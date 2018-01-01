Поющий демон Нью-Йорка (Глава I)

Глава I, о медведях и нерадивой родне

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:10

Nik_dk Просмотров: 21 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:10 by

Телефонный звонок прорезал ночную тишь так неожиданно, что диспетчер, успевшая задремать, испуганно дернулась, пару мгновений оторопело таращилась на настойчиво мигающую лампочку и лишь потом подняла трубку.- Полиция, слушаю вас, - набившую оскомину фразу она выдала таким унылым тоном, что звонивший просто обязан был устыдиться своей навязчивости.- Здрасти, - не проникся намеком незнакомец. - Тут это... медведь.- Сохраняйте спокойствие, сэр, где вы находитесь? - заученно оттарабанила девушка, готовясь записывать адрес, как вдруг смысл сказанного предстал перед ней во всей своей абсурдности. - Простите, что вы сказали?- Ну это... медведь. Такой, с лапами, знаете?О том, что медведь с лапами, диспетчер, конечно, догадывалась, но в безуспешных попытках сообразить, где в Нью-Йорке можно так запросто встретить медведя, забыла отстоять свою эрудированность.- Я тут возрв... взорв... короче, иду домой из бара «Лысая змея», - продолжали на том конце провода, - и вдруг — гля! - медведь топает!- С лапами? - уточнила диспетчер, начиная понимать, откуда растут ноги у этой потрясающей истории.- Конечно, с лапами, иначе как бы он топал!Девушка потерла лоб и выдохнула с едва слышным мучительным стоном. Помолчав немного, она снова поднесла трубку ко рту:- А вы уверены, что вам не показалось? Многие заводят очень крупных собак...- Показалось? - неуверенно повторил незнакомец. - Да, наверное... А может быть такое?- С большей вероятностью, чем медведь в городе.Пару секунд на том конце слышалось только сопение, а затем раздались короткие гудки. Связь оборвалась. С явным раздражением диспетчер положила трубку и фыркнула.Медведь в центре Нью-Йорка? Ага, конечно! Это же не Сибирь и не Аляска, чтоб медведи по улице гуляли. Чертовы дальнобойщики, вечно налижутся дешевого пойла, а потом дергают без повода.И все же... Диспетчер задумчиво постучала карандашом по столу. Полгода назад она не верила в существование призраков, однако это не помешало ей стать жертвой одного из них. К тому же медведь — это нечто более реальное, чем инопланетяне, о которых обычно сообщали перебравшие шутники. Третьим аргументом (самым весомым) стало то, что от нее требуется лишь проверить и передать информацию, а не тащиться среди ночи в малоприятный район.- Алло, - ответил сонный хриплый голос, когда она набрала номер зоопарка. - Кто это?- Пятый участок, диспетчер Джонсон, - представилась девушка. - Скажите, вы надежно запираете медвежьи вольеры?- У нас что, медведь пропал?! - тут же проснулся перепуганный сторож.- Нет-нет, я ничего не утверждаю, но не могли бы вы проверить?- Дамочка, у нас не полицейская кутузка, наши заключенные не сбегают! - зло рявкнул сторож и грохнул трубкой.Рассерженная грубым ответом, Джонсон от души выругалась и взяла рацию, не вполне отдавая себе отчет в том, что хочет отыграться на ближнем, спихнув на него свою проблему.- Карл, прием.Рация зашуршала и щелкнула.- Что у тебя, Джонсон? - донесшийся из динамика бас принадлежал, похоже, самому бодрому в ту ночь человеку.- Поступила информация, что в районе бара «Лысая змея» видели медведя.Повисла тишина. Диспетчер мстительно наслаждалась эффектом, который произвела фраза.- Повтори, - ожила рация.- Медведь, Карл, знаешь, с лапами такой.- Я знаю, что медведь с лапами! Джонсон, ты там изъятую коноплю, что ли, нашла? Какой еще медведь?!- Милый, мое дело маленькое, - пожала плечами диспетчер. - Я звонила в зоопарк, меня заверили, что у них пропаж не было, но ты гляди в оба, всякое бывает.