Злоба лесов

SergeyYakubov Просмотров: 20 Комментарии: 0 0 14-02-2026, 23:27 by

Где-то там, высоко в небе, над тучами, плыла полная луна, здесь же, внизу, ветер гудел в проводах, рвал сучья деревьев и гнал поземку, которая неслась по дороге, извиваясь белой змеей.Тамара шла, подняв воротник дубленки и пытаясь спрятать в него лицо от колючего ледяного ветра, но это не помогала, женщина еле переставляла ноги, идти трудно, снег уже был почти что по колено. А кругом была метель, да такая, что дальше пятнадцати метров ничего не было видно.Март считается весенним месяцем, но седая зима всегда стремиться отыграть побольше времени. Уже начали было таить снега, и зазвучала капель, казалось еще чуть и весь снег сойдет с дорог и троп, обнажив поляны, и звонкими ручейками стечет в низины, но вчера, вчера подул северный ветер и он снова принес с Ледовитого океана стужу. С утра шел небольшой снежок, но к вечеру циклон со всей своей яростью обрушился на Центральную Россию, занося дороги и наметая гигантские сугробы.Тамара работала в городе, и ездила с работы и на работу на автобусе, но автобус не заезжал в поселок, его остановка была на федеральной трассе и Тамаре, также как и всем остальным жителям поселка, приходилось идти от остановки пешком два километра, по асфальтированной дороге, проходящей через лес. Сия дорога не всегда была асфальтированной, но три года назад, местные власти, к великой радости жителей поселка решили разориться на асфальт, удивительно, как только денег сумели найти. Обычно этот путь женщина проходила за пятнадцать минут, дыша воздухом смешанного леса. Но сегодня, асфальт был под глубоким слоем снега.Тамаре послышался странный звук, и женщина застыла на месте, прислушиваясь к ветру, нет, наверное, показалась. Женщина сделала еще десять шагов и сквозь метель услышала вой. Волки? Да нет, скорее всего, чья-то собака в лесу заплутала, и теперь трясясь от холода, воет, словно жалуясь на свою собачью долю. Вой затих, а через несколько мгновение, позади женщины раздалось грозное рычание. Тамара обернулась и увидела огромного волка, стоящего от нее всего в десяти шагах. Тамара видела волков в городском зоопарке, но там, в клетках, они были раза в два меньше и не казались опасными.«По такому снегу не убежишь» - мелькнуло в голове у Тамары, - «и спрятаться негде».Волк не спеша направился к женщине, и Тамара побежала. Побежала – это громко сказано, сделав несколько, шагов женщина упала в снег. «Господи, откуда здесь такая зверюга» - Тамара родилась и выросла в этом поселке и волков здесь никогда не было, их еще в пятидесятые годы двадцатого века истребили охотники, а потом почти весь лес повырубили, по его краям выросли поселки, пролегли трассы, и никого страшнее лисиц здесь не было. Горячее дыхание обожгло щеку лежащей в снегу женщины…Костя уже в десятый раз набирал номер жены, но связи не было:- Это метель глушит сигнал, подумал Костя, он корил себя за то, что не встретил Тамару на остановке, он никогда ее не встречал. В здешних местах нет ни маньяков, ни крупных хищников, все друг друга знают, да и сама Тамара была против этих встреч – Костя работал на лесозаготовке и обычно еле приползал домой.Мужчина покрутил мобильник в руке, а затем заглянул в комнату, где, несмотря на то, что время было только семь вечера, уже спала его пятилетняя дочь.Костя накинул на себя куртку и вышел из дома, в лицо ему сразу же ударил колючий ветер, который кружил вихри у стен дома, до слуха мужчины докатился вой, и это был не ветер. Костя прислушался, но звук не повторился, а через мгновение, его посетила мысль: «Жена не поехала в такую метель домой, она осталась на работе» - мужчина влетел в дом и подскочив к стационарному телефону поднял трубку. Тишина. Ветер давно уже оборвал телефонные провода.Тамара не вернулась, а наутро, тракторист, расчищавший на своем «Белорусе» дорогу, заметил что-то торчащие из-под снега. Сапог. Женский сапог, тракторист кинулся раскапывать снег руками и раскопал все тело целиком. Глаза женщины были широко открыты, под телом были куски смерзшейся крови, какой-то зверь перегрыз ей горло и оставил на дороге, не притронувшись к плоти, предоставив метели хоронить тело.Отзвенела капель, снег сошел звонкими ручьями в низины, и из оттаявшей земли, стала пробиваться зеленая трава, протягивая свои стебли к свету. Месяц прошел с того дня, когда свирепствовала последняя вьюга, когда тракторист, расчищающий дорогу, нашел тело Тамары. Была милиция, было вскрытие, и заключение эксперта о том, что смерть женщины наступила от укушенной раны шеи. И рану эту нанес волк, но, как сказал эксперт, необыкновенно крупный.