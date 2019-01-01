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Творческие истории

Лесной демон. Глава 12

Глава двенадцатая, последняя и счастливая


Всё происходило словно в замедленной съёмке. Эдуардо встряхнул головой, отгоняя наваждение, и увидел, что к нему бежит Роланд. На заднем плане мелькали Игон, Гаррет и Рори.

- Ты как, приятель? – спросил Роланд. – Стрелять сможешь?

- Парень постоянно отключается, - возразил капитан Янг, всё ещё пытавшийся удержать Эдуардо в вертикальном положении.

Роланд на секунду задумался, взглянул на Игона и Гаррета, которые пытались вдвоём удерживать призрака. Затем он перевёл взгляд на старика и вручил ему протонный блок.

- Тогда – ты, - Роланд помог капитану нацепить блок. – Сюда нажимать, целиться в призрака. И главное – не перекрещивай лучи!

Эдуардо провёл рукой по пульсирующему болью затылку и увидел кровь на руке. «Кайли!» - мелькнула в голове яркая вспышка.

В тот момент, когда в демона впились четыре протонных луча, он ослабил хватку и Кайли полетела на землю. Эдуардо, превозмогая боль в голове и слабость в ногах, попытался перехватить падающую девушку. Его опередил Рори, который стоял в тот момент ближе, и только резкий укол боли в затылок перебил ревность, вспыхнувшую было в охотнике.

Констебль уверенным движением пытался нащупать пульс у девушки. Эдуардо подполз к Кайли и откинул волосы с её бледного лица.

- Пульса нет, она не дышит, - голос констебля был хриплым от волнения. Он положил руки на грудь Кайли, посмотрел на Эдуардо и кивнул, - Раз, два, три!

Эдуардо глубоко вдохнул.

- Выдох!.. Ещё раз!

Тем временем, остальные охотники и капитан Янг пытались удержать демона. Но на призрака протонные лучи, казалось, практически не действуют.

- Такое ощущение, будто он поглощает протоны! – крикнул Гаррет.

- Так и есть! – ответил Игон. – Но отпускать его нельзя! Роланд, попробуй кинуть ловушку как можно ближе к призраку!

Однако Роланд не успел этого сделать, поскольку демон вдруг превратился в светящийся шар, и начал расти.

- Что за чёрт?! – воскликнул Гаррет, отъезжая подальше.

- Необычный эффект, - к Игону вернулась его обычная флегматичность. – Боюсь, он в любой момент может взорваться.

- А делать-то нам что? – повернулся к учёному Каспер Янг. – Вы же охотники за привидениями, придумайте что-нибудь!

Игон нахмурился, потирая подбородок.

- Может, поменять полярность? – предложил Роланд. – Ого, он продолжает расти! Игон, думай быстрее!

Внезапно Харгривз, до этого неподвижно сидевший на камне, встал и пошёл прямо к демону. Он размахивал руками и всё время повторял:

- Ты обещал! Ты же обещал! Хорошие люди не должны пострадать!

Капитан Янг бросился за другом.

- Стой, Генри!

Но Роланд быстро перехватил старика. Он крепко удерживал его за запястья, хотя тот и пытался вырваться.

- Он стоит слишком близко, вы не можете к нему подойти!

- Но он погибнет! – в отчаянии крикнул капитан. – Вы не можете мне помешать!

Шар тем временем всё разрастался. Охотники тревожно переглядывались.

- Что ж, давайте попробуем поменять полярность, - наконец кивнул Игон. – Готовы? На счёт три!

Однако, не успели они выстрелить, как Харгривз внезапно шагнул вперёд, и его могучую фигуру поглотил свет, исходящий от шара. Демон вспыхнул ещё ярче и быстро растворился в воздухе, оставив после себя лишь лёгкую дымку. Охотники изумлённо переглянулись.

- Генри!

Каспер Янг выбежал вперёд. Он заглянул за камни, обошёл кусты, но тела лесника нигде не было. В этот момент старый капитан почувствовал себя совершенно обессиленным.

Между тем, Игон проверил показания счётчика.

- Всё чисто, - сказал учёный, поправляя очки характерным жестом. – Удивительно!

- Вы такое когда-нибудь видели? – ошарашенно спросил Гаррет. – Смотрите, даже камни будто бы оплавились!

- Пора выбираться из этого леса, - подвёл итог капитан Янг.

Роланд забрал у старика протонный блок, и они вместе пошли к остальным. Все собрались вокруг Кайли, которая постепенно приходила в себя.

- Как она? – озабоченно спросил Игон.

- Жить будет! – улыбаясь, ответил Рори. – А что с Харгривзом?

Роланд покачал головой:

- Даже тела не осталось.

- Жаль беднягу, - голос Эдуардо дрогнул, когда он представил себе, что на месте лесника могла оказаться Кайли.

Всеобщее молчание прервал порыв ветра, который прошелестел в листве и пронёсся мимо охотников. Сразу же после этого лес словно ожил, послышалось шуршание в кустах, застрекотали какие-то ночные насекомые. На секунду Кайли показалось, что она чувствует чьё-то дыхание где-то совсем близко.

- Знаете, - слабым голосом заметила охотница, - кажется, у этого леса наконец-то появился добрый дух-защитник.

***
- Так значит, в первый раз вы просто убежали? – допытывался Гаррет.

- Если бы ты оказался на нашем месте, да ещё и без оружия, ты бы поступил так же! – парировал Эдуардо.

Охотники, Рори, Капитан Янг и миссис Каули собрались за большим столом в «Лошадином хвосте». Нэнси принесла из кухни целое блюдо свежих ароматных вафель. Все уже успели отойти от ночного сражения с демоном и связанных с ним ужасов и мирно пили традиционный английский чай.

