Наблюдатель

26-02-2026, 03:33

26-02-2026, 03:33

Он висит на стене, как дыра.Выключай. Спать давно пора.Кнопку жми. Гаснет яркий свет.Но в экране покоя нет.Ты сидишь перед ним в трусах.Отражаешься в черных часах.Видишь смутный, кривой силуэт?Это ты? Или, может, нет?Приглядись в эту гладкую тьму.Кто там ходит в твоем дому?За плечом у тебя, в глубине,В полированной черноте.Ты уйдешь. А он будет ждать.В темноте за тобой наблюдать.Не мигая, стеклянным зрачком.Он питается нашим молчком.Слышишь треск? Остывает пластик?Это он разминает ластик.Чтобы стереть твой уют и сон.Он включится. Издаст свой стон.Белый шум. И шипение.Твое личное погребение.Не смотри в него, когда спишь.Там, внутри, шевелится тишь.Отраженье свое узнай.Только руку ему не давай.Он по ту сторону — ждет.И стекло это скоро пробьет.

Ключевые слова: Телевизор треск стих сущность