- Это просто мутант какой-то. – сказал патологоанатом, показывая след от укуса следователю. – Обычно волки грызут, рвут и тянут жертву, но этот одним укусом разорвал горло до позвоночника, причем, он не вырвал кусок, а именно выкусил. И, хищники убивают ради еды, но только ни этот, на теле больше ни одного укуса, он выкусил трахею и как только она перестала подавать признаки жизни, волк потерял к ней интерес.- Может, это не волк, а собака? Обученная собака, которую натравили на женщину – следователь недоуменно смотрел на труп, лежащий на столе в морге.- Даже если и собака, то в ней килограммов сто, не меньше.Опрос местных жителей оперативниками, ничего не дал, люди, все как один говорили, что в здешних лесах, самый крупный хищник – рыжая лисица, да и лес окружен со всех сторон поселками, волки не любят такие оживленные леса.Месяц минул, никто не слышал волчьего воя, а охотники, приходившие в этот лес для охоты на зайцев и уток, что селились на лесных озерцах, ни видели волчьих следов. Таинственный волк-убийца, словно в воду канул.Сквозь зеленую дымку молодых листьев пробивалось солнце, освещая нижний ярус леса, и девушку, медленно идущую по тропе. Солнце было еще высоко, но очень скоро темнота поглотит этот лес, девушка присела на первый попавший на глаза пенек и обхватила голову руками. «Опять этот отчим, козел драный, черт бы его подрал. Вечно домахивается до пустяков и закатывает скандалы. Вот и сегодня закатил скандал за то, что после школы гуляла целых четыре часа. Устраивает мне домашний арест, мне пятнадцать, хочу и гуляю». Девушка сидела, погрузившись с головой в свои размышления, а солнце все ниже склонялась к лесу, а с другой стороны неба восходила полная, просто огромная луна, окрашенная в теплые розоватые тона. Из размышлений и воспоминаний ее вырвал мужской голос:- Что здесь делаешь?Девушка, было, решила, что это отчим отправился ее разыскивать, но оглянувшись, она увидела мужчину, лет пятидесяти на вид. Она и раньше его видела в поселке, но не могла вспомнить, кто он и как его звать.- Домой тебе надо, продолжил мужчина, а то…- А то что? – переспросила его девушка.- А то полнолуние. Вампиры.- Я не боюсь вампиров, их нет.- Иди домой, Ира, быстро.- Откуда вы знаете мое имя, девушка смотрела на мужчину с удивлением, а тот открыл было рот, чтобы ответить, но сморщился и упал на колени, схватившись за сердце.- Вам плохо? – девушка хотела броситься к мужику но застыла, ибо серые его глаза теперь светились зелеными огнями.- Беги! – заорал мужик, - Беги, а не то я убью тебя!Мужчина перекувырнулся через голову и начал превращаться в… Бог невесть что. Пальцы стали укорачиваться, ногти превращаться в когти, а лицо вытягиваться, становясь мордой.Ира побежала со всех ног, а ей в след несся крик этого мужчины и вот это уже не крик, а вой. Ветки деревьев и кусты цеплялись за одежду, стегали по лицу, царапая щеки в кровь, казалось, что сам лес изо всех сил стремиться задержать Иру, и не позволить ей убежать от чудовища. Но Ира бежала, она знала, заблудиться в этом лесу невозможно, куда ни побеги – везде поселки и деревни, нога запнулась за что-то и Ира растянулась на земле. Земля немилосердно приняла ее, и падение вышибло из девушки весь дух, Ира почувствовала взгляд из темноты, она обернулась и увидела волка, но не обычного, очень крупного, коренастого, чем-то похожего на медведя. Монстр бросился на нее, и девушка закрылась руками, словно это могло ее спасти.Уже смеркалось, когда отчим решил искать свою падчерицу, да, он всегда держал ее в ежовых рукавицах, да, он не пускал ее на тусовки, считая, что там нечего делать, да, он заставлял ее учить уроки и был груб с ней, но в глубине души он любил ее, любил как дочь, своей грубой любовью. Он беспокоился за нее, еще когда было светло, он обзвонил всех ее подруг, но Иру никто не видел, и когда над лесом взошла полная луна, Николай велел своей жене Нине звонить местному участковому, а сам, взяв ружье, отправился в лес. Лес встретил Николая тишиной, но тишина казалась ему зловещей, Николай шел быстрым шагом к лесной поляне, находящейся за лесопилкой, Ира любила гулять там, да и после семейных ссор бывало, убегала туда. Николай набрал номер Иры, но телефон молчал как пленный партизан. В голове у Коли почему-то тупой иглой засела мысль, что он опоздал. «Да что может случиться?» - говорил он сам себе и тут же из глубин его памяти, словно субмарина из глубин океана, всплыла Тамара. От этого воспоминания Николай вздрогнул, а затем прокричал: - Ира! Но крик растаял в лесу, Николай побежал в поселок, чтобы поднять мужиков на поиски.Иру не нашли, лишь через несколько дней, Анастас, сторож с лесозаготовки, нашел кусок красной ткани. Кусок от ее куртки, висящий на сучке дерева, видимо, Ира, пробегая мимо этого места, зацепилась и, рванувшись дальше, порвала куртку. Анастас сообщил в местное отделение милиции о находке.