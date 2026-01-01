Истории из жизни
Зря дверь не закрыла!

Эту квартиру мне купили родители 10 лет назад. За всё время проживания здесь я не замечала ничего подозрительного: не было странных соседей, подозрительных запахов или звуков — только я и эта квартира. Но сегодняшний вечер был исключением.

Я вернулась с работы домой. Тускло горящая лампочка освещала подъезд. Я подходила к своей квартире и заметила, что дверь не была закрыта на замок.

Мда, говорили мне всегда: «Маша, внимательно проверяй, закрыла ли дверь или нет!»

К счастью, когда я вошла, всё было на месте, никто не ворвался. Но я обратила внимание на кое-что другое. Зеркало и шкаф словно стали темнее, будто кто-то наложил фильтр на фото, чтобы придать жуткой атмосферы, только это была реальность. Я очень устала на работе и не хотела думать о таких мелочах. На тот момент я не знала, что будет происходить дальше и какие это не мелочи...

Я сделала привычные дела: поела, помылась, почистила зубы и легла спать. Утром я была в бодром состоянии. Сегодня суббота, выходной, а это значит, что сегодня можно не идти на работу. С этими радостными мыслями я поднялась с кровати и обратила внимание на шторы — они были в чёрных пятнах, словно кто-то испачкал их чернилами.

Я стала осматривать помещение, но ничего странного не обнаружила. Теперь я каждый день находила вещь, которая изменила свой цвет: ванна, раковина, холодильник и так далее. Я пыталась найти этому какое-то логическое объяснение, но не получалось.

Паники у меня не было, пока, собираясь на работу, я не открыла шкаф с одеждой и не обнаружила, что часть моей одежды была растянута и порвана. Я решила разобраться с этим и отпросилась с работы, сказав, что у меня поднялась температура и я не смогу выходить где-то четыре дня.

До меня начало доходить, что в квартире кто-то или что-то поселилось, кроме меня. Была мысль обратиться к священнику или к кому-то подобному, но я решила действовать сама, чтобы не тратить деньги на услуги. Я взяла святую воду, большую кисточку, поставила икону и стала читать молитву, окропляя квартиру.

Спустя час этого обряда я села на диван с мыслями: «Надеюсь, это что-то изменит». Всё же изменилось, но ненадолго. Больше не было загадочных изменений или испорченных вещей. Я начала потихоньку приходить в себя, купила новые вещи, снова стала ходить на работу.

Но странные явления опять дали о себе знать. Вечером я сидела за столом и пила чай. На полу я обнаружила лист, на котором было написано: «Убирайся, это больше не твой дом».

Или вот ещё: «Я пока добрый, но не делай меня злым».

Читая эти записки, я чувствовала, как по коже бегут мурашки. Я не задавала себе вопрос о том, кто это пишет, да я и знать этого вовсе не хотела! Ночью я боялась погасить свет, боялась, что если я это сделаю, случится что-то ужасное. Я включила настольную лампу и лежала на кровати. Уснуть было невозможно, но всё же получилось.

Утром я проснулась от того, что меня кто-то щекотал по ноге. Это был паук — маленький, с восемью лапками. Он ползал по моей ноге. Я осторожно стряхнула его на пол и обнаружила чёрную дыру, в которой что-то шевелилось. Я с перепуганным лицом смотрела на эту находку, как из неё показались несколько паучьих лапок.

Я вскочила с кровати, обула свои комнатные тапочки и выбежала из спальни. На бегу я замечала пауков и такие же дыры. Я схватила более-менее нормальную одежду из почерневшего шкафа и начала её надевать, думая, что хуже, чем пауки, я уже не увижу, но я ошибалась.

За своей спиной я услышала хриплое дыхание. Когда я обернулась, то была в ужасе: за моей спиной стояло высокое, чёрное, с серыми венами существо. На голове у него был паук, глаза белые, без зрачков. На нём была моя розовая майка, точнее её остатки, и в руках он держал кухонный нож. Он медленно приблизился ко мне.

Я, не успев обуться, выбежала из квартиры в белых носках. Существо провожало меня взглядом. Я прибежала к подруге. Я даже не стала ничего выдумывать — рассказала всё как есть. Сейчас я живу у неё, и мы всегда проверяем, закрыта ли дверь на замок.

Сегодня, 08:34 by Laurel6
Ключевые слова: существо страх квартира

