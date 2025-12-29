Высота

Ты живешь на десятом? На пятом?Думаешь, защищен, как броней?Стены, окна, уютная хата.Ты расслаблен. Ты дышишь весной.Ночь пришла. Тишина, как вата.Только слышишь? Стекло. Ноготок.Тук. И тук. Аккуратно. Невнятно.Будто пробует прочность, браток.Ветки нет. Птицы спят. Ветер стих.Кто же там, за окном, в пустоте?Может, глюк? Или нервный псих?Нет. Висишь ты на черной черте.Он прилип. Он на корточках там.На карнизе, где места-то нет.Он ползет по бетонным швам.Он принес тебе с того света привет.Тук-тук-тук. Уже громче. Наглей.Он увидел, что свет твой горит.Отвернись. Не смотри. Не смей.Штору тронешь — и будешь убит.Он прижался лицом к стеклу.Белый блин. Вместо глаз — провал.Улыбается в темном углу.Он тебя через стену звал.Не иди проверять. Молю.Сделай вид, что ты глух и слеп.Если встретишься взглядом — петлюСам затянешь. И твой дом — склеп.Тук... Тук... Тук... Он стучит опять.Прямо возле твоей головы.Лучше сразу ложись в кровать.И молись, чтоб не треснули швы.

