Ураган. Глава 3

Глава 3 «Тёплый» приём»

Nik_dk Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:38 by

Русалка. Именно это слово вертелось в голове Кайли, когда она разглядывала (да что уж там, откровенно пялилась вместе с остальными) собеседницу Гарретта. И дело даже не в неземной красоте девушки. Откровенно говоря, её чуть вздёрнутый носик и тёмные круги под глазами навевали мысли о енотах. Но вот её волосы… Роскошная грива цвета мокрой пшеницы. «Хотя, что я, городской житель, могу знать о мокрой пшенице?» - осадила себя Кайли. Одежда незнакомки тоже была своеобразной. Длинное, почти до самой земли, платье из лёгкого шифона трепетало на ветру. Кайли поймала себя на мысли, что ждет, когда же из-под него мелькнёт чешуйчатый хвост.- А вот и ребята! – жизнерадостно крикнул Гарретт. – Знакомьтесь, это Аманда Ли Морган. Её отец владеет этим кафе, а на втором этаже есть комнаты. Если мы вдруг захотим задержаться и осмотреть местные достопримечательности.Эдуардо вполголоса пробормотал какую-то заковыристую фразу, из которой определённо можно было расслышать только «ну конечно» и «с удовольствием».- А есть что осматривать? – спросил латинос уже громче, обращаясь непосредственно к девушке.- Ваш приятель, должно быть, пошутил, - нахмурившись ответила Аманда Ли, покосившись на Гарретта.«О, да это было скорее одностороннее общение, нежели оживлённая беседа», - подумала Кайли, глядя на сияющего напарника, который продолжал демонстрировать свою ловкость, грозясь в любой момент опрокинуться назад вместе с креслом. Аманда Ли скользнула безразличным взглядом по Кайли и Эдуардо. Однако охотница сразу заметила, что взгляд девушки слегка оживился, задержавшись на Роланде. Она словно оттаяла и попыталась улыбнуться. Впрочем, робкая улыбка тут же исчезла, стоило Аманде услышать тяжёлые шаги на крыльце.- Чего вам?Собственно, этими словами хозяин придорожного кафе Гари Морган и встретил охотников. Впоследствии Эдуардо не раз об этом вспоминал, ведь именно в этот момент его интуиция начала подавать ему отчаянные сигналы. От внимания латиноса не ускользнула тревога, промелькнувшая во взгляде девушки, обращённом к отцу.- Привет, – Гарретт продолжал «разбрызгивать» свой оптимизм во все стороны, - мы охотники за…- … за ураганами, - внезапно перебил его Эдуардо. – Вижу, у вас тут погода портится.- Здесь это часто бывает, чуть ли не каждый день, - безразлично пожал плечами мистер Морган. – Уже месяц. Но до сих пор даже капли дождя на землю не упало. Аманда Ли, - добавил он, переведя настороженный взгляд на дочь, - у тебя есть обязанности, которые ты должна выполнять.С этими словами Гари Морган тяжело развернулся (отчего немилосердно заскрипели старые доски веранды), и скрылся в своём кафе. Аманда Ли поспешила следом.Не сразу охотники пришли в себя после такого «тёплого» приёма. Гари Морган, здоровяк под два метра ростом, с тяжелыми бровями, буквально нависающими над глазами, мог произвести впечатление. Не всегда приятное, конечно, но его самого это мало заботило.- Что ещё за выдумка с ураганами? – первой заговорила Кайли, наконец-то придя в себя.- Если честно, я и сам не знаю, почему я так сказал, - сразу признался Эдуардо. – Просто… можете считать это шестым чувством, но мне кажется, он бы не был в восторге, узнав, кто мы на самом деле.- Ерунда! – отмахнулся Гарретт. – Все любят охотников за привидениями!Внезапно дверь тихонько скрипнула и показалась знакомая тоненькая фигурка. Ещё раз скользнув взглядом по всей компании, Аманда Ли снова задержалась на Роланде и чуть слышно шепнула:- Я знаю кто вы. Пожалуйста, не говорите об этом моему отцу!И дверь снова закрылась.- Вот те на, - озадаченно протянул Роланд, закинув руки за голову и сцепив пальцы в замок. – Что будем делать?- Телефона в кафе нет, я спрашивал, - ответил Гарретт. – Но можно позвонить от какого-то Странного Оскара, - поймав на себе непонимающие взгляды друзей, он пояснил. – Раньше здесь был небольшой городок, сейчас осталось только три дома. Там, в поле за кафе. Странный Оскар – она именно так его и назвала – живёт в том, что со спутниковой тарелкой на крыше. В другом доме живёт миссис Харди, у неё раньше была машина и, чисто теоретически, могли остаться какие-то запчасти.- Глядите-ка, а наш Казанова, оказывается, не только флиртовал с прекрасной незнакомкой, но и собирал важную информацию, - сыронизировала Кайли.- Да вы добирались сюда целую вечность! Мы разве что о Гражданской войне не поговорили, пока вас ждали.- Эй! Мы вообще-то машину толкали! – вспылил Эдуардо.- Спокойно! – Роланд встал между спорщиками, пресекая дальнейшую перепалку. – Мы с Эдуардо пойдём к этому Оскару. А вы попробуйте узнать насчёт тех комнат. Кто знает, вдруг мы и правда застрянем здесь.На крыше дома Странного Оскара и правда была спутниковая тарелка. Глядя на неё, Эдуардо всё никак не мог определиться – то ли деревянная хибара, гордо именуемая домом, грозит в любой момент развалится под тяжестью тарелки, то ли эта самая тарелка призвана не дать ветру унести хибару. А может, и то и другое вместе.Вскарабкавшись по довольно высокому и подозрительно шаткому крыльцу, охотники остановились перед давно не крашеной дверью. Поскольку никакого намёка на звонок не было, Роланд просто постучал в дверь. Прошла почти целая минута, прежде чем дверь приоткрылась, и в образовавшейся щели мелькнуло недовольное лицо растрёпанного и заспанного двадцатилетнего (или около того) парня. Окинув Эдуардо и Роланда оценивающим взглядом, Странный Оскар открыл дверь шире и спросил:- Ну ладно, в чём я прокололся?- Что?! – от удивления охотники заговорили одновременно. – О чём ты, парень?- Оставьте этот спектакль, - театрально взмахнул рукой Оскар. – Говорите, как вы меня нашли?Автор: Февраль-Достать-Чернил.

Ключевые слова: Охотники за привидениями отпуск путешествие кафе поселок

Другие, подобные истории: