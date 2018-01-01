Поющий демон Нью-Йорка. Глава II

Глава II, об извинениях и счетчике ПКЭ

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:56

Nik_dk Просмотров: 27 Комментарии: 0 +1 Вчера, 16:56 by

Утром Эдуардо вышел раньше, чем обычно. Для него, признанного любителя поспать, это была колоссальная жертва, но он был готов на все, лишь бы не встретиться с Карлом, который выезжал на работу одновременно с ним.Дожевывая бутерброд с майонезом, он сбежал вниз по лестнице — и нос к носу столкнулся с братом. Тот стоял, привалившись плечом к углу дома, и явно ждал Эдуардо.- Это твое, - Карл протянул брату куртку.Охотник молча оделся, сунул руки в карманы и быстрым шагом направился прочь. Но оказалось, что Карл встал в такую рань вовсе не для того, чтоб вернуть ему забытую вещь.- Нужно поговорить, - негромко произнес полицейский, без труда нагнав брата.- Я вчера уже наслушался и наговорился, - бросил Эдуардо, не сбавляя темпа. - Наверное, я и правда идиот, раз поверил, что твое отношение ко мне хоть чуточку изменилось.- Эдди, я пришел извиниться, - помолчав немного, выдавил Карл. - Кевин нам все рассказал, похоже, ты был прав, а я нет. Ты не виноват...- О, серьезно? - ехидно вскинулся Эдуардо. - Обведу сегодняшний день красным маркером.- Прекрати, ты не можешь вечно меня избегать...- Ты еще не понял, Карлос? - охотник остановился так резко, что проходящая мимо бродячая кошка испуганно бросилась в подворотню. - Именно так я и намерен поступать. Что бы я ни делал, как бы ни вел себя, ты всегда находишь причину придраться, так что лучше мне держаться подальше от тебя и твоей ненормальной семейки!Карл не ответил. Эдуардо заметил, как сжались от ярости его кулаки, но затем руки от плеч до кончиков пальцев расслабились, и в глазах полицейского появилось какое-то странное — пустое — выражение. Так и не дождавшись реакции, охотник крутанулся на каблуках и зашагал по тротуару. Свернув на соседнюю улицу, Эдуардо, к своему удовольствию, убедился, что Карл и не думал следовать за ним.***Роланд вошел в пожарную башню, зевая и потягиваясь. Обычно он старался высыпаться перед работой, тем более что чаще других садился за руль, но порой ему просто не хватало часов в сутках. Тяжело совмещать работу с учебой, когда и там, и там стремишься выложиться на все сто. Впрочем, умиротворенность и тишь, царящие в башне, рождали в нем слабую надежду на спокойную смену.Молодой человек поднялся по лестнице, еще раз потянулся до характерного хруста и замер в недоумении, озадаченный открывшимся перед ним зрелищем. Эдуардо лежал на диване и крепко спал, что само по себе не было чем-то из ряда вон выходящим, если не считать, что на лбу у него громоздилась башня из печенек, которую поочередно достраивали Гарретт и Лизун.- Что тут происходит? - едва слышно, боясь прервать скрупулезный процесс, спросил Роланд.Заметив его, Гарретт приветственно помахал рукой.- Играем в игру «Получи пинок от Эдди». На чьем ходе башня падает, тот и проиграл.- А «фундамент» не против?- Кажется, оно умерло! - доверительно сообщил Гарретт и ткнул Эдуардо пальцем под ребра как раз в тот момент, когда Лизун клал на вершину башни очередной злаковый кирпичик.- Какого черта?! - взревел панк, подскочив и увидев перед своим лицом огромную пасть Лизуна, ловящего падающие печеньки. - Проваливай отсюда, слюнявая сопля!- Оно живое! - завопил Гарретт куда пронзительнее, чем когда-либо удавалось доктору Франкенштейну.Подавившись и испуганно вытаращив глаза, Лизун метнулся к Роланду и обнял его за шею. Комнату наполнило его визгливое верещание, означавшее крайнюю степень обиды.- Это было грубо, Эдуардо, - осудил механик, ласково поглаживая склизкую голову привидения.Гарретт беспечно фыркнул.- Не обращай на него внимания. Он разве бывает другим.- Да, Роланд, - Эдуардо приподнялся на локте и пристально уставился на коллегу, - не обращай на меня внимания. Кому вообще это надо, обращать на меня внимание!Охотник повалился обратно на диван и, повернувшись на другой бок, накрылся подушкой. С полминуты в гостиной царила мертвая тишина, только Лизун, отлепившись от шеи своего защитника, покрутил пальцем у виска и принялся кружить над полом, собирая крошки.- Фух! - красноречиво выдохнул Роланд, уловив выровнявшееся дыхание заснувшего товарища. - Как это я умудрился не испариться на месте, сам удивляюсь.- Да, он сегодня с самого утра злющий, - пожал плечами Гарретт, подав другу салфетки — самую необходимую вещь в доме, где «проживает» слюнявый призрак. - Пришел раньше всех, представляешь? Не выспался, наверное. А с тобой-то что? Я видел привидений посимпатичнее тебя.Роланд зевнул и сел перед телевизором. Вопрос был справедлив, у него даже перед глазами плыло.- Первую половину ночи я готовился к тесту по психосоматике, а потом до рассвета ловил...