Кайли Гриффин и охотники за людьми

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 08:40

Nik_dk Просмотров: 15 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 08:40 by

Эх, а я недоумевал, почему в Экстремальных охотников ввели Грюнделя? Лучше было, если б сняли Бугимена, Песочного человека или Самайна, который был в опенинге. Особенно тысячу раз сокрушался, когда не показали Экстремальных охотников за людьми, как из 4 сезона Настоящих охотников в серии "Обратная сторона". Или эктоохотников из первого сезона. Серия "Гражданин призрак" объясняет как Лизун стал жить у охотников за привидениями. Эктокопии, они же Антиохотники, появились вследствии того, что костюмы охотников напитались эктоплазмы во время битвы с Гозером (то есть, серия по смыслу самая первая), а затем, вследствие утечки эктоплазмы из Хранилища, сформировались эктоохотники и задали перцу реалам и только благодаря Лизуну спаслись.

Ключевые слова: Кайли Гриффин Охотники за привидениями арты

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