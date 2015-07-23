Час пикТы спускаешься в ад. В духоту. В толкотню.
Предаешь свое тело и душу огню.
Ты втиснулся в двери. Ты влип в этот ком.
Теперь ты с толпой и с безумьем знаком.
Кто дышит в затылок? Ты чувствуешь пар?
Какой-то старик? Или школьник? Кумар.
Он жмется к спине твоей. Жестко. ПлотнЯком.
Он стал твоим личным, подземным маньяком.
Он что-то бормочет. Сквозь шум колеса.
Ты слышишь обрывки. И чьи-то голоса.
Он трется пальто о твое пальто.
И ты понимаешь: здесь что-то *не то*.
Через ткань, через шерсть, через кожу и пот
В тебя переходит его «черный ход».
Его тараканы. Его голоса.
Его черная, липкая полоса.
Ты не можешь уйти. Ты зажат. Ты распят.
А он продолжает свой адский обряд.
Он скинул на спину тебе свой психоз.
Как будто бы вирус по венам разнес.
Двери открылись. Ты вышел. Ты цел?
Но кто-то внутри у тебя на прицел
Взял мысли твои. И твой радостный смех.
Ты вынес из шахты чужой, тяжкий грех.
Придешь ты домой. И начнешь говорить.
Словами того, кто хотел тебя сгноить.
В метро не гляди никому ты в глаза.
Иначе начнется чужая гроза.
