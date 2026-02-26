Заварза

Шторы задернуты. Вечная ночь.Ты гонишь мысли о выходе прочь.В комнате душно. Кислотный туман.Твой лучший друг — продавленный диван.Ты здесь лежишь уже тысячу лет?Или всего лишь неделю, мой свет?Кожа лоснится. Волос салит.В недрах матраса что-то болит.Это не спина. Это корни растут.Прямо из жопы, сквозь штаны, в твой уют.Ты прирастуешь к обивке, к трухе.В этой застойной, ленивой ухе.Крошки от чипсов — как грунт для тебя.Ты их втираешь в бока, не любя.Банки, бутылки, коробки стеной.Выстроил крепость меж миром и мной.Ты — Заварза. Ты — стоячая муть.В зеркало даже боишься взглянуть.Там не лицо. Там заплывший блиномЛик, что забыл о пространстве ином.Ноги атрофированы. Слабы.Мысли — как серые, злые грибы.«Завтра помоюсь. Завтра пойду».Ты сам накликал эту беду.Дверь закисла. Замок заржавел.Ты — экспонат. Ты уже не у дел.Стены сомкнутся. Диван засосет.И никто тебя, плесень, уже не спасет.Сиди. Заваривай чай в темноте.В этой густой, жировой пустоте.Ты — не жилец. Ты — комнатный тромб.В венах бетонных, глухих катакомб.

Ключевые слова: Дом квартира мусор стих

