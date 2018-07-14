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Творческие истории

Лесной демон. Часть первая

- Не могу поверить, что я поддалась на твои уговоры, - в очередной раз вздохнула Кайли.

- Что-то не припомню особо сильного сопротивления, - ответил Эдуардо, закидывая в багажник такси их чемоданы.

- Я была уставшая и согласна на всё, - парировала девушка.

– Садись, давай. А то на самолёт опоздаем, - буркнул Эдуардо

На пороге пожарной башни стояла остальная команда.

- Счастливо отдохнуть! – крикнул Роланд.

- Едут в отпуск… Счастливые…, - мечтательно протянула Жанин.

- Кстати, как так получилось, что они едут в отпуск вместе? – спросил Игон, поправив очки.

- График совпал, - пожала плечами Жанин.

- Всё-таки странно, что они едут именно вдвоём, - Гаррет кивнул в сторону удаляющегося такси.

- Насколько я поняла, у них зашёл разговор про эту деревню, как её там… - попыталась объяснить Жанин.

- А ведь могли бы поехать в Майами, - покачал головой Гаррет.

*
**

- Как-как? – переспросил Эдуардо.

Они с Кайли вдвоём остались на ночное дежурство. Вызовов не было. Зато был ящик шампанского, которым с охотниками расплатился (за неимением денег) владелец ресторана.

- Лоулэнд. Маленькая английская деревенька в Букингемшире, - пояснила Кайли и добавила, глядя на выпученные глаза парня. - Это в Англии.

- И ты собралась провести там отпуск? В такой глуши? Ты меня разыгрываешь!

- Вовсе нет! – эмоционально, даже слишком эмоционально, возразила Кайли. – Это место наверняка богато на различные потусторонние явления, поэтому…

- Стой! – сказал Эдуардо, от неожиданности разлив на себя полбутылки шампанского. - Ты весь год ловила призраков, а теперь идёшь в отпуск, чтобы и там ловить призраков?

- Я не собираюсь там никого ловить! Я буду просто изучать местный фольклор, предания, истории о призраках, - объяснила девушка, забирая у него бутылку. – Мне кажется, английские призраки совсем не такие как наши.

- Да брось, призраки, они и в Англии – призраки.

- Я готова поспорить!..

Так начался их спор, который и привёл к тому, что в один прекрасный день Кайли и Эдуардо сели вместе в самолёт и отправились в Букингемшир.

*
**

Англия встретила их дождём, который, впрочем, довольно быстро закончился. В аэропорту они взяли такси и теперь неслись на всех парах в Лоулэнд.

- Красиво, - сказала Кайли, глядя в окно.

- Очень, - недовольно буркнул Эдуардо. – Только долго.

Дорога петляла между небольших сопок, поросших лесом. Выглянуло солнце, и его лучи, казалось, отражались в каждой капле на траве и листьях.

- Ты совсем не романтик, - Кайли перевела взгляд на парня. – Я бы могла ехать так весь день.

- Мы почти приехали, – вмешался в разговор таксист. – Где вас высадить?

- Отель «Лошадиная голова», это на…

- Я знаю, где это.

Через десять минут машина притормозила возле трёхэтажного белого здания. Пока Кайли расплачивалась с таксистом, Эдуардо выгрузил чемоданы.

- Симпатичное местечко! – жизнерадостно заметила девушка, разглядывая фасад здания, построенного в георгианском стиле.

Эдуардо проявлял меньше энтузиазма, прекрасно осознавая, что тащить чемоданы по лестнице ему придётся самому.

В фойе их встретил приветливый администратор. Который, впрочем, поубавил приветливости, проверив списки забронированных номеров – фамилий Кайли и Эдуардо там не оказалось. Сделав несколько звонков, администратор чопорно заявил, что произошла ошибка.

- Боюсь, что вы заказали номера в другой гостинице – «Лошадиный хвост». Это ниже по улице.

- Послушайте, мистер! – Эдуардо начал закипать. – Я лично звонил и заказывал номера, и я не мог перепутать!

Но администратор был непоколебим. Придав лицу надменное выражение, он предложил вызвать для «господ туристов» такси.

- Спасибо, мы прогуляемся! – рявкнул на прощание Эдуардо. – Кайли, пойдём!

*
**

- Всё не так уж и плохо, - успокаивала разгневанного друга Кайли. – Эта гостиница ведь не в соседней деревне. Думаю, можно у кого-нибудь спросить, правильно ли мы идём.

Как на зло, улица была практически пустынна. А те немногие прохожие, что попадались на пути, быстро ретировались, едва увидев напряжённое и хмурое лицо охотника.

Внезапно они увидели на обочине ярко-зелёный Фольксваген Транспортер. Рядом с ним стоял какой-то парень в цветастой рубахе и серых штанах. Длинные нечесаные волосы были собраны в хвостик.

- Эй, приятель, - обратился к нему Эдуардо. – Где находится гостиница «Лошадиный хвост»?

- Что? – переспросил незнакомец, пытаясь выйти из прострации и сосредоточить взгляд на собеседниках.

- «Лошадиный хвост», - нетерпеливо повторил охотник.

- Лошадиный хвост находится на задней части лошади, брат! – радостно ответил парень и исчез в машине.

- Хиппи, - проворчал Эдуардо, почёсывая затылок. – Я думал, они вымерли!

Из задумчивости его вывел голос Кайли:
- Эдди, нам сюда!

Как оказалось, гостиница с таким странным названием находилась на другой стороне улицы, прямо у них за спиной. Приземистое здание, очень старое, было практически полностью увито плющом. Казалось, гостиница некогда выросла из земли и теперь перманентно стремилась врасти обратно.

- И здесь мы должны провести две недели? – с ужасом спросил Эдуардо.

- А тебя никто и не заставляет, - хмыкнула Кайли и решительно направилась к «Лошадиному хвосту».

В очередной раз за это длинное утро Эдуардо тяжко вздохнул, подхватил чемоданы и поплёлся следом за девушкой.

Автор - Февраль-Достать-Чернил.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 23:21
Вчера, 23:21 by Nik_dkПросмотров: 15Комментарии: 1
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Ключевые слова: Охотники за привидениями англия деревня гостиница творческая история

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Комментарии

#1 написал: Капитан-командор
Вчера, 23:50
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 68
Интересно, но как-то непонятно. Пока +++

Интересно, но как-то непонятно. Пока +++
Зарегистрирован: 14.07.2018
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