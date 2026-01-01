Две монеты

Estellan Вчера, 22:07

Fear of the dark, fear of the darkI have constant fear that something's always near (с)Страх темноты, говорят, наиболее распространенный в нашем мире. Якобы, он берет начало от наших самых древних предков, и перепал нам вместе с генетикой. Подозреваю, что это как-то связано с тем, что всех тех, кто темноты не боялся, сожрали ночные хищники. И, нет, я не боюсь темноты. Я боюсь того, кто в ней. Угу, ха-ха, как в том анекдоте: «А знаете, сколько в ней может быть стоматологов?» Не уверен, что в ней есть стоматологи, но я точно знаю, кто в ней есть. Я видел…И это не такая забавная форма шизы. Шиза, по крайней мере, лечится. Ну или успешно контролируется. В крайнем случае, добрый доктор с участливым голосом может запереть тебя в уютной комнатке с мягкими стенами, предварительно накачав таблетками до полной утраты связи с реальностью. Порой мне кажется, что это не такая уж и плохая идея.В Новый Орлеан я попал скорее случайно, чем целенаправленно. Точнее, изначально я прилетел навестить своих смотавшихся за лучшей жизнью через океан друзей. Те, в свою очередь, примерно в то же время намылились на какой-то музыкальный фестиваль, ну и взяли меня довеском. Все равно один оставаться в их доме я не хотел, а потаращиться на чужую культуру когда еще представится шанс? Помимо культуры предлагались мангровые болота, аллигаторы и еще несколько прикольных способов найти приключения себе на задн… голову. Кто бы мог подумать, что приключений я себе найду почти сразу же, да еще и наиболее прозаическим способом? Талант, что тут скажешь.По прибытии мои товарищи, в ожидании начала фестиваля, соблазнились некой мистической экскурсией, на которую и приобрели билеты на всю честную компанию. Не скажу, что это меня прямо сильно интересовало, но я пошел. Почему бы и нет? Не смотря на то, что все местные легенды и мифы я изучил еще в интернете, но посмотреть своими глазами…Вел пешую экскурсию местный, как я понял, житель. Условно темнокожий. Почему условно? Ну, я видел в своей жизни не так много чернокожих альбиносов, но этот товарищ определенно был одним из них. Слышал я, в свое время, что на родине их не очень любят. Но это уже домыслы.Экскурсия была пешая. Тащились мы по жаре, а ходить приходилось много и быстро, так что, выдохся я уже через час и слушал о призраках и магии не особо внимательно даже тогда, когда мы добрались до местного кладбища. Как оно называлось, я тоже прослушал. Зато, немного отдышавшись, со все возрастающим скептицизмом слушал о местных суевериях. Видимо, что-то такое отразилось на моем лице, потому что, в какой-то момент, экскурсовод развернулся и посмотрел на меня в упор.- Что-то не так? – уточнил он.- Все прекрасно, - заверил я гида все с той же ухмылкой.- А вы не выглядите, как пугливый человек.- Рад что вы заметили, - напрягся я, понимая, что этот диалог завязался не просто так. Сейчас будет какой-то прикол от гида. Змею из рукава вытащит? Аллигатора из сапога? Призрака из… хотя, какой призрак посреди бела дня? Призраков, наверняка, для ночных экскурсий приберегли.- И не побоитесь испытать свою смелость? – наседал альбинос, сверля меня взглядом и не обманывая моих ожиданий.- Ну, жги… - пробормотал я себе под нос на русском и, улыбнувшись гораздо менее натурально, зато, более ослепительно, как у них там принято, перешел обратно на инглишь. – Почему бы и нет?Порывшись в кармане, гид вытащил руку и ловко подбросил на ладони пару металлических кругляшков.- Монеты с глаз мертвеца, - хитро прищурился он, не прекращая подбрасывать сверкающие в солнечных лучах монетки. – Одна из древнейших традиций Вуду. Хотите подержать?- Насколько я знаю, в традициях Вуду никогда не было практики закрывать глаза умерших монетами. Это, скорее, средиземноморская традиция. А если еще точнее…Похоже, ему моя часть лекции особо интересна не была, так как монетки, сверкнув гранями, вдруг полетели в мою сторону. Поймал я их чисто машинально. И вдруг…У вас когда-нибудь было ощущение, что мир вокруг внезапно изменился. То ли Солнце стало светить иначе, то ли цветовая гамма поменялась, то ли еще что. Вот что-то похожее я и ощутил. Все осталось таким же как и было, и, в то же время, словно ледяной сквозняк подул в затылок. Очень странные ощущения.Полюбовавшись на монеты в ладони, я поднял голову, ища источник непонятных ощущений и… тут пришлось удивиться еще раз. Да, на улице все еще стоял день, собралась полукругом наша группа, чуть дальше ходили обычные прохожие и, вместе с тем, среди всех этих понятных и знакомых, в целом, обстоятельств появились… Даже не знаю, как я бы их назвал. Больше всего они были похожи на черные фигуры. Не тени, так как не были плоскими. Именно – фигуры. Одна, другая, третья. За пару секунд я насчитал как минимум пятерых. Замер, пялясь на ближайшую в упор. Словно почувствовав взгляд, она, могу поклясться, повернула в мою сторону голову.- Тот, кого ты видишь, может видеть и тебя, так это работает, - почему-то шепотом раздалось прямо в ухо.Рывком повернув голову, я уставился на говорившего. Наш гид. Это был он и, в то же время, не был. Я видел молодого альбиноса и, словно наложенную на него картинку, пожилого негра, в темных очках, почти лысого и седого, по объемам раза в два больше гида, и, я уверен, он понял, что именно я вижу. Понял, по внезапно расплывшейся по его лицу улыбке.Пальцы разжались самостоятельно, выпустив монеты. Видение перед глазами растаяло, словно его и не было. Машинально глянув под ноги, монет на земле я не увидел. Ладно. Сами найдут. А мне что-то как-то не очень хорошо. Наверное, перегрелся.Именно этим я и отбрехался, для галочки погуляв с остальными еще минут десять. Провокаций больше не было, хотя я больше опасался насмешек. Но… нет. Вся группа сделала вид, что ничего не произошло.Это и к лучшему.Вечером в отеле я остался один. Товарищи мои укатили на свой фестиваль. Так что, на выбор у меня остались варианты или оставаться в номере, или уйти в бар, или на улицу. В город не хотелось, кажется, я и так сегодня нагулялся до кровавых мозолей. В баре много ходить не надо, но в одиночку сидеть скучно. К тому же до одинокого туриста могут доколупаться местные. Значит, номер.Единственным освещением в номере был телевизор. Я даже не уверен в том, что именно там показывали. Когда скакать по каналам надоело окончательно, я решил выйти, подышать раковыми палочками. Нашел джинсы, пошуршал по карманам в поисках пачки и услышал как на пол что-то упало, зазвенев.- Какого? – тихо спросил я воздух, присев и пошарив по полу. Через несколько секунд нащупал на полу монету, две монеты. Поднял, рассматривая. Не то, чтобы я раньше не видел монет, но эти две отличались от остальных. Начерченные на них символы не были знакомыми. Словом, это не были монеты стандартные, из тех, что сейчас или в недавнем прошлом были в обороте в тех странах, деньги которых я видел. Я бы даже сказал, что они… древние? Как они у меня оказались? Я, что, машинально их в карман сунул? Блин. Некрасиво получилось. Надо бы вернуть. Наверняка гид не раз и не два подобный прикол проворачивал.Звук, словно кто-то шаркнул ногой по полу, заставил меня машинально вскинуть голову. В нескольких шагах от меня, прямо у входной двери стоял… стояло… короче, находилось оно. Похожее на человеческую фигуру и отчетливо видимое в полумраке номера.Только моя фиговая физическая подготовка помешала мне подпрыгнуть на месте из положения сидя и выйти в окно. Ну и еще то, что находился я на третьем этаже. Так что, оставаясь в той же позе, что и присел в поиске источника странного звука, я, не сводя взгляда с фигуры, двинулся в сторону. Не знаю, услышало оно меня или что, но, почти сразу же, едва я сдвинулся с места, оно развернулось в мою сторону. Что только придало мне прыти. Идти, собственно, особо было некуда. С одной стороны окно с выходом на балкон, но, если оно зажмет меня там, то останется только прыгать, с другой стороны глухая стена, между нами кровать. Так что я выбрал путь вдоль глухой стены.Шаг в мою сторону. Если я не поседел сразу же, как эту штуку увидел, то этот момент подходил для этого действия как нельзя лучше. Двигалось оно достаточно медленно, и, как оказалось, физические преграды для него особой сложности не представляли. Шло оно медленно, четко на меня, прямо сквозь кровать. Зато сразу отпало несколько вопросов. Например: как оно попало в номер.Так мы и двигались, я, на карачках, в сторону двери на выход, оно, таким же полукругом, но ко мне. Добравшись до стены с дверью, я выпрямился, приготовившись бежать, нащупал рукой ручку двери и прижался к стене. Похоже, именно на ней и был выключатель. Щелчок. Темная фигура пропала сразу же. Привиделось? И почему тогда оно пропало в тот момент, когда включился свет? В первый раз я такую фигню видел днем. Следовательно, света они не боятся. Тогда в чем дело?Не желая более находиться с этой штукой в одном помещении, даже теоретически, я выскользнул за верь и сразу же понял две вещи. Я все еще без джинс, и в руке сжимаю все те же чертовы монеты. Коротко рыкнув, я швырнул их в коридор, хорошо, что там никого не было. Хотя, я уверен, персонал привык и к более странным выходкам постояльцев. Так что этим я вряд ли бы кого-то сильно удивил.Вернувшиеся под утро, друзья несколько удивились, найдя меня в фойе, в кресле, поразительно бодрого и в одних только шортах. Долго требовали сначала дыхнуть, а потом вернуться в номер и не позорить их на весь город. Если первое я выполнил, то от второго отказывался столько, сколько мог. Пришлось сдаться, когда в номер потащили меня силой, попутно извиняясь перед персоналом.Номер, как и ожидалось, оказался пустым. Тщательное обследование всех уголков втроем лишь подтвердило этот факт. После обследования мне была прочитана лекция поменьше злоупотреблять тем, чем я умудрился злоупотребить и высказаны пожелания до обеда меня не видеть.Так что, в номере я снова остался один. В компании своих шмоток и телевизора. Сидеть на месте не хотелось. Номер казался ловушкой. Пришло решение смириться с мозолями и все же пойти в предрассветный город. Развеяться.Угу. Развеялся. Почти сразу же и едва ли не буквально, когда, натянув джинсы и по привычке сунув руки в карманы, я в правом тут же нащупал две треклятые монеты. Не дожидаясь нового явления этой штуки, монеты тут же были выкинуты с балкона, с матерным пожеланием их больше никогда не видеть.Помогло? Минут на двадцать. Потом я умудрился нащупать их снова. Поняв, что так просто от этой штуки не избавлюсь, решил, утром же, сразу вернуть их тому, кто мне их дал.Прошлявшись по улицам до самого пробуждения друзей и дождавшись смс-ки с текстом: «Ты где шляешься?», я решил, что сейчас самое время вернуться в отель и вытрясти из попутчиков где это они раздобыли такую интересную, блин, экскурсию.Пришлось потратить время и усилия, но это мне удалось. Следом надо было найти того самого гида. С гидом провозиться пришлось дольше, гораздо дольше, его удалось поймать лишь к вечеру.- Что это за фигня? – налетел я на него сразу, едва увидел.- Не понимаю о чем вы, - лучезарно улыбнулся тот в ответ так, что захотелось его чем-нибудь сразу и как следует звездануть.Выудив из кармана монеты, я продемонстрировал их ему.- Это. Ты узнаешь?Посмотрев на них, альбинос едва заметно усмехнулся и поднял на меня взгляд. Что-то такое было в его глазах, что я теперь не был уверен в том, а был ли пожилой негр картинкой наложенной сверху. Или же?- Теперь это твое бремя… - просто ответил тот.- Что значит мое? Почему?- Ты их увидел. Значит, они тебя приняли. Ты не сможешь их потерять или выбросить. Их не смогут у тебя украсть. Их можно только отдать. И примут они не каждого. Я давал их в руки сотням людей. Но выбрали они именно тебя.- Что значит увидел?- Ты видел их днем. Мертвецов…- Черные фигуры?- Да. Эти монеты, это связь с теми, кого не видят остальные. Ты их увидел, тем более, днем, они увидели тебя. Днем они могут приблизиться, а вот ночью… ночью смогут и коснуться.- Почему они пропадают от света?- Не знаю, - альбинос пожал плечами. – Мне кажется, что им просто не нравится электрический свет.- И что они могут сделать?- Я старался не выяснять. Вряд ли что-то хорошее ждет того, кого могут видеть мертвые.- Так забери их обратно! – рявкнул я, пытаясь сунуть в руки того эти чертовы монеты.- Не получится, - усмехнувшись, тот легко протянул руку, ладонью вверх.Я попытался высыпать монеты ему в ладонь, но… они исчезли, так и не коснувшись его руки.- Чего? Где?- Они у тебя в кармане, - рассмеялся альбинос. – Видишь ли, их может взять в руки только тот, кого они выбрали.- Ты же сказал, что давал их сотням людей.- Давал, но только ты смог их взять. А так, для остальных, это не более чем забавный фокус.- Фокус…Сначала в отель, а потом и на родину прошлось возвращаться ни с чем. Была надежда на то, что эта магия не работает на другом континенте. Оказалось, при первом же отключении электричества, что магия штука капец надежная, в отличие от электросетей. Даже дома, на улицах родного города и у себя в квартире, я все равно их вижу. В темноте. А иногда и днем, если неосторожно схватить монеты голой рукой. Я пытался их отдать, по началу. А потом… потом то ли смирился, то ли привык. Завел себе несколько забавных фобий. Одна из них заставляет постоянно ходить в перчатках, а вторая… вторая каждый раз пугает возможностью веерных и длительных отключений электричества. Потому что я точно знаю тех, кто живет в темноте.

Ключевые слова: Монеты темнота существа авторская история

Другие, подобные истории: