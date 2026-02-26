Истории из жизни
Стихи

Заварза

Шторы задернуты. Вечная ночь.
Ты гонишь мысли о выходе прочь.
В комнате душно. Кислотный туман.
Твой лучший друг — продавленный диван.

Ты здесь лежишь уже тысячу лет?
Или всего лишь неделю, мой свет?
Кожа лоснится. Волос салит.
В недрах матраса что-то болит.

Это не спина. Это корни растут.
Прямо из жопы, сквозь штаны, в твой уют.
Ты прирастуешь к обивке, к трухе.
В этой застойной, ленивой ухе.

Крошки от чипсов — как грунт для тебя.
Ты их втираешь в бока, не любя.
Банки, бутылки, коробки стеной.
Выстроил крепость меж миром и мной.

Ты — Заварза. Ты — стоячая муть.
В зеркало даже боишься взглянуть.
Там не лицо. Там заплывший блином
Лик, что забыл о пространстве ином.

Ноги атрофированы. Слабы.
Мысли — как серые, злые грибы.
«Завтра помоюсь. Завтра пойду».
Ты сам накликал эту беду.

Дверь закисла. Замок заржавел.
Ты — экспонат. Ты уже не у дел.
Стены сомкнутся. Диван засосет.
И никто тебя, плесень, уже не спасет.

Сиди. Заваривай чай в темноте.
В этой густой, жировой пустоте.
Ты — не жилец. Ты — комнатный тромб.
В венах бетонных, глухих катакомб.


