Стихи

Монолит

Говорят, что помогут нам.
Стены лечат от старых драм.
Ты приходишь в бетонный куб.
Он сжимает, как старый зуб.

Ты здесь плакал. Ты здесь кричал.
Ты от боли в кулак молчал.
Стены пили твой злой эфир.
Превращали в гнилой зефир.

Они помнят, как ты болел.
Как от страха в ночи белел.
В каждой трещине, в каждом шве —
Твои мысли о злой молве.

Ты уверен, что ты жилец?
Или ты здесь уже млец?
Стены стали твоей тюрьмой.
Напитались твоей чумой.

Положи на бетон ладонь.
Чуешь холод? А чуешь вонь?
Не от мусора. От тоски.
Они сжали твои виски.

Они знают, когда умрёшь.
Ты от них никуда не уйдешь.
Родные стены... Сожрут, любя.
Они больше не «для тебя».

Они *вместо* тебя стоят.
И в тиши на тебя глядят.
Помогают? Конечно, да.
Сгнить быстрее и навсегда.


Новость отредактировал Estellan - 26-02-2026, 03:54
26-02-2026, 03:54 by VedagorПросмотров: 53Комментарии: 1
0

Ключевые слова: Смерть стена звук стих

Комментарии

#1 написал: Ф И Л И Н 7 7 7
26 февраля 2026 21:53
0
Ага! Знал же я, знал! То то я думал что же постоянно разбитым просыпаюсь? Списывал на депрессию, погоду. А потом... Мысль появилась. А вдруг стены что-то излучают? Вот появилась мыслишка такая и все. Начал задумываться. И теперь то, после этой публикации понял, что излучает то конечно! Но излучает накопившуюся за эти годы тяжёлую энергетику, которая высасывает все жизненные соки!