Следователь Юдин сидел за столом, тупо смотрел в лежащие на столе бумажки и держался за голову руками, настольная лампа освещала его кабинет теплым ровным светом. «Итак, что мы имеем, мы имеем два нераскрытых происшествия, и если их не раскрыть, то меня будет иметь мое начальство».Руслан поглядел на потолок, а затем вновь уставил взгляд в две папки, лежащие друг на друге на столе, следователь смотрел, не отрываясь, будто пытался их загипнотизировать, а затем, взял верхнюю папку и положил ее рядом с нижней, затем открыл ту, что секундой ранее была внизу. С первой страницы на него смотрело фото женщины, а рядом было уже другое фото, эта же женщина, только в луже собственной замерзшей крови. Следователь открыл вторую папку, оттуда с фотографии на него смотрела девушка-подросток, она бесследно исчезла в лесу около месяца назад. Казалось бы, на первый взгляд, нет никакой связи между этими делами, но это только на первый взгляд. Тамара погибла в полнолуние, и Ира исчезла в полнолуние, интервал между этими двумя происшествиями месяц. Завтра очередное полнолуние, что же ждать в этот раз, или пронесет?Руслану не давал покоя еще один случай. Когда он в составе поисковой группы прочесывал лес, ища пропавшую девушку, то наткнулся на огромный след, похожий на волчий, но только в три раза крупнее, собаки поджимали хвосты и вместо того, чтобы брать след, стремились вырваться и убежать из леса, а в поселке к оперативникам подошел какой-то дед, с виду похожий на законченного алкоголика. Он выскочил из придорожных кустов как чертик из табакерки и направляясь к оперативникам заскрипел стариковским голосом:- Я знаю, кто убивает людей!От этих слов Юдин так и замер с поднятой ногой, а старик тем временем продолжил:- Это не просто зверь, это злоба лесов, вы пилите, рубите лес и лес прогневался на вас и послал духов убить вас, напустил на вас оборотня. Днем он человек, но ночью…Дед продолжал кричать и нести околесицу даже тогда, когда два милиционера упаковали его в свой УАЗ. Разумеется, никто не принял его слова в серьез, от старика так разило спиртным, что логичнее было предположить, что дед напился до чертиков.Руслан нервно повертел в руках карандаш и, швырнув его на стол, тряхнул головой, но мысли о том алкаше голову покидать и не собирались, вцепившись в извилины черными тараканами.- Почему мне так запал в голову этот бред? – следователь снова взглянул на папки.«Это не просто зверь» - мелькало в голове у следователя. – «собаки, обученные собаки веля себя как затравленные щенки». «Злоба лесов, духи, шаманы» - мысли в голове у Руслана водили хороводы. Руслан встал, прошелся до окна, за которыми уже сгущались сумерки, поглядев на улицу, следователь вернулся к столу, на него накатили воспоминания, он вспомнил свою деревню в Красноярском крае, дядю Акима, и подслушанный в детстве рассказ дяди, от которого, в свете последних событий, у Руслана по спине пробежал холодок.Дядя Аким был охотником, и после похода на Енисей, рассказывал как-то вечером за столом мужикам, о своей находке. «Мужики, не поверите, но это правда» - говорил дядя Аким. – «медведя нашел в тайге. Разодранного в клочья»После этих слов за столом повисла пауза. «Вот такие вот рваные раны на боках» - Аким показал руками размер ран и получалось, что рваные раны на боках у медведя были размером с полруки, а то и по более. «Может, это другой медведь сделал?» - предложил свою версию Иван – «Они убивают друг друга». «На той поляне» - говорил Аким, - «были только волчьи следы, волк был один, и укусы на медведе больше смахивали на волчьи, нежели на медвежьи». После этих слов, в комнате раздался хохот. «Ну и выдумщик ты, Аким» - хохотнул Андрей – «Я в жизни не видел волка, который мог бы разорвать медведя». «А кто сказал, что это волк?» - вступил в разговор Егор, седовласый старик, считавшийся в этой компании самым авторитетным – «Это может быть не волк. Это оборотень». За столом опять наступило гробовое молчание. «Когда ты нашел дохлого медведя, и свежий ли он был?» - вопрос Егора был обращен к Акиму. «Неделю назад. Судя по всему, его задрали ночью». «Во!» - Егор ткнул пальцем в потолок – «И полнолуние было неделю назад». Все это маленький Руслан подслушал, сидя в другой комнате.Через два месяца дядя Аким погиб. Он был еще жив, когда его, лежащим на обочине тропы, обнаружили охотники, Мужчина был сильно искусан, из рук, ног и груди были вырваны куски мяса. Аким буквально полкилометра не дошел до деревни. «Волк» - говорил израненный мужчина – «огромный… Я выстрелил… Попал… Он упал… А потом… Воскрес». Аким умер на руках у нашедших его охотников.Капитан Юдин выглянул в окно, а затем, выйдя из кабинета и заперев дверь, отправился домой. Завтра у него выходной, но отдыхать следователь не собирался, про себя он решил съездить в тот поселок, поговорить с местными жителями, и осмотреть лес еще раз.