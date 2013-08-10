Ураган. Глава 10
Глава 10 «Хорошая погода»
- Я уверен, крышка выдержит, - уже не так бодро и уверенно повторил Эдуардо, чувствуя, как стены их убежища заходили ходуном.
Кайли крепко зажмурилась и прижалась к груди Эдуардо, прислушиваясь к тому, как бешено стучит его сердце. Казалось, ещё мгновение, и ветер вывернет наизнанку хлипкое убежище, а вместе с ним и охотников. Но вдруг всё стихло.
- Я… я ничего не слышу, - неуверенно сказала Кайли, глядя вверх, на крышку, отделявшую их от непогоды.
- Может, мы умерли и попали в рай?
- У тебя странные представления о рае, - хмыкнула охотница, поёжившись. Ей уже порядком надоело чувствовать себя закопанной заживо. – Что бы там ни случилось, нам пора выбираться отсюда.
Эдуардо с ворчанием поднялся, чуть не стукнувшись головой о крышку. Он осторожно выглянул на улицу, на несколько секунд замер, а затем откинул крышку в сторону, впуская под землю лучи утреннего солнца. Небо было насыщенного голубого цвета, причём без малейшего намёка на облака.
- Этого не может быть! – ошарашенная Кайли выбралась из убежища следом за Эдуардо и теперь осматривалась по сторонам в поисках последствий урагана.
- Как будто ничего и не было. Куда же делся смерч?
- Не знаю. Счётчик молчит, - растерянно ответила охотница. – Думаю, нам стоит вернуться в дом.
***
Аманда Ли с безразличным видом сидела за столом, обхватив ладонями кружку с тёплым какао. Рядом верным псом крутился Гарретт. Гари Морган, мрачнее тучи, сидел за соседним столиком, подперев голову своими мощными кулачищами. Из кухни вышел Роланд, держа в руках кофейник. Никто из них не проронил ни слова с того момента, как смерч внезапным образом рассеялся. В следующее же мгновение, тучи разошлись, будто их смела с неба какая-то гигантская рука, и выглянуло солнце.
Всё так же молча Роланд взял какую-то тряпку, валявшуюся на барной стойке, и принялся протирать оконное стекло, чтобы впустить в помещение побольше солнечного света.
- Итак, - наконец сказал Джексон, поворачиваясь к Морганам. – Вы объясните, что здесь происходит? От чего у вас тут зависит хорошая погода?
- Если бы мы знали… - недовольно проворчал хозяин кафе. Его дочь по-прежнему сидела молча, уставившись в одну точку.
Дверь отворилась, и вошли Кайли и Эдуардо.
- А вот и наша сладкая парочка, - попытался пошутить Гарретт.
Эдуардо незлобно огрызнулся, пропуская Кайли вперёд. В руках девушка держала счётчик.
- Что это у вас за странная штука? – напрягся Гари. – Вы же, кажется, говорили, что вы охотники за ураганами?
- Это барометр нового поколения, - быстро выпалил Эдуардо. – Обещает хорошую погоду.
- Да хватит уже! – внезапно вспылил Роланд. – Это не барометр. И мы не интересуемся природными явлениями. Мы – охотники за привидениями!
- Привидений не бывает! – рявкнул Гари, тяжело поднимаясь из-за стола.
Одновременно с ним подскочила и его дочь, перевернув какао. Кружка со звоном упала на пол и разлетелась на осколки.
- О, папа, перестань! – на глазах у девушки заблестели слёзы. – Ты знаешь, что они существуют! И мама знала!
Сказав это, девушка зашлась в рыданиях и убежала к себе в комнату. Гари Морган тяжело опустился на стул и обхватил руками голову.
Автор: Февраль-Достать-Чернил.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:41
Сегодня, 10:41 by Nik_dkПросмотров: 16Комментарии: 1
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