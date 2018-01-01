Египетские приключения (Глава 4)

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:39

Nik_dk Просмотров: 38 Комментарии: 0 +3 Вчера, 16:39 by

Да, Эдуардо всегда подозревал, что еще при рождении его прокляла какая-то ведьма, и теперь он вечно попадал в передряги. Но порой это ужасно доставало. Тем более, когда только решился на такой смелый поступок, как извинение. Да, он вообще почти ни перед кем не извинялся, тем более перед этой тощей вампиршей. Он и сам не мог понять, что его сподвигло на такой поступок. Но, как выяснилось, судьба была против их примирения, ибо произошло непредвиденное. Однако в силу профессии парень уже не был так удивлен, когда открывшийся портал засосал его внутрь. Только вылетев из него, охотник больно приземлился на холодный каменный пол. Не успел он как следует очухаться и оглядеться, как его окутала какая-то странная оранжевая дымка. Парень поднялся с пола и уже хотел пойти вперед сквозь неясный туман, но едва он сделал пару шагов, как сильное головокружение заставило его остановиться. Все поплыло перед глазами, и Эдуардо опустился на колени. В конце концов, парень закашлялся, а потом и вовсе отключился.***Экто-1 притормозила и остановилась.- Все не пойдем. Это вызовет лишние подозрения, и совсем не ясно, с чем мы столкнемся, - заключил Игон после минутного размышления.- Хорошо, тогда кто пойдет? - поинтересовался Роланд, посмотрев на ученого.- Я и Кайли, а вы оставайтесь в машине и будьте наготове. Возможно, нам понадобиться помощь.Охотники вышли из машины и направились к небольшому магазинчику, логотип которого точно совпадал с тем, что был на упаковочной бумаге. Едва переступив порог, Игон стал осматриваться. Ничего примечательного ни в обстановке, ни в товаре не было.- Ищите что-нибудь конкретное? – спросила продавщица, обращаясь к ученому.- Хм, возможно. У вас есть что-нибудь необычное? – с невозмутимым видом поинтересовался Спенглер.Кайли отвернулась от кассы и стала незаметно доставать счетчик.- У нас очень интересный ассортимент, - начала продавщица, и стала перечислять все, что явно давно залежалось на прилавках.Спенглер все внимательно оглядел, стараясь не пропустить никаких деталей. Кайли же осторожно включила счетчик и начала осматривать полки с различными статуэтками.- Хм, а что у вас пользуется большим спросом? – ученый поправил очки и посмотрел на продавщицу.Продавщица же кинула взгляд на Кайли и собралась уже поведать о хитах продажи, как заметила в руках девушки необычный прибор.- Эй, что вы там делаете?***Когда Ривера открыл глаза, то не сразу смог понять, что не так. Было такое ощущение, что нечто подобное с ним уже было, но понять, что именно, латинос не смог. Он поднялся с пола и огляделся. Оранжевой дымки больше не было, и теперь можно было все внимательно осмотреть. Быть может, получится сориентироваться, где он находится, и подать знак команде. Присев, парень отметил, что стал лучше видеть, или это после тумана был такой эффект. Сказать по правде, парень ахнул. О его увлечении архитектурой знали немногие, и парень тщательно это скрывал. Хотя он и сам уже позабыл причину того, чтобы не говорить о своем увлечении открыто. Хотя в любом случае, друзья скорее засмеют его, узнав об этом. Однако сейчас, оказавшись как будто внутри учебника по МХК, парень не мог оторваться от разрисованных стен. Он был внутри пирамиды или храма, это точно. Стены с различными надписями и рисунками людей, фараонов, богов, особо много было рисунков с кошками. То они восседали на троне, то просто пред ними преклоняли колени и подносили различные дары. Но Ривера лишь отметил, что здесь ему очень нравилось, это точно, а значит, все было не так уж плохо.