С утра низкие облака грозились разразится дождем, но к обеду выглянуло солнце, а южный ветер разогнал тучи, которые разбежались по небу словно козы по лугу. Капитан запарковал Ладу у местного отделения милиции, вышел из машины и направился к бабкам, сидящим на скамейке у дома. Еще по дороге сюда, Юдин позвонил участковому, но у того не было вообще никаких догадок, поэтому следователь решил к нему не заходить. Зачем терять время?- Вы знаете этого человека. – следователь показал бабкам фотографию алкаша, которого милиция забрала в прошлый раз.- Да это Генка! – воскликнула бабка, одетая в юбку и на две кофты, причем нижняя торчала из-под верхней. – Местный забулдыга.- Где он живет?- На Яблоневой улице, восемнадцатый дом.Следователь шел по улице, высматривая номера домов, которые висели далеко не на всех домах, а из-под заборов, а местами и через забор, пытались пролезть собаки, каждая размером с пони, при этом они яростно лаяли, оповещая всю округу, что идет чужой.Генка оказался дома, и вместо «здрасте», сказал, едва увидев нежданного гостя: «Выпить есть?»- Найдется, - ответил Руслан, - сначала пару вопросов. Готов на них отвечать?- Готов – сказал Генка пропитым голосом – как юный пенсионер.- Помнишь, в тот раз ты что-то говорил про оборотня и злобу лесов? Теперь поподробнее.- Да. – крякнул Генка – говорил. Оборотни не появляются просто так, они – наказание за неуважение к природе. Этот лес пилят, и лесные духи послали оборотня.«Это делирий» - промелькнуло в голове у капитана – «белка у мужика. Вот теперь я точно уверен, что ты напился до чертиков, ну, то есть, до оборотней».- Думаешь, все, допился Генка. – мужик словно прочитал мысли следователя – Нет, не допился, у Тамариного мужа, у Кости спроси, он тоже видел.Следователь протянул Генке пятьдесят рублей:- Это на опохмел.Генка схватил эти деньги, и спешно засунул в карман спортивных штанов, а то, чего доброго, передумает этот следак, да назад отберет. Юдин уже дошел до калитки, когда его окликнул хрипой голос:- Погоди! Постой! Я сейчас. – С этими словами, Гена исчез в доме, а через минуту, снова показался на крыльце, держа в руках небольшой сверток.- На, возьми. С ним победишь. – Генка протянул странный сверток капитану. Первым желанием у следователя, было оттолкнуть этот сверток, но повинуясь внутреннему импульсу, да и профессиональному любопытству «что же он мне дает?» взял его и, развернув целлофан и газеты, увидел небольшую фляжку, и распятие. Руслан поднял глаза на Генку.- Это чудовище, поверь мне. Это нечистая сила. В фляжке святая вода.Секунду Юдин размышлял, что ему делать: согласиться, или высказаться по поводу психического здоровья собеседника, но вспомнив дядю Акима, сунул сверток за пазуху, в объемный внутренний карман.Дом Константина располагался на самом краю поселка, за домом дорога, а за ней стоял темной стеной лес, некогда по-настоящему дремучий. Следователь не застал хозяина дома, подождав около часа, он уже направился к дороге, когда с соседней улицы повернула «жигули десятка» и затормозила у дома.- Вы ко мне? – Костя узнал следователя, тот двумя неделями раннее вызывал его для дачи показаний.- Да. – Руслан чуть ли не бегом подбежал к хозяину. – Мне нужно задать вам пару вопросов.- Пройдемте в дом. – Костя отомкнул замок на калитке.Изнутри дом был абсолютно современным, с новой мебелью и большим жидкокристаллическим телевизором. Дорожки на полу, взгляд гостя остановился на картине, висящей на стене, на которой был изображен закат на реке, затем взгляд капитана переместился ниже и споткнулся о торчащий из-за дивана ствол винтовки. Хозяин дома заметил, куда смотрит следователь:- Я пристрелю эту тварь, Руслан Владимирович, пристрелю. Того зверя, что убил мою жену.Капитан Юдин протянул руку и, взяв винтовку, осмотрел оружие. Это была старая и потрепанная жизнью СВТ-40, какие выпускались еще в годы войны, а после ее окончания распродавались на рынках Советского Союза как охотничье оружие. Поставив винтовку на место, следователь сказал Кости:- Я думаю, это была обученная собака, кто-то ее натравил на вашу жену. Какой-нибудь псих, у которого в полнолуние случается обострение.- Я так не думаю, - Константин сел в кресло, и указал следователю на другое кресло. – Через месяц, после смерти Томы, я не мог уснуть ночью, и смотрел в окно. Было полнолуние, и я увидел… Это трудно назвать волком, он слишком крупный и коренастый, это похоже на смесь волка и медведя, и в нем были человеческие черты.- Человеческие?- Колени – пояснил Костя, - он прошел прямо под окном, я хорошо его рассмотрел. У зверей колени назад, а у этого, как и у человека – вперед.- Мутант какой-то. – Руслан пытался перебрать в голове всех известных ему животных, но это чудо-юдо не походило ни на одно из них. – Кстати, а где ваша дочка?