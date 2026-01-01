Девушка из сна

Интересно узнать мнение читателей, опытных в мистических делах.Мистика имела место в моей жизни, и не один раз. Теперь о самом сне. В 2017 году началась в моей жизни чёрная полоса, цепь трагических и неприятных событий.В первую ночь после начала этих событий, мне приснился странный сон - двор организации, где я когда-то работал, дождь, серый осенний день (в реальности же на дворе был конец зимы). Во дворе стояла молодая девушка в деловом костюме, чёрные брюки и белоснежная блузка, как будто сотрудница офиса. При этом лицо у неё было сильно заплаканное, а по лицу размазана тушь от слёз. Самое интересное, в руке у неё была красная роза. И тут во сне я услышал голос, как будто со стороны, откуда-то извне: "Ты найдешь нужного и надёжного человека".Когда я проснулся, я даже ощущал боль в ухе, так, как будто мне кто-то громко сказал эти слова прямо в ухо. Проснувшись и приступив к своим обычным делам, я списал всё на усталость и на стресс от перенёсенных тяжелых событий в моей жизни. В дальнейшем тяжёлая ситуация в жизни разрешилась, я действительно встречал людей, которые мне помогали в решении моих проблем. Но... Потом меня не покидало любопытство, кто всё-таки была девушка из сна? Незнакомых людей я во сне ни до этого, ни после этого никогда не видел, в моей жизни такой девушки тоже никогда не было. Потом я предположил, что плакала она неспроста - скорее всего, оплакивала моё горе. Но интересно узнать мнение читателей - что или кто это был?

Ключевые слова: Сон девушка слова авторская история

