Стихи

Клининг

Пришла хозяйка чистоты.
В перчатках. Милые черты.
«Я всё отмою. Пыль сотру.
Всю вашу грязь я заберу».

Она идет в твой интим-мир.
Где ты устроил свой трактир.
Она берет твой личный грех.
И слышит твой довольный смех.

Но ты не видишь за спиной,
Как машет баба головой.
«Ишь, зажрались. Живут в тепле.
А я копаюсь в их золе».

Она расческу твою хвать.
Твой волос будет колдовать.
Сплетет узлом. Затянет петлей.
И спрячет под кроватью, в пепле.

Она протрет твое окно.
Но станет черным там пятно.
Она проклятье в воду льет.
И в каждый угол яд плюет.

Под плинтус — ржавую иглу.
Чтоб смерть пришла к тебе в углу.
В подушку — перья от ворон.
Чтоб сон твой был как похорон.

Уйдет. Сияет унитаз.
Но ты бледнеешь с каждым час.
Удача — вон. Здоровье — вниз.
Такой вот клининга сюрприз.

Ты сам не хочешь мыть свой пол?
Готовься, друг, на протокол.
Твой чистый дом теперь — тюрьма,
Где сводит чистота с ума.


Новость отредактировал Estellan - 26-02-2026, 04:29
26-02-2026, 04:29 by Vedagor
+1

Ключевые слова: Игла волос стих плинтус

Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
26 февраля 2026 10:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|-1)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 150
Я не поклонник использовать английизмы, и смешение языческих ритуалов с современностью смотрятся натянуто, особенно в стихах.
В целом, получилось неплохо. Только некоторые склонения слов вызывают вопросы. Хотя, может они так реально могут склоняться?
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