- В городе, у моей кузины. Я ее вчера отправил подальше от этого ужаса.- Почему ты это не рассказал месяц назад? – следователь Юдин этого не понимал, если человек видел странное животное в день исчезновения Иры, то почему не сказал, ни ему ни милиции?Костя смотрел на капитана и молчал.День уже склонялся к вечеру, через пару часов станет темно, но Юдин считал, что этого времени ему хватит, чтобы еще раз осмотреть место происшествия, чутье сыщика подсказывало, что они что-то там упустили, что-то не заметили. Ему непременно надо было это найти, и обязательно самому распутать это дело, он единственный из Следственного Комитета, считал, что смерть Тамары, и исчезновение Иры прямо связаны, и, если это так – то его могла ждать не только премия, но и повышение.Выйдя из дома Кости, и перейдя через дорогу, капитан, миновав пыльные придорожные кусты, углубился в лес, который казался темной стеной, и в котором скрывался ключик, к этому нелегкому делу. А солнце колесом скатывалось с небосклона и, на другой стороне неба был уже виден белый круг луны. Зловещей луны.Владимир в очередной раз попытался завести свою Тойоту, и ничего.- Черт подери этот день, - Владимир ударил по рулю, а затем, вылез из кабины, его приятель Артур остался сидеть в машине. Володя поднял капот и обомлел, он просто не верил своим глазам:- Етить все дрыном. – а дальше перешел на совсем непечатную лексику,- Что там? – Артур не видел того, что видел Владимир.- Провода – это было первое цензурное слово произнесенное Владимиром за последние две минуты.- Что провода?- Кто-то разорвал все провода.Артур выпорхнул из внедорожника словно птичка, и одним прыжком оказался рядом с Владимиром. Материться Артур не стал, но не по причине интеллигентности, просто у мужчины пропал дар речи от увиденного – Все провода в двигателе были вырваны с нечеловеческой силой.- Кто это мог сделать? – промямлил Артур, когда к нему, наконец, вернулась способность говорить.- Самому интересно! – рявкнул Володя. – Вот твою мать, мы влипли.Мужчины приехали в лес еще утром, желая отдохнуть на природе, выпить пива и поразвлечься. Ну, и поохотиться, разумеется, только вот охотиться они решили, не на уток с зайцами, а на пивные бутылки, выставив их рядком на большом бревне, лежащем на берегу небольшого, заросшего водяными лилиями, и прошлогодним пожухлым камышом озера. Машину же они оставили под вековым дубом, примерно в пятидесяти метрах от воды.После каждого выстрела, бутылки с жалобным звоном разлетались на куски, их стеклянные бока разлетались на многие метры вокруг, а оставшиеся на дне пиво, словно кровь, разлеталось брызгами на молодую майскую траву. Владимир и Артур слишком увлеклись этим импровизированным тиром, они пьяно гоготали, не замечая ничего вокруг, это продолжалось до тех пор, пока к Сайге-12К не остался один магазин, после чего, мужики, приняли решение больше не жечь патроны. Немного посидев на берегу озера и по созерцав рябь на поверхности воды, послушав лягушачьих трелей, охотники пошли к машине, где и обнаружили, что пока они пили пиво, гоготали, расстреливали бутылки, и шастали по берегу, кто-то времени даром не терял, и оперативно вывел из строя их внедорожник.- И что делать будем? – Артуру не нравилась идея ночевать в лесу, даже сидя в кабине внедорожника, он чувствовал себя неуютно.- Здесь недалеко есть деревня. – Владимир вставил магазин обратно в дробовик – пойдем, попросим трактор, потом заночуем у кого-нибудь, а завтра, или договоримся с кем, чтобы отбуксировал машину в город, или эвакуатор вызовем.Мужчины выбрались из машины, и отправились к поселку, до которого было километра четыре. Артура терзало беспокойство, кому понадобилось портить машину? Зачем?А тем временем, солнце, бросив прощальные лучи на верхушки деревьев, скрылось за краем земли, облака вспыхнули и погасли в вечернем пожаре, а вскоре и вовсе потемнели. В лесу, под деревьями, начали скапливаться тени, казалось, эти тени оживают, шевелятся, и водят хороводы.Капитан Юдин решил возвращаться обратно в поселок, в темном ночном лесу искать нечего, ничего необычного он не нашел. Он и сам не знал, что именно хотел найти, интуиция подсказывала, что в лесу что-то есть, какой-то недостающий пазл в этой мозайке, но что именно – об этом интуиция молчала как пленный партизан. Собираясь свернуть с узенькой, еле заметной в сгущающихся сумерках тропки, на широкую тропу, капитан заметил, как что-то мелькнуло чуть в стороне, среди деревьев. «Показалось» - подумал Руслан, «Проверь» - шепнул внутренний голос. Вытащив из подмышечный кобуры Макаров и дослав патрон, следователь быстрым шагом побежал туда, где видел тень. Пробежав кусты, он осмотрелся – тени не было, если там кто-то и был, то он уже успел раствориться в сумерках среди молодой майской зелени, Юдин повернул голову в право, и… среди деревьев увидел мужчину, который шел по направлению в глубь леса. Мужчина был босиком и одет в одни джинсовые штаны, вся это было очень странно, и следователь побежал к нему, мужчина шел вперед, уставившись взглядом в одну точку, и, казалось, не замечал ничего вокруг.