- Ладно, - проворчал Карл после краткого молчания и отключил связь.Когда твой брат охотник за привидениями, фраза «всякое бывает» приобретает до тошноты буквальное значение.***- Ну почему чуть что, так сразу я! И почему это «чуть что» всегда канализация! - ворчал Эдуардо, возвращаясь из магазина, продавщица которого весьма прозрачно намекнула, что от него как-то странно пахнет. - Бегаешь, стараешься, спасаешь их каждый день от экто-дряни, а они тебе: «Ты воняешь, парень»!Передразнив продавщицу, Эдуардо сам удивился, как похоже у него получилось, и обижено сплюнул. Да он такого насмотрелся, ползая по подземке, что местные аллигаторы хомячками покажутся! К слову говоря, Игон всячески пытался убедить его в том, что никаких крокодилов в канализации нет и быть не может, и Эдуардо с готовностью согласился бы с ним, если бы тоже сидел в уютном кресле под надежной защитой кирпичных стен.Раздражение охотника достигло бы своего апогея, если бы не приятное предвкушение, подкрепленное мерным шуршанием пакета, который он нес в руках. Продавщица, несмотря на обидную грубость, все же обслужила его, и теперь Эдуардо, в холодильнике которого стояла лишь ополовиненная баночка сардин, нес домой батон хлеба и майонез. Рецепт такого лаконичного блюда ему подсказал студент по обмену, заверив, что это традиционная трапеза всех студентов в его стране. По правде говоря, Эдуардо недолюбливал майонез, но, оценив габариты нового знакомого, справедливо рассудил, что хлеб с майонезом, должно быть, очень питателен. Еще этот парень научил его нескольким колоритным ругательствам, которые охотник планировал использовать в следующей ссоре с братом. Выражаться по-английски он стеснялся из-за впечатлительного возраста племянника, а обозвать Карла на испанском мешал инстинкт самосохранения, так что познания в третьем языке оказались бы весьма кстати. Особенно красочно звучала фраза про баню, но Эдуардо не смог запомнить ее хотя бы потому, что не знал, что за зверь эта баня. Так что все — надо сказать, многочисленные — ругательства были выведены в тетради таким аккуратным и разборчивым почерком, каким охотник не писал еще ни одной лекции. Если бы вообще их писал, конечно.Задумавшись о том, в курсе ли кто-нибудь из его друзей, что такое баня, Эдуардо свернул за угол и на полном ходу врезался в какое-то препятствие. Он уже собрался привычно шлепнуться на задницу, как вдруг осознал, что препятствие это меньше его и по размеру, и по весу, и передумал падать. Того же нельзя было сказать о втором участнике происшествия.- Ай! - звонкий возглас раздался сразу после глухого звука удара.Переулок был плохо освещен, и Эдуардо пришлось нагнуться, чтоб рассмотреть лицо незнакомца. Какого же было его изумление, когда он встретился взглядом с собственным племянником.- Кевин? Ты что здесь делаешь?Эдуардо протянул мальчишке руку и помог подняться, смутно догадываясь, что для прогулок слегка поздновато. Еще больше удивляло то, что Кевин оказался на улице в одной пижаме и босиком.- Заплутал, амиго? - как мог ласково улыбнулся охотник, заметив, что парень выглядит очень растерянным.Кевин не ответил, озираясь по сторонам так, словно его только что разбудили.- Дядя Эдуардо! - наконец произнес он, вскинув голову.- Ага. Держи-ка, - Эдуардо снял куртку и, поежившись, подал ее племяннику. - Как ты здесь очутился?- Я... я не знаю, - виновато потупился Кевин, и охотник взял его за плечо.- Забей, - хмыкнул он. - Полунатил немного, подумаешь! Но лучше вернуться, пока мама не начала волноваться.Кевин с готовностью кивнул, и они поспешили к дому.По правде, говоря о Бет, Эдуардо беспокоился вовсе не о ней, а о ее муже. Взрывной характер Карла был известен ему, как никому другому, хотя после истории с троллями* отношения братьев, к вящей радости Бет, заметно улучшились.