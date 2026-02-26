Наблюдатель

НаблюдательОн висит на стене, как дыра.
Выключай. Спать давно пора.
Кнопку жми. Гаснет яркий свет.
Но в экране покоя нет.
Ты сидишь перед ним в трусах.
Отражаешься в черных часах.
Видишь смутный, кривой силуэт?
Это ты? Или, может, нет?
Приглядись в эту гладкую тьму.
Кто там ходит в твоем дому?
За плечом у тебя, в глубине,
В полированной черноте.
Ты уйдешь. А он будет ждать.
В темноте за тобой наблюдать.
Не мигая, стеклянным зрачком.
Он питается нашим молчком.
Слышишь треск? Остывает пластик?
Это он разминает ластик.
Чтобы стереть твой уют и сон.
Он включится. Издаст свой стон.
Белый шум. И шипение.
Твое личное погребение.
Не смотри в него, когда спишь.
Там, внутри, шевелится тишь.
Отраженье свое узнай.
Только руку ему не давай.
Он по ту сторону — ждет.
И стекло это скоро пробьет.