- Стой – крикнул капитан, наведя пистолет на спину мужику.Мужчина вздрогнул, и обернулся, капитану лицо показалось знакомым, секунду он вспоминал, где его видел, а потом понял где: Это Анастас, человек, который вызвался помочь поисковой группе, в поисках пропавшей в прошлое полнолуние девочки. И который, спустя несколько дней после ее исчезновения, нашел кусок ее куртки.- Стой спокойно, а не то я тебе скворечник в голове сделаю – следователь был почти на сто процентов уверен – это и есть преступник.На колени. Живо! – Анастас подчинился.- А теперь объясните мне, какого черта вы околачиваетесь по лесу в такое время и в таком виде? Отвечай!Мужчина, которому на вид было лет пятьдесят, смотрел следователю прямо в глаза и молчал. Это молчание действовало Юдину на нервы.- Ты что, оглох. – следователь начал терять терпение, а в его сердце закрадывался страх, он боялся этого человека.- Убери пистолет – проговорил Анастас, - а то у тебя руки трясутся, еще, чего доброго, пальнешь.- На землю, лицом вниз. – Юдин целился задержанному прямо в лоб, тот усмехнулся, но сделал, как ему велели. На его запястьях защелкнулись наручники, следователь поднял мужика с земли, и, приставив к боку пистолет, сказал:- Знаешь, что я думаю, ты немного с приветом, и у тебя есть собака, которую ты натравляешь на людей. Ты же сторож с лесозаготовки, я видел там у тебя громадного волкодава, либо ты как-то по-другому во всем этом замешан, как бы то ни было, тебе придется пойти со мной.- Жаль мне тебя, мусор. – Анастас улыбнулся людоедской улыбкой, и следователь заметил: его серые глаза стали зелеными, и начали светиться в темноте. – Время вышло. Посмотри, какая сегодня чудесная луна. – задержанный поднял глаза к небу, сквозь крону деревьев виднелся диск луны.Следователя прошиб холодный пот, он не верил тому, что происходит, мысли в его голове носились, словно неуправляемые самолеты «Я выстрелил, он упал, а потом воскрес, Злоба лесов, А кто сказал, что это волк? Это оборотень» Мужчина ринулся на следователя, и ударом головы сбил его с ног. Удар был нечеловечески сильный, падая, Юдин приложился головой об дерево, да так, что увидел три луны, и все звезды небесные, приподнявшись, капитан обнаружил, что потерял пистолет, оружие отлетело куда-то в кусты.Анастас напряг все мышцы, оскалил зубы, и, издав гортанный рык, разорвал наручники у себя за спиной. Юдин попытался встать, но его поволокло в сторону, в глазах все предметы двоились и теряли четкость, время от времени перед глазами мелькали какие-то всплохи.Анастас подошел к следователю и со всей дури пнул ногой в лицо, перед глазами мелькнула вспышка, Юдину показалось, что его лягнула лошадь.Нападавший нагнулся, схватил капитана руками за горло и поднял над землей, несколько секунд смотрел в его глаза, а потом, улыбнувшись, отпустил. Отойдя на несколько метров в сторону. «Только об одном я жалею» - сказал Анастас – «Не хотел я убивать Иру, но тебя я убью с удовольствием». Сказав это, мужчина опустился на четвереньки и перекувырнулся через голову. Следователь увидел, как челюсти Анастаса вытягиваются, превращаясь в морду, как деформируются его кости, как из-под кожи лезет шерсть.«Так вот почему обученные собаки не брали след» - понял вдруг Руслан – «Оборотень был в составе поисковой группы, собаки чувствовали его присутствие, и боялись так, что даже не осмеивались на него лаять». Юдин попытался подняться, и ему это удалось.С Анастасом всего за пару минут произошли страшные метаморфозы, из человека, он, за какую-то пару минут, превратился, Бог невесть во что. Следователь смотрел на это чудовище, а чудовище не нападало, словно позволяя себя получше рассмотреть. При свете полной луны, было видно, что это волк, но с широкой, как у медведя спиной, очень толстыми лапами и… колени, они были не назад, а вперед. «Как и говорил Костя». – мелькнуло в голове у следователя – «Все как Костя описал». Монстр бросился на Юдина, тот попытался защититься руками, но зверь, вцепившись капитану в руку разорвал ее до кости, Руслан закричав, ударил другой рукой зверя по морде, но зверь повалил человека наземь, в вцепившись в бок, вырвал кусок размером с кулак. «Только не подпускай его к горлу» - мелькнуло в голове у Юдина, зверь бросился снова, на этот раз его клыки сомкнулись на животе у капитана. «Боже, он мне сейчас кишки выпустит» - грохот резанул по ушам Руслана, зверь отлетел в кусты, росшие чуть в стороне от тропы.