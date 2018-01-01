Поющий демон Нью-Йорка (Глава V)

Глава V, о монстре архитектора и чудовище индейцев

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:39

Nik_dk Просмотров: 21 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 13:39 by

Экто-1 остановился в полусотне метров от полицейского кордона, перекрывшего въезд на мост, очертания которого едва вырисовывались на фоне чернильного неба. Кайли слегка пригнулась, чтоб лучше видеть через лобовое стекло.- Это же Теплица, - пробормотала она, сощурившись.У нее не было причин сомневаться в своей догадке. Некоторое время назад одному амбициозному архитектору пришла в голову идея совместить функциональность современного автомобильного моста с романтикой крытых мостов прошлого века. Четыре полосы, две пешеходные зоны и стальная паутина крыши со вставками из цветного стекла — проект, представленный мэрии, без труда получил финансирование. Но не прошло и нескольких лет, как строительство свернули, едва закончив укладывать дорожное покрытие. Злые языки болтали, что все это было затеяно ради грандиозного отмывания денег; другие говорили, что проект оказался более затратным, чем ожидалось; третьи, уверенные, что архитектор сделал акцент на эстетичности в ущерб прочности, просто радовались, что опасный мост не будет открыт. Так или иначе, число горожан, недовольных бездумной растратой налогов, росло, и на ближайших выборах, умело манипулируя общественным мнением, прежнего мэра подвинул некто Макшейн. А приземистый монстр, больше напоминающий каркас гигантского парника, за что и получил в народе прозвище «Теплица», так и остался недостроенным.Карл первым вышел из Экто-1 и, пока охотники закидывали за спины протонные блоки и подтягивали ремни, направился к мосту.- Две машины? - вполголоса протянул полицейский, не веря своим глазам. - Они прислали всего две машины?- Больше и не нужно, - услышал он голос Гарретта. Команда, вооружившись, нагнала его почти у самого кордона. - Это наша работа.Но, несмотря на это дерзкое заявление, зрелище, представшее перед взором охотников, заставило их замешкаться.В напряженном молчании укрываясь за служебными машинами, полицейские целились из пистолетов и ружей в безобразного вида существо. Опустившись на все четыре лапы, оно неторопливо прохаживалось вокруг группы детей и издавало тихое мелодичное урчание, словно успокаивая, убеждая, что все будет хорошо. Окруживших его людей зверь, казалось, не замечал, но все же держался там, где свет фар смешивался с ночной мглой, и теперь, глядя на его тускло поблескивающую черную шкуру и плавные движения, охотники сознавали, отчего индейцы считали Накх-та порождением теней.Кайли передернуло от отвращения. Краем глаза она заметила, как Карл молча прошел мимо удивленных его появлением полицейских и замер у входа на мост, высматривая в полумраке своего сына. Казалось, еще мгновение — и он бросится на Накх-та. Предчувствие это превратилось в уверенность, когда Карл потянулся к кобуре.«Потому я и была против того, чтоб брать его с собой!» - с досадой думала Кайли, торопясь догнать старшего Риверу, когда двое полицейских решительно преградили ей путь. Один из них схватил ее за запястье.- Эй, амиго, полегче! - возмутился Эдуардо, подоспев на помощь.Услышав резкий оклик, Накх-та дернул ушами.- Вы еще кто? - недовольно осведомился сержант, распознав в Карле незнакомого офицера и подскочив к нему со спины.Вздрогнув, Карл отдернул руку от пистолета. Его взгляд прояснился. Он будто бы вспомнил, что помимо него, его сына и зверя на мосту есть другие люди, и один из них требовал немедленного ответа.- Карл Ривера, - представился полицейский и назвал по форме свое подразделение и должность. Когда с формальностями было покончено, он бросил на существо быстрый взгляд и, убедившись, что оно вновь принялось кружить, не проявляя беспокойства и агрессии, вполголоса произнес: - Давно вы перекрыли мост?- Очевидно, я неясно сформулировал вопрос, - ощетинился сержант. - Я руковожу этой операцией, и если уж вы сюда явились, то обязаны подчиняться. Если же нет, убирайтесь к черту!- Это я звонил в управление и просил перекрыть мост, - изо всех сил стараясь не повышать голос, Карл грозно навис над сержантом, щуплое телосложение которого с лихвой окупалось спесью. - И я привез профессионалов.- Это их, что ли? Этих клоунов?Сержант презрительно мотнул головой в сторону охотников, вспыхнувших от обиды.- Но это охотники за привидениями, - неожиданно возразил один из полицейских, стоящих рядом. - Герои Бруклинского моста. Моя жена была там, когда...- Кто разрешил покинуть пост?! - рявкнул сержант, и в этот раз его услышали все.