Пришла хозяйка чистоты.В перчатках. Милые черты.«Я всё отмою. Пыль сотру.Всю вашу грязь я заберу».Она идет в твой интим-мир.Где ты устроил свой трактир.Она берет твой личный грех.И слышит твой довольный смех.Но ты не видишь за спиной,Как машет баба головой.«Ишь, зажрались. Живут в тепле.А я копаюсь в их золе».Она расческу твою хвать.Твой волос будет колдовать.Сплетет узлом. Затянет петлей.И спрячет под кроватью, в пепле.Она протрет твое окно.Но станет черным там пятно.Она проклятье в воду льет.И в каждый угол яд плюет.Под плинтус — ржавую иглу.Чтоб смерть пришла к тебе в углу.В подушку — перья от ворон.Чтоб сон твой был как похорон.Уйдет. Сияет унитаз.Но ты бледнеешь с каждым час.Удача — вон. Здоровье — вниз.Такой вот клининга сюрприз.Ты сам не хочешь мыть свой пол?Готовься, друг, на протокол.Твой чистый дом теперь — тюрьма,Где сводит чистота с ума.

