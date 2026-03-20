Плотоядный бетон

Vedagor 20-03-2026, 14:24

Ты ставишь подпись. Сохнет синий след.Ключи в руке, и ты почти спокоен.Но ты купил не дом на тридцать лет,А склеп, который под тебя построен.Она пуста. В ней гулко и темно.Она молчит, разинув жадно пасть.Ты смотришь сквозь прозрачное окно,Не понимая: ты успел пропасть.Раз в месяц, в день, когда приходит счет,Твой телефон вибрирует, как нож.Квартира начинает пить твой пот,И по хребту ползет немая дрожь.Не смей уволиться. Не вздумай заболеть.В ошейнике из цифр не сможешь ты дышать.Твоя задача — медленно старетьИ эти стены мясом обшивать.Твои инфаркты вмазаны в паркет,А нервный срыв зашит под штукатурку.Ты сам купил билет в свой личный бред,Идя с работы по глухому переулку.Смотри, как сузился дверной проем.Углы растут, питаясь твоим стрессом.И ты раздавлен собственным жильем,Его глухим, неодолимым весом.Она сожрет твой смех и твой покой,Твои мечты о море и свободе.Ты станешь тенью, пылью, шелухойПри этом ненасытном счетоводе.Пройдут года — твой долг сойдет на нет.Ты выплатишь. Спадет с души скала.Но в зеркале — лишь высохший скелет:Квартира досуха тебя сожрала.И ляжешь ты средь выкупленных стен,Где каждый метр оплачен был судьбой,Поняв в конце свой дьявольский обмен:Ты просто выложил полы собой.