Резко вскинув морду, Накх-та шагнул навстречу кордону. Когти зверя клацнули по асфальту, шерсть на загривке встала дыбом. Люди испуганно охнули, щелкнули затворы ружей и пистолетов, и на мосту вновь воцарилась тишина. Разве что вяло мычал сержант, которого Карл молниеносным движением развернул к себе спиной и сгреб в охапку, с силой зажав ему рот ладонью. Командир операции дрыгал ногами, но все, что ему удалось сделать, это вызвать недоумение, как это такой червяк вообще дослужился до сержанта.- Слушай, ты, - шепнул Карл на ухо своему пленнику, - если ты издашь еще хоть один громкий звук, я сверну тебе шею. И мне плевать, если потом меня упрячут за решетку, потому что там мой сын. Мне надо объяснять дальше?Сложно было сказать, что впечатлило сержанта сильнее: смысл угрозы или тон, которой она была произнесена, - но он перестал дергаться и покорно повис в медвежьей хватке Карла. Тот подержал его еще несколько секунд, просто чтобы убедиться, что глупых выходок не будет, и осторожно разжал руки, вместе с тем кивнув охотникам, мол, взаимопонимание достигнуто.Молодые люди с некоторой опаской прошли мимо полицейских, но уважительные взгляды, которые бросали на них копы, приободрили их. Многие слышали о бесчинстве троллей на Бруклинском мосту, и, как ни старался мэр замять это дело, правда о том, кому люди обязаны своим спасением, выплыла наружу.- Насчет три? - на всякий случай уточнил Гарретт, въехав на мост и остановившись бок о бок со своими друзьями.- Никаких «три», пока дети на линии огня, - покачала головой Кайли, закусив губу и раздумывая, как отвлечь Накх-та от добычи.Зверь оттеснял детей к перилам моста, продолжая нежно мурлыкать свою песню. Кайли прошиб холодный пот, когда она увидела, как Накх-та положил когтистую лапу на плечо белокурой девочки и бережно подтолкнул ее к остальной группе. Лицо бедняжки ничего не выражало, она даже не осознавала, где находится и какая страшная опасность ей грозит. В этом было ее счастье.Кайли сделала осторожный шаг в сторону, просто чтоб проверить, как отреагирует существо. Накх-та незамедлительно вскинул морду и устремил на девушку долгий немигающий взгляд, и тут Кайли осознала, что было самым страшным в этом чудовище. На нее смотрели ярко-голубые человеческие глаза, она видела белеющие в неярком свете белки и ощутила, что не может — боится — сойти с места. Накх-та наблюдал за ней так пристально и вдумчиво, что у охотницы не осталось сомнений: когда-то Накх-та был человеком.- Эй, детка, чего зависла?Бодрый шепот Эдуардо вырвал ее из оцепенения. Она ощутила мягкое прикосновение к своей руке и с изумлением обнаружила, что братья Ривера успешно выполняют задуманный ей маневр и обходят монстра сбоку.- Эдуардо, что ты делаешь? - вполголоса ужаснулся Роланд. - С ума сошел?- Оно же жрет только подростков, - развел руками панк. - А я уж года три как не подросток, мне оно ничего не сделает. Так ведь? - засомневался он вдруг, но Карла такие мелочи не смущали.Накх-та, переключивший внимание на наиболее шумного и порывисто двигающегося Эдуардо, щетинился и скалил клыки, но от жертв своих не отходил ни на шаг. Карл же не отрывал взгляда от сына. Кевин стоял с тем же безразличным выражением лица, что и другие ребята. Словно ощутив интерес, который офицер проявлял к этому конкретному мальчику, Накх-та внимательно посмотрел на Кевина и коснулся когтем его щеки. Затем повернул морду к Карлу, шумно втянул носом воздух и замер, опустившись на передние лапы и припав к земле.И в этот момент Карл пронзительно свистнул. Во вскинутой руке мелькнул пистолет. Огласив округу раскатистым ревом, Накх-та бросился на мужчину.- Твою мать! - завопил Эдуардо, падая на спину и выпуская вдогонку снесшему его зверю протонный луч.Воцарилась неразбериха. Охотники подняли ружья и открыли огонь, и одновременно с ними полицейские принялись палить в древнее чудовище. Оглушенная громом выстрелов, вспышками бластеров и общей суматохой, Кайли тем не менее твердо стояла на ногах, смутно подозревая, что им очень повезло. Если б полицейские на противоположном конце моста стояли чуть ближе и могли прицелиться, охотники попали бы под перекрестный огонь. Не успела она подумать об этом, как Роланд рядом с ней коротко вскрикнул и бросился на землю, увлекая ее за собой. Неожиданно дикий вой, похожий больше на человеческий вопль, прорвался через шум и грохот пальбы. Инстинктивно прикрывая голову руками, Кайли приподнялась на локте и увидела, как бешено мечется Накх-та, разбрызгивая собственную кровь. В воздухе стоял тошнотворный запах паленой шерсти и обуглившегося мяса. Девушка была уверена, что через секунду все будет кончено, как вдруг зверь оттолкнулся от земли и, цепляясь лапами за металлические балки и перекрытия, взобрался на крышу моста. Темнота надежно скрыла его от посторонних глаз, и он затих. Смолкли и выстрелы.Автор - KihsoR.

Ключевые слова: Охотники за привидениями Нью-Йорк демон

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