- Призрака? - оживился Гарретт. - Или девушку? В любом случае это что-то сногсшибательное, раз ты так умаялся.Механик хмыкнул. Призрака, как же, устал бы он от такой ерунды.- Младшего брата.- Кейси? А что с ним?- Ходил по дому. Я читал, что сомнамбулизм это нормально для детей его возраста, но так плохо еще никогда не было. Думаю, причина здесь в другом.- Грюндель*, - Гарретт скривился от неприятного воспоминания. - Это пройдет. В первые месяцы работы здесь я тоже то и дело просыпался в холодном поту, это не для слабонервных. Только никому не говори! - предупредил он, поняв, что сболтнул лишнего.- Могила, - согласно улыбнулся Роланд.В этот момент внизу хлопнула дверь и загремели открывающиеся ворота. По плиткам зацокали каблуки.- Игон! - раздался обеспокоенный голос Жанин. - О, дорогие мои, пойду-ка я сварю вам кофе...Роланд бросился к парапету, услышав тихий шум колес своего детища.- Не тревожься, - вместо приветствия успокоила его Кайли, с видимым усилием поднимаясь по лестнице. - Машина в полном порядке, чего нельзя сказать обо мне...Девушка прошла мимо дивана, на котором развалился Эдуардо, и ненадолго задержала на нем взгляд.- Кажется, оно умерло. Опять, - развел руками Гарретт.- Тогда лучше это не трогать.Потерев шею, Кайли рухнула на диван рядом с Роландом и в изнеможении откинулась на мягкую подушку. Гарретт хотел было отпустить удавшуюся шутку про призрака и девушку (в случае Кайли, конечно, парня), но вовремя одернул себя.- Уж и не припомню, когда в последний раз мне так тяжко давалась ночная смена.Шутка снова завертелась на языке, но в разговор удачно вмешался Роланд:- Сложный вызов?- Был бы сложный, разбудили бы вас, - резонно возразила Кайли. - Нет, просто одной богатенькой миссис показалось, что ее бестолковый отпрыск одержим. Мало того, что мы тащились через весь город, так эта чокнутая заставила нас обойти ее громадный дом (хвасталась как будто!), проверить каждый уголок участка и напоследок обежать весь квартал. И угадайте, что мы нашли? Ничего! А видели бы вы, как эта мымра скрючилась, когда мы вернулись все мокрые и в грязи! Она даже на порог нас не пустила, сунула чек и захлопнула дверь! Крыса! - перешла на крик девушка.Охотники не смели шевельнуться, лишь украдкой переглянулись. Всегда терпимая и рассудительная Кайли орала только на Эдуардо и никогда не позволяла себе говорить плохо о клиентах. Но этот поток недовольства был неистощим.- Эй, вампирша, угомонись уже! - рявкнул с дивана Ривера, отшвырнув прочь бесполезную подушку. - В чем твоя проблема? Чеснок в пицце попался?- Заткнись, Эдуардо! - со злостью выпалила Кайли и хотела добавить что-то еще, но ее прервало появление Жанин.- Тише, дети, не ссорьтесь, - впорхнув в гостиную с подносом, уставленным разномастными кружками, секретарша примирительно улыбнулась.- А тебе-то какая разница? - не думая о последствиях, вскинулся Эдуардо. - Не лезь не в св...- Эдуардо Ривера! - раскатистый рык прогремел на весь этаж, заставив охотников вжаться в спинки диванов. Жанин, словно грозный ангел возмездия, нависла над молодым человеком, опасно покачивая тяжелый подносом. Пара капель обжигающего кофе упала на пол. - Вымой рот с мылом и больше не вздумай открывать его без надобности! Я не проработала бы здесь так долго, если бы не умела справляться со шпаной вроде тебя, уяснил?!Убедившись, что оторопевший Эдуардо строго следует второй части приказа, хоть и не выполнил первую, ангел возмездия удалился, уступив сцену исчезнувшей на минуту добродушной Жанин.- Кофе, - напомнила секретарша и принялась раздавать кружки.Вскоре появился и Игон, но, как выяснилось, вовсе не для того чтоб присоединиться к компании. Машинально взяв протянутую кружку, он встряхнул счетчик ПКЭ** и начал неспешно прохаживаться между охотниками. Те наблюдали за ним с недоумением, но, памятуя о недавней взбучке, предпочли молчать, чтоб не ляпнуть лишнего. Когда Игон подошел к Роланду, навел на него прибор и пристально уставился на показания, механик заметно занервничал, но Игон не счел необходимым дать пояснения и направился к Кайли. Он остановился перед ней с тем же загадочным выражением на лице и повторил процедуру. Заинтересовавшись результатами странного обследования, девушка приподнялась на цыпочках и посмотрела на монитор; то же самое сделал Эдуардо, подошедший к Игону со спины и заглянувший ему через плечо. Счетчик молчал.Так они и стояли, молча таращась на не подающий признаков не-жизни прибор, как вдруг Игон вскинул голову и одарил Кайли, а за ней и Эдуардо недоверчивым прищуром.- Странно, - почти обиженно, словно молодежь не оправдала его ожиданий, промолвил ученый.Он поставил на поднос нетронутую кружку кофе и со словами «Спасибо, Жанин» вышел из гостиной.Автор: KihsoR.

Ключевые слова: Охотники за привидениями Нью-Йорк демон

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