Стихи

Высота

Ты живешь на десятом? На пятом?
Думаешь, защищен, как броней?
Стены, окна, уютная хата.
Ты расслаблен. Ты дышишь весной.

Ночь пришла. Тишина, как вата.
Только слышишь? Стекло. Ноготок.
Тук. И тук. Аккуратно. Невнятно.
Будто пробует прочность, браток.

Ветки нет. Птицы спят. Ветер стих.
Кто же там, за окном, в пустоте?
Может, глюк? Или нервный псих?
Нет. Висишь ты на черной черте.

Он прилип. Он на корточках там.
На карнизе, где места-то нет.
Он ползет по бетонным швам.
Он принес тебе с того света привет.

Тук-тук-тук. Уже громче. Наглей.
Он увидел, что свет твой горит.
Отвернись. Не смотри. Не смей.
Штору тронешь — и будешь убит.

Он прижался лицом к стеклу.
Белый блин. Вместо глаз — провал.
Улыбается в темном углу.
Он тебя через стену звал.

Не иди проверять. Молю.
Сделай вид, что ты глух и слеп.
Если встретишься взглядом — петлю
Сам затянешь. И твой дом — склеп.

Тук... Тук... Тук... Он стучит опять.
Прямо возле твоей головы.
Лучше сразу ложись в кровать.
И молись, чтоб не треснули швы.


#1 написал: Ф И Л И Н 7 7 7
26 февраля 2026 21:46
0
Было такое ночью. Что кто-то стучал по окну...
