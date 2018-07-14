Лесной демон. Часть первая- Не могу поверить, что я поддалась на твои уговоры, - в очередной раз вздохнула Кайли.
- Что-то не припомню особо сильного сопротивления, - ответил Эдуардо, закидывая в багажник такси их чемоданы.
- Я была уставшая и согласна на всё, - парировала девушка.
– Садись, давай. А то на самолёт опоздаем, - буркнул Эдуардо
На пороге пожарной башни стояла остальная команда.
- Счастливо отдохнуть! – крикнул Роланд.
- Едут в отпуск… Счастливые…, - мечтательно протянула Жанин.
- Кстати, как так получилось, что они едут в отпуск вместе? – спросил Игон, поправив очки.
- График совпал, - пожала плечами Жанин.
- Всё-таки странно, что они едут именно вдвоём, - Гаррет кивнул в сторону удаляющегося такси.
- Насколько я поняла, у них зашёл разговор про эту деревню, как её там… - попыталась объяснить Жанин.
- А ведь могли бы поехать в Майами, - покачал головой Гаррет.
*
**
**
- Как-как? – переспросил Эдуардо.
Они с Кайли вдвоём остались на ночное дежурство. Вызовов не было. Зато был ящик шампанского, которым с охотниками расплатился (за неимением денег) владелец ресторана.
- Лоулэнд. Маленькая английская деревенька в Букингемшире, - пояснила Кайли и добавила, глядя на выпученные глаза парня. - Это в Англии.
- И ты собралась провести там отпуск? В такой глуши? Ты меня разыгрываешь!
- Вовсе нет! – эмоционально, даже слишком эмоционально, возразила Кайли. – Это место наверняка богато на различные потусторонние явления, поэтому…
- Стой! – сказал Эдуардо, от неожиданности разлив на себя полбутылки шампанского. - Ты весь год ловила призраков, а теперь идёшь в отпуск, чтобы и там ловить призраков?
- Я не собираюсь там никого ловить! Я буду просто изучать местный фольклор, предания, истории о призраках, - объяснила девушка, забирая у него бутылку. – Мне кажется, английские призраки совсем не такие как наши.
- Да брось, призраки, они и в Англии – призраки.
- Я готова поспорить!..
Так начался их спор, который и привёл к тому, что в один прекрасный день Кайли и Эдуардо сели вместе в самолёт и отправились в Букингемшир.
*
**
Англия встретила их дождём, который, впрочем, довольно быстро закончился. В аэропорту они взяли такси и теперь неслись на всех парах в Лоулэнд.
- Красиво, - сказала Кайли, глядя в окно.
- Очень, - недовольно буркнул Эдуардо. – Только долго.
Дорога петляла между небольших сопок, поросших лесом. Выглянуло солнце, и его лучи, казалось, отражались в каждой капле на траве и листьях.
- Ты совсем не романтик, - Кайли перевела взгляд на парня. – Я бы могла ехать так весь день.
- Мы почти приехали, – вмешался в разговор таксист. – Где вас высадить?
- Отель «Лошадиная голова», это на…
- Я знаю, где это.
Через десять минут машина притормозила возле трёхэтажного белого здания. Пока Кайли расплачивалась с таксистом, Эдуардо выгрузил чемоданы.
- Симпатичное местечко! – жизнерадостно заметила девушка, разглядывая фасад здания, построенного в георгианском стиле.
Эдуардо проявлял меньше энтузиазма, прекрасно осознавая, что тащить чемоданы по лестнице ему придётся самому.
В фойе их встретил приветливый администратор. Который, впрочем, поубавил приветливости, проверив списки забронированных номеров – фамилий Кайли и Эдуардо там не оказалось. Сделав несколько звонков, администратор чопорно заявил, что произошла ошибка.
- Боюсь, что вы заказали номера в другой гостинице – «Лошадиный хвост». Это ниже по улице.
- Послушайте, мистер! – Эдуардо начал закипать. – Я лично звонил и заказывал номера, и я не мог перепутать!
Но администратор был непоколебим. Придав лицу надменное выражение, он предложил вызвать для «господ туристов» такси.
- Спасибо, мы прогуляемся! – рявкнул на прощание Эдуардо. – Кайли, пойдём!
*
**
- Всё не так уж и плохо, - успокаивала разгневанного друга Кайли. – Эта гостиница ведь не в соседней деревне. Думаю, можно у кого-нибудь спросить, правильно ли мы идём.
Как на зло, улица была практически пустынна. А те немногие прохожие, что попадались на пути, быстро ретировались, едва увидев напряжённое и хмурое лицо охотника.
Внезапно они увидели на обочине ярко-зелёный Фольксваген Транспортер. Рядом с ним стоял какой-то парень в цветастой рубахе и серых штанах. Длинные нечесаные волосы были собраны в хвостик.
- Эй, приятель, - обратился к нему Эдуардо. – Где находится гостиница «Лошадиный хвост»?
- Что? – переспросил незнакомец, пытаясь выйти из прострации и сосредоточить взгляд на собеседниках.
- «Лошадиный хвост», - нетерпеливо повторил охотник.
- Лошадиный хвост находится на задней части лошади, брат! – радостно ответил парень и исчез в машине.
- Хиппи, - проворчал Эдуардо, почёсывая затылок. – Я думал, они вымерли!
Из задумчивости его вывел голос Кайли:
- Эдди, нам сюда!
Как оказалось, гостиница с таким странным названием находилась на другой стороне улицы, прямо у них за спиной. Приземистое здание, очень старое, было практически полностью увито плющом. Казалось, гостиница некогда выросла из земли и теперь перманентно стремилась врасти обратно.
- И здесь мы должны провести две недели? – с ужасом спросил Эдуардо.
- А тебя никто и не заставляет, - хмыкнула Кайли и решительно направилась к «Лошадиному хвосту».
В очередной раз за это длинное утро Эдуардо тяжко вздохнул, подхватил чемоданы и поплёлся следом за девушкой.
Автор - Февраль-Достать-Чернил.
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Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 23:21
Вчера, 23:21 by Nik_dkПросмотров: 15Комментарии: 1
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