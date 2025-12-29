Монолит

Говорят, что помогут нам.Стены лечат от старых драм.Ты приходишь в бетонный куб.Он сжимает, как старый зуб.Ты здесь плакал. Ты здесь кричал.Ты от боли в кулак молчал.Стены пили твой злой эфир.Превращали в гнилой зефир.Они помнят, как ты болел.Как от страха в ночи белел.В каждой трещине, в каждом шве —Твои мысли о злой молве.Ты уверен, что ты жилец?Или ты здесь уже млец?Стены стали твоей тюрьмой.Напитались твоей чумой.Положи на бетон ладонь.Чуешь холод? А чуешь вонь?Не от мусора. От тоски.Они сжали твои виски.Они знают, когда умрёшь.Ты от них никуда не уйдешь.Родные стены... Сожрут, любя.Они больше не «для тебя».Они *вместо* тебя стоят.И в тиши на тебя глядят.Помогают? Конечно, да.Сгнить быстрее и навсегда.