Тьма почти полностью поглотала окружающий мир, лишь луна, глядя с небес на землю, освещала этот лес, ее свет, проходя сквозь крону деревьев, создавал пятна призрачного света, которые чередовались с тенями, ветер дул в вышине, качал ветви деревьев, и от этого, казалось, что тени на земле пустились в пляс. Владимир и Артур, шли по узкой тропе, освещая себе путь фонариком, но его луч мог отвоевать у мрака всего с десяток метров, а за пределами этих метров, тьма смыкалась темной стеной.Мужчины шли, негромко обсуждая сложившуюся ситуацию, и вполголоса ругали самыми распоследними словами того, кто испортил их автомобиль. Крик, раздавшийся из-за деревьев, и разорвавший ночь, заставил мужчин замолчать. Судя по голосу, кричал мужчина, и кричал так, будто его убивали. Владимир и Артур поспешили на помощь.Выскочив из-за деревьев на широкую тропу, они увидели чудовищную картину: окровавленный мужчина, лежал на земле, и из последних сил пытался отбиться от какого-то страхолюдного зверя. Владимир не стал рассматривать напавшее на человека животное, а просто передернул затвор, и нажал спуск. Зверя выстрелом отбросило в придорожные кусты, мужчины кинулись к лежащему на земле человеку, тот, изорванными руками, пытался зажать жуткие раны на боку и на животе.- Твою мать. – Владимир сходу понял, что если сейчас же не увезти пострадавшего на скорой, он непременно умрет, только вот где взять скорую в лесу?- Это оборотень. – проговорил следователь, - я видел, как он превращался.- Лежи, молчи. – Владимир, сняв с себя куртку, попытался ею зажать рану на животе Юдина.- Слушай, - снова проговорил следователь. – В кармане, в кармане моей куртки.Владимир тут же прощупал все его карманы - во внутреннем кармане обнаружилось удостоверение сотрудника СУ СК на имя Юдина Руслана Владимировича, и сверток, в котором оказалась фляга и крест. Удостоверение Владимир вернул на место, а крест и флягу отдал Артуру, который положил их в боковой карман куртки.- Дай дробовик, я добью эту зверюгу. – Артур протянул руку, и Володя передал ему сайгу.- Это нечисть – Руслан попытался встать, но Владимир не дал ему это сделать.Из-за кустов раздался голос Артура:- Что за дьявольство такое?- Что там у тебя? – поинтересовался Володя?- Его нет! Зверь исчез.- Как исчез? Я попал в него, я знаю, что я попал в него!- Попал. – подтвердил Артур, - вот кровь на траве, а его нет.- Ладно – Владимир, кое-как, перевязав капитана лентами, полученными из своей разорванной майки, помог ему сесть. – Этого вытащим на трассу, там скорую вызовем, а про волка не беспокойся, после того, как его поцеловала картечь, он долго не протянет. Пошли. Владимир взял стонущего капитана под одну руку, а Артур под другую, и вся троица медленно поковыляла в сторону поселка.Ночь, все тот же лес, та же луна. Все те же тени, которые казалось, сидят в засаде и ждут проходящего по тропе путника. Прошло около часа, с того момента, как охотники спасли Руслана от зверя. Вначале Руслан пытался перебирать ногами, но силы его покинули окончательно, и теперь его ноги волоклись по земле.Охотники напряженно вслушивались в звуки леса, пытаясь среди прочих звуков, уловить еле заметные звуки, издаваемые хищниками. Но ничего: лишь шум деревьев, да крики ночных птиц нарушали тишину. Артура кольнула страшная догадка, «лишь шум деревьев, да крик птиц? А ведь звук дыхания следователя, ты ведь уже давно не слышишь!».- Володь, клади его на землю. Он не дышит. – Артур и Владимир уложили Юдина на землю, после чего Володя проверил пульс.– Пришибить твою бабушку. – проговорил Володя, убирая пальцы с артерии на шее следователя. – Нет пульса. Он труп.- Когда выйдем, надо сразу сообщить в… - слова Артура застряли в его глотке, ибо прямо за спиной Владимира вспыхнули две зеленые точки во тьме – глаза.«Зверь, он шел за нами, Боже мой, все это время он шел за нами.Увидев вытаращенные глаза Артура, Владимир оглянулся… Больше он сделать ничего не успел, сидевший в засаде зверь опрокинул Владимира на землю и начал рвать клыками. Сайга была у Владимира в руке, но он не мог выстрелить, ибо одной рукой он сжимал цевье, а на другой у него уже не было пальцев, Владимир сам не понял, когда, в какой момент ему их откусили, но вместо них теперь были лишь окровавленные культи. У Артура вообще не было оружия, за свои тридцать лет жизни, Артур ни разу не видел такого – парень просто оцепенел. Через секунду, зверь разорвал горло Владимира, хлынувшая из чудовищной раны кровь, заливала тропу и впитывалась в землю.