Ривера поднялся с пола и тут же задумался. Он что, стал ниже ростом? Парень опустил голову и в ужасе увидел платье и вполне себе женское тело. Охотник вскрикнул, не веря собственным глазам. Шок парня нельзя было сравнить ни с чем. Основательно полапав «свое» теперешнее тело, Ривера отметил, что он не спит, это не выдумка и это действительно произошло с ним. Однако парень не подозревал, что это не все.Решив отыскать где-нибудь зеркало и посмотреть, во что он превратился, Ривера вышел из комнаты, в которой очнулся. Оказавшись в длинном коридоре, парень побежал по нему, а затем завернул в какой-то зал, где он увидел небольшой фонтанчик, вода из которого лилась в большую чашу. Парень подбежал к нему. Ко всему прочему, жутко хотелось пить. А тут еще бы и умыться, глядишь, и все окажется лишь игрой воображения. Доковыляв до спасительного источника и заглянув в чашу, парень в ужасе замер, а после по залу разнёсся оглушительный крик.***- Не знаю, чего такого там купил Эдуардо, но счетчики ничего не зафиксировали, - заключила Кайли после неудачной попытки объяснить, что они ничего не собирались красть, и после того, как их «вежливо» попросили удалиться.- Может, мне попытать удачу? - загорелся Гарретт.- Не думаю, что это хорошая идея. Наверное, самое разумное посидеть и понаблюдать за магазином отсюда. Я уже не говорю о том, как это опасно, - заключил Игон.- Да бросьте, вы же тут. Через витрину будет сразу заметно всякое свечение. Тем более все мужчины пропадали вдали от магазина, и от просто наблюдений мало толку.- Ну Гарретт и вправду в чем-то прав. Если он не вернется через 10 минут, штурмуем магазин силой, - поддержал друга Роланд.Через несколько минут Миллер выехал из машины и направился в магазин. Но после попыток раскрутить продавщицу и даже пофлиртовать с ней в излюбленной миллеровской манере, инвалид выкатился из магазина с пустыми руками и в явно не лучшем расположении духа. Еще бы, даже его обаяние не помогло. Вся надежда пала на Роланда, быть может, ему удача улыбнется больше.***Эдуардо не мог прийти в себя. Он то и дело ощупывал голову, или вернее то, что было теперь вместо неё. Но все было тщетно. Усатое отражение в воде наводило на него не меньший ужас, чем собственное новое тело. Он даже не знал, что было хуже: иметь женское тело, кошачью голову, или все это вместе. А может это все ему только снится? Не может же быть это все правдой. Ну и в конце концов он все-таки ученый, и из скольких передряг ему удавалось выбраться. Так Эдуардо заставил себя успокоится. Но когда он набрал в ладони воды из фонтана, чтобы промочить горло, весь его энтузиазм сошел на нет. Он вспомнил, как пребывая в теле Пейгана, ему приходилось есть с пола и лакать молоко. Что ж, ситуация повторилась, только все было гораздо хуже. Но ведь тогда ему удалось выбраться из тела кота, а значит, и сейчас получится. Охотники всегда находили выход. Но тут парень совсем расклеился, стоило ему представить выражения лиц друзей, когда те его увидят таким. Уж лучше бы он умер. Эдуардо в отчаянии огляделся по сторонам и только тогда понял, что он уже давно не один в зале. И все переживания по поводу внешнего вида сразу отошли на задний план.***Дверца Экто-1 хлопнула после того, как Роланд снова уселся в машину. Он даже забыл про то, что недавно покрасил машину. Ему также не удалось ничего обнаружить, и друзья уже стали подумывать, что исчезновение Эдуардо никак не связано с магазином. Но Кайли была уверена в обратном. И охотникам не оставалось ничего другого, как засесть в машине и молча наблюдать за магазином - авось, что произойдет необычного.Автор: Natica.

Ключевые слова: Египет охотники за привидениями приключения

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