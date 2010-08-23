КлинингПришла хозяйка чистоты.
В перчатках. Милые черты.
«Я всё отмою. Пыль сотру.
Всю вашу грязь я заберу».
Она идет в твой интим-мир.
Где ты устроил свой трактир.
Она берет твой личный грех.
И слышит твой довольный смех.
Но ты не видишь за спиной,
Как машет баба головой.
«Ишь, зажрались. Живут в тепле.
А я копаюсь в их золе».
Она расческу твою хвать.
Твой волос будет колдовать.
Сплетет узлом. Затянет петлей.
И спрячет под кроватью, в пепле.
Она протрет твое окно.
Но станет черным там пятно.
Она проклятье в воду льет.
И в каждый угол яд плюет.
Под плинтус — ржавую иглу.
Чтоб смерть пришла к тебе в углу.
В подушку — перья от ворон.
Чтоб сон твой был как похорон.
Уйдет. Сияет унитаз.
Но ты бледнеешь с каждым час.
Удача — вон. Здоровье — вниз.
Такой вот клининга сюрприз.
Ты сам не хочешь мыть свой пол?
Готовься, друг, на протокол.
Твой чистый дом теперь — тюрьма,
Где сводит чистота с ума.
Ключевые слова: Игла волос стих плинтус