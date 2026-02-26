Протечка

Новость отредактировал Estellan - 26-02-2026, 04:24

Vedagor Просмотров: 60 Комментарии: 0 0 26-02-2026, 04:24 by

Кап. Кап. В таз.Желтый, мутный, липкий глаз.Смотрит с люстры. На меня.Третий день. Или три дня?Сосед сверху — он молчит.Больше не ходит. Не стучит.Он решил меня полить.Сладкой жижей напоить.Оно пахнет. Странно. Сладко.Как гнилая шоколадка.Как протухшее желе.На моем, блин, на столе.Я подставил тазик. Жду.Эту вкусную беду.Кап. Густая. Тянет нить.Надо бы ее попить?Это сок его души?Тише, дурень, не дыши.Он ко мне перетекает.Он меня, дурак, ласкает.По потолку ползет пятно.Как огромное окно.В мир, где мухи и покой.Он теперь навек со мной.Обмакнул туда я палец,В этот желтый, злобный танец.Облизал. Солоновато.Мясо, жир и стекловата.Вкусно. Сытно. Хорошо.Пусть течет ко мне еще.Мы теперь одна семья.Он, и пятно, и я.

Ключевые слова: Потолок пятно стих стол

Другие, подобные истории: