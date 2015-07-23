Истории из жизни
Час пик

Ты спускаешься в ад. В духоту. В толкотню.
Предаешь свое тело и душу огню.
Ты втиснулся в двери. Ты влип в этот ком.
Теперь ты с толпой и с безумьем знаком.

Кто дышит в затылок? Ты чувствуешь пар?
Какой-то старик? Или школьник? Кумар.
Он жмется к спине твоей. Жестко. ПлотнЯком.
Он стал твоим личным, подземным маньяком.

Он что-то бормочет. Сквозь шум колеса.
Ты слышишь обрывки. И чьи-то голоса.
Он трется пальто о твое пальто.
И ты понимаешь: здесь что-то *не то*.

Через ткань, через шерсть, через кожу и пот
В тебя переходит его «черный ход».
Его тараканы. Его голоса.
Его черная, липкая полоса.

Ты не можешь уйти. Ты зажат. Ты распят.
А он продолжает свой адский обряд.
Он скинул на спину тебе свой психоз.
Как будто бы вирус по венам разнес.

Двери открылись. Ты вышел. Ты цел?
Но кто-то внутри у тебя на прицел
Взял мысли твои. И твой радостный смех.
Ты вынес из шахты чужой, тяжкий грех.

Придешь ты домой. И начнешь говорить.
Словами того, кто хотел тебя сгноить.
В метро не гляди никому ты в глаза.
Иначе начнется чужая гроза.


Комментарии

#1 написал: Estellan
26 февраля 2026 04:36
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (2203|0)
Публикаций: 277
Комментариев: 2 984
Понятно, конечно, что автор и публикующий - два разных человека. Но я бы порекомендовал автору подучить что такое ритм, рифма и размер стиха.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                
#2 написал: serg-kil-inc
26 февраля 2026 10:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|-1)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 150
Не, метро - это вещь. Не ад. А то так же можно и до автобуса докопаться, и до маршрутки даже.

Соглашусь с коментом выше про ошибки.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
