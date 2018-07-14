Лесной демон. Часть первая

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Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 23:21

Nik_dk Просмотров: 15 Комментарии: 1 +1 Вчера, 23:21 by

- Не могу поверить, что я поддалась на твои уговоры, - в очередной раз вздохнула Кайли.- Что-то не припомню особо сильного сопротивления, - ответил Эдуардо, закидывая в багажник такси их чемоданы.- Я была уставшая и согласна на всё, - парировала девушка.– Садись, давай. А то на самолёт опоздаем, - буркнул ЭдуардоНа пороге пожарной башни стояла остальная команда.- Счастливо отдохнуть! – крикнул Роланд.- Едут в отпуск… Счастливые…, - мечтательно протянула Жанин.- Кстати, как так получилось, что они едут в отпуск вместе? – спросил Игон, поправив очки.- График совпал, - пожала плечами Жанин.- Всё-таки странно, что они едут именно вдвоём, - Гаррет кивнул в сторону удаляющегося такси.- Насколько я поняла, у них зашёл разговор про эту деревню, как её там… - попыталась объяснить Жанин.- А ведь могли бы поехать в Майами, - покачал головой Гаррет.- Как-как? – переспросил Эдуардо.Они с Кайли вдвоём остались на ночное дежурство. Вызовов не было. Зато был ящик шампанского, которым с охотниками расплатился (за неимением денег) владелец ресторана.- Лоулэнд. Маленькая английская деревенька в Букингемшире, - пояснила Кайли и добавила, глядя на выпученные глаза парня. - Это в Англии.- И ты собралась провести там отпуск? В такой глуши? Ты меня разыгрываешь!- Вовсе нет! – эмоционально, даже слишком эмоционально, возразила Кайли. – Это место наверняка богато на различные потусторонние явления, поэтому…- Стой! – сказал Эдуардо, от неожиданности разлив на себя полбутылки шампанского. - Ты весь год ловила призраков, а теперь идёшь в отпуск, чтобы и там ловить призраков?- Я не собираюсь там никого ловить! Я буду просто изучать местный фольклор, предания, истории о призраках, - объяснила девушка, забирая у него бутылку. – Мне кажется, английские призраки совсем не такие как наши.- Да брось, призраки, они и в Англии – призраки.- Я готова поспорить!..Так начался их спор, который и привёл к тому, что в один прекрасный день Кайли и Эдуардо сели вместе в самолёт и отправились в Букингемшир.Англия встретила их дождём, который, впрочем, довольно быстро закончился. В аэропорту они взяли такси и теперь неслись на всех парах в Лоулэнд.- Красиво, - сказала Кайли, глядя в окно.- Очень, - недовольно буркнул Эдуардо. – Только долго.Дорога петляла между небольших сопок, поросших лесом. Выглянуло солнце, и его лучи, казалось, отражались в каждой капле на траве и листьях.- Ты совсем не романтик, - Кайли перевела взгляд на парня. – Я бы могла ехать так весь день.- Мы почти приехали, – вмешался в разговор таксист. – Где вас высадить?- Отель «Лошадиная голова», это на…- Я знаю, где это.Через десять минут машина притормозила возле трёхэтажного белого здания. Пока Кайли расплачивалась с таксистом, Эдуардо выгрузил чемоданы.- Симпатичное местечко! – жизнерадостно заметила девушка, разглядывая фасад здания, построенного в георгианском стиле.Эдуардо проявлял меньше энтузиазма, прекрасно осознавая, что тащить чемоданы по лестнице ему придётся самому.В фойе их встретил приветливый администратор. Который, впрочем, поубавил приветливости, проверив списки забронированных номеров – фамилий Кайли и Эдуардо там не оказалось. Сделав несколько звонков, администратор чопорно заявил, что произошла ошибка.- Боюсь, что вы заказали номера в другой гостинице – «Лошадиный хвост». Это ниже по улице.- Послушайте, мистер! – Эдуардо начал закипать. – Я лично звонил и заказывал номера, и я не мог перепутать!Но администратор был непоколебим. Придав лицу надменное выражение, он предложил вызвать для «господ туристов» такси.- Спасибо, мы прогуляемся! – рявкнул на прощание Эдуардо. – Кайли, пойдём!- Всё не так уж и плохо, - успокаивала разгневанного друга Кайли. – Эта гостиница ведь не в соседней деревне. Думаю, можно у кого-нибудь спросить, правильно ли мы идём.Как на зло, улица была практически пустынна. А те немногие прохожие, что попадались на пути, быстро ретировались, едва увидев напряжённое и хмурое лицо охотника.Внезапно они увидели на обочине ярко-зелёный Фольксваген Транспортер. Рядом с ним стоял какой-то парень в цветастой рубахе и серых штанах. Длинные нечесаные волосы были собраны в хвостик.- Эй, приятель, - обратился к нему Эдуардо. – Где находится гостиница «Лошадиный хвост»?- Что? – переспросил незнакомец, пытаясь выйти из прострации и сосредоточить взгляд на собеседниках.- «Лошадиный хвост», - нетерпеливо повторил охотник.- Лошадиный хвост находится на задней части лошади, брат! – радостно ответил парень и исчез в машине.- Хиппи, - проворчал Эдуардо, почёсывая затылок. – Я думал, они вымерли!Из задумчивости его вывел голос Кайли:- Эдди, нам сюда!Как оказалось, гостиница с таким странным названием находилась на другой стороне улицы, прямо у них за спиной. Приземистое здание, очень старое, было практически полностью увито плющом. Казалось, гостиница некогда выросла из земли и теперь перманентно стремилась врасти обратно.- И здесь мы должны провести две недели? – с ужасом спросил Эдуардо.- А тебя никто и не заставляет, - хмыкнула Кайли и решительно направилась к «Лошадиному хвосту».В очередной раз за это длинное утро Эдуардо тяжко вздохнул, подхватил чемоданы и поплёлся следом за девушкой.Автор - Февраль-Достать-Чернил.

Ключевые слова: Охотники за привидениями англия деревня гостиница творческая история

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