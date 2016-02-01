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Страшные Арты

Кайли Гриффин и охотники за людьми

Эх, а я недоумевал, почему в Экстремальных охотников ввели Грюнделя? Лучше было, если б сняли Бугимена, Песочного человека или Самайна, который был в опенинге. Особенно тысячу раз сокрушался, когда не показали Экстремальных охотников за людьми, как из 4 сезона Настоящих охотников в серии "Обратная сторона". Или эктоохотников из первого сезона. Серия "Гражданин призрак" объясняет как Лизун стал жить у охотников за привидениями. Эктокопии, они же Антиохотники, появились вследствии того, что костюмы охотников напитались эктоплазмы во время битвы с Гозером (то есть, серия по смыслу самая первая), а затем, вследствие утечки эктоплазмы из Хранилища, сформировались эктоохотники и задали перцу реалам и только благодаря Лизуну спаслись.

Кайли Гриффин и охотники за людьми
Кайли Гриффин и охотники за людьми
Кайли Гриффин и охотники за людьми
Кайли Гриффин и охотники за людьми
Кайли Гриффин и охотники за людьми
Кайли Гриффин и охотники за людьми
Кайли Гриффин и охотники за людьми
Кайли Гриффин и охотники за людьми
Кайли Гриффин и охотники за людьми
Кайли Гриффин и охотники за людьми
Кайли Гриффин и охотники за людьми
Кайли Гриффин и охотники за людьми
Кайли Гриффин и охотники за людьми
Кайли Гриффин и охотники за людьми

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 08:40
Сегодня, 08:40 by Nik_dkПросмотров: 15Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Кайли Гриффин Охотники за привидениями арты

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Комментарии

#1 написал: Joss
Сегодня, 09:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (255|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 1 168
Нравился и этот фильм в свое время и мультфильм.
+++
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
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