- Честно говоря, я так и не понял, почему демон не пошёл дальше камней, - признался Эдуардо.

- Всё дело в рунах, - пояснил Игон. – Сохранилась не вся надпись, но из того, что я смог разобрать, следует, что демона удерживали на месте не столько сами камни, сколько руны, которые были на них изображены. Ваши предки, - Игон кивнул в сторону сидящих за столом лоулэндцев, - были людьми дальновидными. Они не просто заточили демона в ловушку, но и сделали так, чтобы он не смог добраться до деревни, если ловушка будет разрушена.

Через фойе чеканящей походкой прошел мрачный Патрик О’Грэйди с чемоданом. Он явно был не в духе, даже не ответил на радушное пожелание миссис Каули приезжать ещё. Дверь за ним хлопнула так резко и громко, что звякнули хрусталики на люстре.

- Афера «профессора Мориарти» не удалась, - усмехнулся Рори. – Вы знаете, зачем он приезжал в Лоулэнд? Хотел купить у старого Банкера редкие книги из его библиотеки, причём раз в десять дешевле, чем они стоят на самом деле. Надеялся, видимо, что старик выжил из ума. Но нашего Джона Банкера не проведёшь! Мне об этом рассказала Агата.

- Кстати, когда свадьба? - оживилась миссис Каули.

- Какая свадьба? - насторожился констебль.

- Ваша с Агатой. Я слышала от миссис Робинсон, что вы собираетесь пожениться.

- От Мэри Робинсон ничего не скроешь, - недовольно проворчал Рори, хотя по нему и было заметно, что тема свадьбы с внучкой библиотекаря ему приятна.

- Теперь ваша очередь рассказывать. Как вы вообще здесь оказались? - спросила Кайли, глядя на Игона, Гаррета и Роланда.

- Это всё Жанин! - воодушевлённо начал рассказывать Гаррет. – Она вычитала в «Таймс» маленькую заметку про таинственные убийства в вашей деревне. Потом она пыталась дозвониться сюда, но связи не было. Мы-то сначала особо не волновались, не думали, что всё так серьёзно. Но Жанин настояла на том, чтобы мы ближайшим же рейсом отправились в Англию.

- И Жанин оказалась права, - в словах Игона улавливалась лёгкая гордость. – Когда мы добрались до гостиницы, то встретили здесь констебля Каули. Он как раз собирался отправляться на ваши поиски.

- Нам чертовски повезло, что вы так вовремя появились! – с чувством сказал Эдуардо.

К столу подлетела Нэнси.

- Ваше такси, - объявила она и добавила, грустно глядя на Эдуардо, – Очень жаль, что вы так быстро уезжаете.

- Действительно, - подхватил Роланд, - у вас ведь ещё неделя отпуска.

- Это точно! – довольно ответил Эдуардо. – Ещё целая неделя! И на этот раз мы едем туда, где никакие призраки не испортят нам отпуск.

- Гавайи! – добавила радостно Кайли, глядя на парня. И в этом взгляде, при желании, можно было прочитать всё: благодарность, надежду и обещание.

Улыбающийся Эдуардо перекинул через стол ключи от их номеров.

- Игон, ты, кстати, мог бы задержаться здесь на недельку и познакомиться с призраком Эштона Уорвика.

- Каким призраком? – заинтересовался учёный.

- О! Эштон Уорвик – первый владелец «Лошадиного хвоста», - капитан Янг оседлал своего любимого конька и буквально за полминуты ввёл охотников в курс дела. – Он является по ночам.

- Любопытно, - задумчиво сказал Игон, беря ключи. – Пожалуй, я здесь задержусь.

- Позвони Жанин, - предложила Кайли. – Ей здесь понравится.

Игон чуть смущённо поправил очки. В этот момент счётчик, лежавший рядом с ним на столе, затрещал.

- Кажется, ваш Эштон только что прошёл мимо! – сказал Спенглер, сверяясь с показаниями прибора. – О, всего лишь четвёртый класс.

- Что?! – одновременно подпрыгнули Каспер и Фани. – Привидение здесь?

Парочка удивлённо взглянула на Эдуардо и Кайли. Те лишь недоумённо пожали плечами.

- Но почему вас это так удивляет? – спросил Игон. – Вы же сами только что сказали, что у вас в гостинице живёт призрак.

- Оу, просто, - покрасневший от неожиданности капитан пытался пальцем оттянуть воротник рубашки, - просто он никогда не появлялся днём.

С улицы донёсся резкий и нетерпеливый гудок автомобиля.

- Таксист нас заждался, - засуетился Эдуардо, подхватывая чемоданы и Кайли. – Увидимся через неделю!

Парочка выпорхнула из гостиницы навстречу новому дню. Игон встал из-за стола и пошёл к стойке регистрации постояльцев. Здесь он нашёл старомодный, но всё ещё работающий, телефон и набрал номер пожарной башни в Нью-Йорке.

- Да? – на другом конце провода послышался взволнованный голос секретарши.

- Жанин, это я. Не волнуйся, у нас всё в порядке. Демона мы победили.

- Все живы?

- Да. Кстати, здесь так…. так… красиво. Я решил остаться на недельку. Может, приедешь и составишь мне компанию?

- О, Игон! – в трубке было слышно, как у секретарши перехватило дыхание.

Они поговорили ещё несколько минут, Игон объяснил, как добраться до Лоулэнда. А перед тем как повесить трубку он добавил:

- Кстати, насчёт Кайли и Эдуардо ты оказалась права. Откуда ты только всё знаешь?

КОНЕЦ.

Автор - Февраль-Достать-Чернил.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 20:43
Вчера, 20:43 by Nik_dkПросмотров: 17Комментарии: 0
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Ключевые слова: Охотники за привидениями Англия деревня гостиница демон дух лес

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