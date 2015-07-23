Час пик

Новость отредактировал Estellan - 26-02-2026, 04:33

Vedagor Просмотров: 93 Комментарии: 2 0 26-02-2026, 04:33 by

Ты спускаешься в ад. В духоту. В толкотню.Предаешь свое тело и душу огню.Ты втиснулся в двери. Ты влип в этот ком.Теперь ты с толпой и с безумьем знаком.Кто дышит в затылок? Ты чувствуешь пар?Какой-то старик? Или школьник? Кумар.Он жмется к спине твоей. Жестко. ПлотнЯком.Он стал твоим личным, подземным маньяком.Он что-то бормочет. Сквозь шум колеса.Ты слышишь обрывки. И чьи-то голоса.Он трется пальто о твое пальто.И ты понимаешь: здесь что-то *не то*.Через ткань, через шерсть, через кожу и потВ тебя переходит его «черный ход».Его тараканы. Его голоса.Его черная, липкая полоса.Ты не можешь уйти. Ты зажат. Ты распят.А он продолжает свой адский обряд.Он скинул на спину тебе свой психоз.Как будто бы вирус по венам разнес.Двери открылись. Ты вышел. Ты цел?Но кто-то внутри у тебя на прицелВзял мысли твои. И твой радостный смех.Ты вынес из шахты чужой, тяжкий грех.Придешь ты домой. И начнешь говорить.Словами того, кто хотел тебя сгноить.В метро не гляди никому ты в глаза.Иначе начнется чужая гроза.

Ключевые слова: Метро человек стих двери

Другие, подобные истории: