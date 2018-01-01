Египетские приключения. Глава восьмая

Глава 8, Об удобных моментах, переполохе и пустынных коридорах

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:05

Nik_dk Просмотров: 3 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:05 by

- Давай быстрее, - пыхтел Гарретт, когда Роланд пытался втащить его коляску вместе с хозяином по ступенькам.- Я и так стараюсь, - Джексону, наконец, удалось поднять инвалида наверх, после чего парень устало вытер пот со лба. – Ты весишь целую тонну.- Это все мышечная масса, - Гарретт улыбнулся своей голливудской улыбкой.- Ну да, или поглощенные тобой три килограмма шоколадок, - Кайли хлопнула напарника по плечу.- Ладно, надо поторапливаться, мы и так привлекли слишком много внимания, - Роланд осмотрел коридор, в котором они оказались.- Джексон прав. Чем быстрее мы отыщем Эдуардо и остальных похищенных, тем больше шансов выбраться отсюда, - Игон оглядел высокий потолок Храма.- Только как мы это сделаем? – задал разумный вопрос Гарретт, глядя на друзей.- Будем бродить по храму в поисках Эдуардо, - Кайли пыталась решить, в какую сторону нужно идти.- Да, но нам придется разделиться. Храм слишком большой, а так мы быстрее справимся с задачей. – Игон подтолкнул очки к переносице. – Вы с Роландом идите направо, а мы с Гарреттом пойдем в противоположную сторону. Встречаемся здесь через час. Если что обнаружите, сразу свяжитесь с нами.Охотники согласно кивнули и пошли каждый в свою сторону, надеясь побыстрее отыскать пропавшего охотника. Все же никто не знал, кто или что их ожидает в храме. Ко всему прочему на четверых у них было лишь два протонных блока и пара ловушек, спасибо авиакомпании, пропустившей хоть что-то. Однако они могли и не пригодиться. Счетчики и до этого не ловили ничего эктоплазматического.Ривера в который раз прошелся по коридору. По правде сказать, он уже все обдумал и потому решил, что лучше всего все же попытаться сбежать. Теперь он был не один, и Фредвард был в чем-то прав. Не так важно тело, в котором они находились. Сейчас важнее было выбраться отсюда и как-то подать сигнал друзьям, что они живы. Эдуардо снова прикусил губу. Вообще его план сводился к Игону. Он-то уж всяко придумает способ, как вернуть их тела обратно. Вот только, если в ученом он не сомневался, то одно выражение лица остряка Миллера пугало его больше разъяренной богини. Было бы здорово связаться со Спенглером так, чтобы остальные его не видели. Ривера задумчиво почесал подбородок. Так, этим можно было заняться потом. Сейчас нужно было придумать, как выбраться из Храма незамеченными. Или, по крайней мере, иметь достаточно форы, чтобы унестись от этого места подальше. Конечно, это была та еще авантюра, но чем дольше они будут тянуть, тем больше вероятность, что все сочтут их погибшими, и тогда помощи будет ждать не от кого. Эдуардо снова остановился, размышляя над местонахождением напарников, и чем они сейчас занимались. Наверняка изучают книжки, гадая, куда пропадали мужчины. И, скорее всего, его и не думают искать. Ему казалось, что все просто решат, что он решил прогулять несколько дней работы. Такое уже было, правда, тогда, Ривера пропал всего на два дня. А сколько уже прошло с его пропажи, охотник не помнил. Здесь время текло слишком медленно. Кстати о времени, кажется, он опаздывает на ужин. Охотник решил не вызывать лишних подозрений и отправился в обеденную залу.- Раз... раз. Черт, с этими рациями что-то не то, - Гарретт покрутил в руках прибор радиосвязи, из которого доносилось только шипение.- Хм, технически они совершенно в порядке. Наверное, что-то здесь блокирует звуковые волны, - Игон осмотрел аппарат связи.- Надеюсь, у Кайли и Роланда все хорошо.- Нам остается только надеяться на это, - заключил Игон, убирая рацию обратно в карман сумки.- Кстати, где мы? - Гарретт осмотрелся.На их счастье им никто не попадался, хотя с другой стороны Эдуардо они также не нашли. Зато забрели в какой-то дворик с фонтанчиком.- А здесь красиво, правда, безлюдно, - инвалид подъехал к фонтанчику, и хотел было зачерпнуть ладошку водички, как Игон буквально подсунул ему под нос ПК-датчик.- Хм, счетчик ничего не показывает. Боюсь, все вокруг нас вполне реально, - ученый привычным жестом подправил очки и осмотрел залу.Гарретт все же отхлебнул водички. В Храме было хоть и прохладно, но инвалид все равно умирал от жажды. Внезапный визг заставил охотников подскочить на месте. Обернувшись, Гарретт и сам вскрикнул от неожиданного зрелища. Не каждый день можешь увидеть кошкоголовую женщину.Баст терпеть не могла, когда опаздывали, и Ривера вздохнул с облегчением, когда пришел раньше богини. Наконец явилась и сама Баст в сопровождении двух жриц, которые все еще посматривали на Эдуардо с осуждением и явным негодованием. И они были в чем-то правы. Ривера уж точно никогда не почитал богиню. Для него она была еще одним сверхъестественным существом. Парень вспомнил, как оказался рабом у демона Калила. Тогда, конечно, ему повезло меньше, все-таки воняло в тех местах знатно. Но тогда его тело было хотя бы при нем. Парень уставился в свою тарелку. Как же судьба несправедлива. Единственный раз, когда он собирался поступить, как казалось, правильно и извиниться, его перенесло к черту на куличики. И извиняйся после такого. Хотя, наверное, не стоило вообще грубить Кайли. Столько грубить. Мысли парня унеслись в сторону плана побега. С Фредвардом они решили, что нужно подождать удобного случая. В задачи Эдуардо входило найти выход из Храма и составить примерный план куда бежать. Фредвард же должен был прихватить одежду и немного провизии. Теперь, когда их было двое, шансы улизнуть увеличивались, и в тоже время все резко усложнялось. Когда же нужная возможность представится? Но не успела эта мысль промелькнуть в голове парня, как в зал вбежала одна из прислужниц и попросила богиню срочно уделить ей внимание. Из её речи было понятно только одно: в Храме что-то произошло.Кайли и Роланд двигались медленно. Девушка то и дело прислушивалась и только потом продолжала движение.- Что-то здесь очень тихо.- И безлюдно, - добавил Роланд. – Интересно, мы вообще в правильном направлении идем?- Без понятия, - девушка пожала плечами. – Хотя бы не натолкнулись на каких-нибудь охранников.- Даже представить боюсь, кто служит этой богине, - Роланд тяжело вздохнул и огляделся.- Во всяком случае, она здесь не одна. Не будет же она держать похищенных просто так.- Тогда, может, нам туда? – Роланд кивнул в сторону проема, от которого вниз вела крутая лестница.- Если бы я кого и держал взаперти, то это был бы явно подвал или что-то в этом роде.- Возможно, ты прав, мы все равно ничего не теряем, - проговорила девушка, и охотники осторожно направились вниз по лестнице.После того как жрица что-то сказала Баст, та резко изменилась в лице и напряглась. Ужин был сразу прерван, и богиня поспешно покинула залу. Эдуардо так и не понял, что конкретно произошло, но, должно быть, что-то важное. Однако ему это было даже на руку.Воспользовавшись суматохой, вызванной переполохом в Храме и занятостью в этом богини, Эдуардо тихо покинул обеденную залу и направился в свои покои. Становилось очевидным, что лучшего времени для побега не будет. И в душе парень понимал, что если не решиться на это сегодня, завтра он уже может передумать и опять потянет время. Да к тому же Ривере казалось, что он тянет со всем только потому, что ему было страшно, а от его бездействия все равно ничего не изменится. Так, может быть, послать все к черту и рискнуть? В конце концов, это далеко не первая передряга, в которую он вляпался. И, скорее всего, не последняя, если конечно его план удастся. Да и упускать такую возможность было просто глупо. Поэтому, едва он скрылся из виду и вышел в пустынный коридор, то осторожно свернул в один из проходов. Где искать Фредварда, он прекрасно знал, он и сам жил там раньше, поэтому парень решил не терять времени даром.Когда первоначальный шок спал, Гарретт быстро пришел в себя. Кошкоголовые также пришли в себя и лица их приняли совсем не дружеский оскал. Не прошло и пары минут, как на подмогу двум жрицам подбежали еще три, и две из них были с копьями. Миллер ухватился за протонное ружье и держал жриц на мушке.- Игон, мне кажется, нам пора драпать, - Гаррет хотел бы ввязаться в драку, но преимущество явно было не на их стороне.- Думаю, ты прав. Пока мы не нашли Эдуардо и остальных, смысла в бое нет.- Тогда вперед! – с этими словами Гарретт выстрелил в сторону кошкоголовых, что вызвало панику среди них и дало фору для побега.- Не знаю, что тут творится, но я как-то по другому представлял наших противников, - выпалил Гарретт, когда они уже покинули залу и неслись вперед по очередному коридору.- Весьма занятно. Жрицы Баст именно так и рисовались древними египтянами. Видимо, это было правдой.- Меня вот что волнует: что нам со всем этим делать? Не думаю, что богиня нас так просто отпустит.- Пока сложно говорить. Мне все еще не ясны её мотивы, и главное, для чего ей нужны похищенные мужчины. Когда это прояснится, думаю, мы найдем ответ, как вернуть все на свои места.- Кажется, мы оторвались.- Не стоит быть в этом уверенным. Скорее всего, они знают этот Храм как свои пять пальцев, и если они позволили нам убежать, это явно неспроста.- Умеешь же ты малину испортить, - протянул Гарретт, когда коридор, наконец, кончился, и они оказались перед большой дверью. Выбора не было, и охотники навалились на дверь. Та с трудом поддалась вперед, а Гарретт в очередной раз убедился в проницательности ученого.Автор - Natica.

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