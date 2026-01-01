Врачеватель чумы

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:00

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 26 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:00 by

Я – черный ангел на пике дьявольского рока.Мой путь благословен и проклят.Еще не morte, но уже ее дыханиеБлуждает в тенетах моего одеяния.Одну ногу ставлю – в яму, а другую – на заклание.Я – черный призрак, бредущий впотьмах упования.В мольбах спасение тысячами рукХватается за нить моих отчаянных потуг.Я в рай уже не верю, только – в ад,Где нет границы у кладбищенских оград.Я – трубный глас на умирающих устах.Я - карканье вороны на крестах.На пиршестве известном - званым гостемЯ руку подаю, сам застывая в шаге от погоста,Как мне быть светочем во тьме неимоверных бед,Когда невеста-смерть бросает свой букет?Поймаю я его... Иль нет?

Ключевые слова: Чума черная смерть чумной доктор авторский стих

