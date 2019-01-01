Лесной демон. Глава 4

Глава четвёртая, о старых могилах и ядовитом плюще

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:13

Nik_dk Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:13 by

- Нет, мы не потратим ещё один час на поиски паба, - упёрся Эдуардо. – Стучимся в первую же дверь и спрашиваем дорогу.- Мы тут и так чужаки, - возразила Кайли. – А если мы будем стучаться во все двери подряд, на нас начнут косо смотреть. Моё шестое чувство подсказывает мне, что с местными лучше не ссориться.Этот спор, который уже порядком затянулся, прервался неожиданно – паб внезапно оказался у них прямо перед глазами. На вывеске красовалась свиная голова, судя по улыбке, довольная жизнью. Вопреки всякой логике, паб назывался «Король и петух».Удивлённо переглянувшись, парочка вошла внутрь.***Внутри царила тишина, посетителей почти не было. Стены из темного дерева были увешаны фотографиями местных охотников с их добычей. В единственной на всё помещение люстре не горело несколько лампочек. Кайли и Эдуардо заняли столик в самом углу, чтобы можно было спокойно поговорить.Их заказ принесли довольно быстро. Картошка с жареной рыбой и пиво – для Эдуардо, салат и чай – для Кайли. Пока парень с аппетитом уплетал свою порцию, девушка ковырялась вилкой в тарелке и параллельно с этим листала книгу, взятую в библиотеке. На обложке кроваво-красными буквами было выведено название «Привидения Англии и Шотландии. Правдивые истории».- Ну как, есть что-нибудь о лесных демонах? – спросил Эдуардо.Кайли рассеянно взглянула на него. Было видно, что она о чём-то крепко задумалась.- Кайли!Девушка вздрогнула.- О чём задумалась?- Первые упоминания о неких лесных демонах относятся ко временам друидов. Правда, я пока не могу разобраться, имеет ли наш демон отношение к тем демонам, - Кайли ещё раз заглянула в книгу. – Но здесь упоминаются жертвы, полностью обескровленные.Эдуардо передёрнуло:- Давай за едой поговорим о чём-нибудь другом, - взмолился парень.- Интересно, что сейчас поделывают ребята в Нью-Йорке? – мечтательно спросила Кайли, подперев голову рукой.- Знаешь, - усмехнулся Эдуардо, - с начала поездки я первый раз о них вспомнил. Как-то слишком много всего с нами уже случилось. А ведь мы только сегодня приехали в Лоулэнд.- Ты прав, - ответила Кайли, залпом допивая остатки чая. – А теперь – на кладбище.***- Не понимаю, что ты хочешь здесь найти? – спросил Эдуардо.Они с Кайли шли вдоль ровных рядов могил. Кроме них на кладбище никого не было.- Да я сама толком не знаю, - призналась охотница. – Просто подумала, что если в этих краях обитает кровожадный демон, то он должен выбирать себе жертвы среди местного населения. Обращай внимание на даты смерти, вдруг выяснится, что в каком-то году был аномальный всплеск смертности.Они шли по кладбищу уже добрых полчаса, а может, и больше. И за это время сделали лишь один вывод – за последние 60 лет жители Лоулэнда умирали, счастливо дожив до глубокой старости.- Смотри, там более старые могилы, - сказал Эдуардо, и они перешли по миниатюрному мостику через мелкий ручей в другую часть кладбища.Сразу бросалось в глаза, что могилы здесь были запущены. Время не пощадило мраморные и гранитные плиты, кое-где лишь частично можно было разобрать, кто здесь похоронен.- Эдуардо! – внезапно воскликнула Кайли, бросившись в сторону. – Это могилы братьев Уорвиков.Могильные плиты наполовину заросли мхом и какими-то ползучими растениями. Эдуардо немного расчистил их, чтобы можно было разобрать надписи.- Гарри умер через два года после Эштона, - посчитала Кайли. – Гляди на эпитафию: «Узревший демона – покойся с миром».- Ты думаешь о том же, о чём и я? – Эдуардо слегка прищурился, глядя на девушку.- Перед смертью Гарри Уорвик встретился с демоном. Не от этого ли он умер? – задумалась охотница.Эдуардо попытался ещё немного расчистить могилу Гарри. Внезапно за их спинами раздался взволнованный возглас:- Сэр! Что вы делаете?!К парочке спешил какой-то священник, на бегу размахивая руками. Он был слегка полноват, поэтому бежал, смешно подпрыгивая на каждом шагу. Эдуардо поспешно выкинул только что сорванную траву.- Мы ничего не ломали, мы просто хотели разобрать надпись на камне, - начал оправдываться парень.- Не в этом дело, сэр! Вы держали ядовитый плющ голыми руками!- Чтооо?! – лицо Эдуардо от неожиданности вытянулось. – Кайли, почему ты меня не предупредила?- Я не знала, - в голосе Кайли слышалось искреннее сочувствие. – Не бойся. Это не смертельно.***Через полчаса они сидели в гостиной викария Уимзи. Эдуардо обильно смазывал уже начавшие краснеть руки специальным кремом.- Я всегда держу запас крема дома, - пояснил викарий. – Ядовитый плющ может попасться где угодно. Может быть, чаю?От чая охотники вежливо отказались.- Вас интересовала могила Гарри Уорвика? – спросил викарий.- Да. Мы слышали историю братьев и хотели узнать кое-какие подробности, - ответила Кайли. – От чего умер Гарри?- От сердечного приступа, - ответил Уимзи, обмахиваясь платком. Пожилой священник всё никак не мог прийти в себя после этой вынужденной пробежки.- От простого сердечного приступа? – изумилась Кайли. – Почему тогда у него такая странная эпитафия на могиле?- Говорят, - неохотно начал викарий, - что накануне своей смерти Гарри зачем-то пошёл в лес. И видел там демона. Но подробностей я не знаю. Может, всё-таки чаю?- Может, хватит на сегодня приключений? – плаксиво затянул Эдуардо, пока Кайли искала на карте, где находится полицейский участок.- Это последний визит на сегодня, обещаю! Тем более что, судя по карте, мы совсем рядом.Полицейский участок действительно оказался всего в ста метрах от них. Больше всего он был похож на маленький пряничный домик. Кайли первой поднялась по ступенькам и толкнула дверь.В полицейском участке находился лишь один констебль. Он сидел за столом, заткнув за воротник салфетку, и задумчиво разглядывал свой сэндвич. На столе стояла большая чашка и термос. В помещении пахло кофе. Скрипнула дверь. Констебль поднял глаза на вошедших. Затем он отложил сэндвич, нахмурился и сказал:- Так-так. Значит, в лесу творится что-то очень серьёзное, раз на помощь Скотленд-ярду прислали охотников за привидениями из Нью-Йорка.От неожиданности Кайли и Эдуардо застыли на пороге с выпученными глазами.

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