«От этих охотников за привидениями одни проблемы!» - продолжал утверждать Карл, но теперь он добавлял к этому многозначительное «почти всегда». Он даже перестал так болезненно реагировать на желание Кевина проводить с дядей больше времени, хотя Эдуардо часто замечал во взгляде брата плохо скрытую ревность.Впрочем, Эдуардо не тешил себя надеждой, что полуночный звонок в дверь и вид Кевина в пижаме вызовет у Карла бурю положительных эмоций и желание пригласить его на чай или что там еще пьют копы. Поэтому все дорогу до дома молодой человек судорожно придумывал слова оправдания. Ему даже пришла в голову идея позвонить и быстро смотаться, оставив Кевина самого расхлебывать заваренную им кашу, но он отверг эту мысль. В конце концов, Карл не может быть страшнее привидений и Игона, с которым он работает каждый день.Лишь у двери Эдуардо сообразил, что вообще-то не сделал ничего плохого. Неприятно пораженный тем, как ловко Карл приучил его чувствовать себя виноватым, он нажал на кнопку звонка и решительно скрестил на груди руки.Дверь открылась не сразу. Звякнули ключи, скрипнула ручка — и плечистый заспанный мужчина угрожающе навис над ночными посетителями. Карлу понадобилась пара мгновений, чтоб осознать, что перед ним переминается с ноги на ногу его сын. Когда полицейский перевел тяжелый взгляд на Эдуардо, охотник наклонил голову и исподлобья уставился в ответ, не произнеся ни слова. Карл молча оценил наряд Кевина и вновь посмотрел на брата.- Это как понимать?- Какого черта я должен знать, - вызывающе огрызнулся охотник и пожал плечами. - Ну все, я пошел.Но прежде чем он сделал шаг, Карл ухватил его за плечо.- Куда это ты собрался?- К себе, Карлос, есть бутерброд с майонезом, - Эдуардо помахал перед носом брата пакетом из магазина.- Не раньше, чем ты объяснишь мне, что случилось! И не называй меня Карлосом, сколько раз повторять!- Папа, я... - попытался встрять Кевин, но был остановлен повелительным жестом.- Марш домой. Живо.На мгновение Кевин застыл, словно услышав, что обращаются к нему, но не поняв смысла, а потом пулей пронесся под локтем отца. Эдуардо только и успел, что рукой махнуть в безуспешной попытке вернуть свою куртку.- Ты совсем зашугал парня! - вспылил охотник, наблюдая, как Кевин спешно поднимается по лестнице, унося с собой единственную теплую вещь его гардероба.- И ты еще смеешь читать мне нотации?! Где ты был с ним среди ночи и почему я не в курсе?- Отвянь, Карл! Я встретил его случайно, он, должно быть, ходил во сне. С подростками такое случается, ты тоже шарахался по дому в его возрасте...- Хватит нести чушь! Хочешь уверить меня в том, что спящий ребенок способен прокрасться мимо комнаты родителей, открыть запертую на ключ дверь и незаметно выскользнуть на улицу? - зарычал Карл.- Вот уже не знаю, - ехидно оскалился Эдуардо. - Ты же папаша!С трудом скрывая нарастающее раздражение и не заботясь о том, что брат готов ударить его за последние слова, охотник сунул руки в карманы и зашагал вверх по лестнице.- С тех пор, как ты присоединился к этим проходимцам, весь мир вокруг — сплошная аномалия!Эдуардо, уже занесший ногу над следующей ступенькой, застыл, как вкопанный. Догнавший его упрек так больно уколол его самолюбие, что смолчать было бы немыслимо, но, как назло, он не вспомнил ни одного выученного ругательства. Молодой человек резко развернулся и вперил в брата неприязненный взор.- В твою дурную голову никогда не закрадывалась мысль, что охотники существуют из-за аномалий, а не аномалии - из-за охотников?Автор: KihsoR.

Ключевые слова: Охотники за привидениями Нью-Йорк демон

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