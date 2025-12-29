ВысотаТы живешь на десятом? На пятом?
Думаешь, защищен, как броней?
Стены, окна, уютная хата.
Ты расслаблен. Ты дышишь весной.
Ночь пришла. Тишина, как вата.
Только слышишь? Стекло. Ноготок.
Тук. И тук. Аккуратно. Невнятно.
Будто пробует прочность, браток.
Ветки нет. Птицы спят. Ветер стих.
Кто же там, за окном, в пустоте?
Может, глюк? Или нервный псих?
Нет. Висишь ты на черной черте.
Он прилип. Он на корточках там.
На карнизе, где места-то нет.
Он ползет по бетонным швам.
Он принес тебе с того света привет.
Тук-тук-тук. Уже громче. Наглей.
Он увидел, что свет твой горит.
Отвернись. Не смотри. Не смей.
Штору тронешь — и будешь убит.
Он прижался лицом к стеклу.
Белый блин. Вместо глаз — провал.
Улыбается в темном углу.
Он тебя через стену звал.
Не иди проверять. Молю.
Сделай вид, что ты глух и слеп.
Если встретишься взглядом — петлю
Сам затянешь. И твой дом — склеп.
Тук... Тук... Тук... Он стучит опять.
Прямо возле твоей головы.
Лучше сразу ложись в кровать.
И молись, чтоб не треснули швы.
Новость отредактировал Estellan - 26-02-2026, 03:47
26-02-2026, 03:47 by VedagorПросмотров: 55Комментарии: 1
Ключевые слова: Стук кровать смерть стих