Зверь перешагнул через конвульсирующее тело и уставился своими зелеными глазами, в глаза Артура. «Это конец» - мелькнуло в голове у охотника. - «Это нечисть. – слова умирающего следователя. Я видел, что попал – слова Владимира». Артур вытащил из кармана распятие и выставил руку с крестом перед собой. Глаза чудовищного волка сощурились, и он принялся ходить кругами вокруг Артура, стремясь зайти к нему со спины, но Артур поворачивался вслед за волком. В голове охотника роились мысли: «Он боится креста. А что в фляжке? Водка? Нет, я ее понюхал, когда брал. Вода. Святая вода. Дай Господи, чтобы так оно и было». Артур вытащил фляжку, и, сорвав пробку зубами, плеснул содержимым в морду зверю, раз, второй. Волк закричал почти человеческим голосом, от его морды пошел дым. «Кислота» - пронеслось в голове Артура. – «В фляжке – кислота». Зверь шарахнулся от охотника, и, со всех ног побежал к зарослям кустарника, в лес, подвывая на бегу. Темнота поглотила его. Артур плеснул содержимое фляжки на траву, но ничего не произошло, осторожно потрогав каплю на травинке, Артур убедился, что это просто вода.Первые лучи утреннего солнца, коснулись земли и прогнали ночь, заставив ее сжаться в оврагах и под корнями огромных выворотней, а затем и вовсе расточится.Лишь когда ночной мрак отступил, Артур решил продолжить путь, всю ночь он просидел, прижавшись спиной к толстому клену, и выставив перед собой сайгу, при этом держа палец на спусковом крючке.Лес наполнился солнечным светом, и щебетанием птиц, это был светлый смешанный, весенний лес, по которому порхали птицы и бабочки, в котором цвели цветы, в котором, казалось бы, не было места ночным тварям, которые приходят с темнотой и исчезают с первыми лучами солнца.Вскоре лес расступился, и Артур вышел к лесозаготовке. Ворота были открыты, и Артур прошел на ее территорию, мужчина решил попросить телефон у сторожа, сообщить в милицию, а после решения всех проблем, постараться выкинуть это все из головы, ибо, если это все думать и держать в голове, можно свихнуться. Подойдя к сторожке- небольшому домику, Артур обнаружил, что дверь не заперта. Оглядевшись, Артур заметил собачью конуру, стоящую невдалеке, рядом с конурой лежала откушенная голова крупной собаки. В голове Артура мелькнула шальная мысль: «Может сторожа тоже сожрали?» Немного помедлив, Артур вошел в дом – в комнате, у окна стоял мужчина, одетый в штаны и вязаный свитер, Артур только открыл рот, чтобы к нему обратиться, как мужчина обернулся сам, и охотник с ужасом увидел, что половина его лица страшно обожжена, в правой руке он сжимал охотничий нож.«Это он. Он. Тварь из леса. Зверь. Оборотень. Это он убил следователя и Володю, и, скорее всего, он испортил автомобиль». Артур поднял дробовик, но Анастас оказался быстрее – нож, перекувырнувшись в воздухе, вонзился Артуру в грудь, в ту же секунду грянул выстрел – падая, Артур успел выжать спуск - и Анастаса отшвырнуло к окну, его бок разворотило картечью.Артура сковала страшная слабость, но он, собрав всю волю в кулак, сумел приподняться, и увидел что оборотень, тоже встает, но судя по всему, оборотень не чувствовал фатальной боли, хотя из его развороченного бока текла кровь, а обломки ребер, прорвали свитер и торчали наружу. Подойдя к Артуру, Анастас ногой выбыл из слабеющих рук охотника дробовик, отпихнув оружие в сторону он наклонился, и тихим голосом проговорил:- Ты попробовал, у тебя не получилось. Не ты первый, кто пытается меня убить, и не ты последний, за сто тридцать лет это пытались сделать десятки людей, десятки раз но… - Анастас покачал головой. – Люди не любят природу, не ценят ее, а я, я всего лишь пытался защитить этот лес, посеять панику и страх среди рабочих. Как думаешь, мне удалось? В человеческом своем облике я не убиваю людей, но я не могу оставить тебя в живых, прости, ты уже знаешь мой секрет, да и люди догадаются. Я работал здесь сторожем, приступил к работе в конце февраля, а в марте…хотя ты все равно не знаешь, про что я говорю. В этой деревне уже почти половина жителей на меня смотрят косо, они догадываются, я чувствую это. Мне придется уйти отсюда. – Анастас взял рукой ручку ножа, торчащего из груди Артура, и толчком воткнул его по самую рукоятку. – Ну, вот и все.Постояв над телом Артура, Анастас вышел из сторожки, прошел к небольшой одноэтажной постройке, больше напоминающей сарай, взяв оттуда канистру, он облил бензином все постройки и оборудование лесозаготовки, после чего чиркнул спичкой. Красный петух вырвался на волю и весело заплясал по все территории лесопереработки. С минуту полюбовавшись на пожар, Анастас, закинув сумку на плечо, углубился в лес – в свою стихию. Перейдя лес, и миновав деревню, располагающуюся за ним, Анастас вышел к посадкам, зеленой лентой протянувшихся вдоль шоссе, где сорвал несколько цветков, а затем, подойдя к неприметному холмику, который, казалось, притаился под деревом, положил на него цветы: - «Прости, Ира, я, правда, не хотел».Он выполнил задуманное, и уходил из этого края навсегда.

Ключевые слова: злоба лес полнолуние волк оборотень исчезновения расследование ночь

Другие, подобные истории: