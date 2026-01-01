Врачеватель чумы

Врачеватель чумыЯ – черный ангел на пике дьявольского рока.
Мой путь благословен и проклят.
Еще не morte, но уже ее дыхание
Блуждает в тенетах моего одеяния.
Одну ногу ставлю – в яму, а другую – на заклание.
Я – черный призрак, бредущий впотьмах упования.
В мольбах спасение тысячами рук
Хватается за нить моих отчаянных потуг.
Я в рай уже не верю, только – в ад,
Где нет границы у кладбищенских оград.
Я – трубный глас на умирающих устах.
Я - карканье вороны на крестах.
На пиршестве известном - званым гостем
Я руку подаю, сам застывая в шаге от погоста,
Как мне быть светочем во тьме неимоверных бед,
Когда невеста-смерть бросает свой букет?
Поймаю я его... Иль нет?
