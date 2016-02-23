Египетские приключения (Глава 6)

Глава 6. О тяжестях службы богине

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:37

Nik_dk Просмотров: 23 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 13:37 by

Эдуардо тяжело вздохнул. Кто бы мог подумать, что теперешнее его тело – это было самое меньшее из его проблем. Еще только несколько дней назад единственным, чем была забита его голова, было то, что съесть на ужин или как быстрее добраться до дивана. Потом, правда, эта нелепая ссора, после которой Кайли стала сама не своя.Кайли. Вот уж кто действительно был бы рад, что его так проучили. И что он ей такого сделал, что она вечно недовольна? Эх, она бы в такую ситуацию не попала бы, ну или бы уже нашла выход. А он? Что ему остается, как не доверится на волю судьбы? Парень снова вздохнул, поднял с пола кувшин с водой и, положив его на плечи, пошел вперед. Да, теперь он носил кувшины, натирал полы, даже кушать готовил. В общем, он превратился во что-то наподобие прислуги. Нет, поначалу он усиленно сопротивлялся, пытался сбежать или еще что, даже чуть не подрался с охраной, но это ни к чему не приводило, да и к тому же кормить его за его отчаянные попытки побега никто не собирался. Поэтому Ривера решил пока притаиться, а сам тайком стал изучать то место, где оказался. И это мало помалу у парня стало получаться, все же его увлечение архитектурой вносило свой отпечаток. Но места, где он бывал, не представляли интереса. Это были кладовые, кухня, комнаты, где он буквально отрубался ночью, и сотня неизвестных коридоров, изучить которые ему никак не удавалось из-за охраны. Точнее кошкоголовых стражниц с очень даже устрашающими копьями. По крайней мере, выбраться из храма (а то, что он был в храме, Эдуардо не сомневался) было невозможно, так как в другие залы путь ему был закрыт.Таких как он, то есть кошек с человеческими телами, или людей с кошачьими головами, определить точно как правильно, было нельзя - так вот таких «мутантов» было очень много. Точнее, кроме них Эдуардо никого и не видел. Он также не придумал, как подать знак друзьям где он находится, хотя понятия не имел где. Но с другой стороны, ему ужасно не хотелось, чтобы его нашли таким. И хуже всего было то, что он ничего не мог с этим поделать. Жизнь превратилась в какой-то кошмарный сон, из которого Ривера все не мог проснуться. И вот, после всех несчастий судьба, наконец, улыбнулась парню, эм... вернее, парню, заключенному в теле девушки.Ривера как обычно пошел по заученному маршруту, относя кувшин полный воды на кухню. Проходя мимо очередного ответвления коридора, парень краем глаза заметил что-то и остановился. Он прислушался и услышал за колоннами чьи-то голоса. Любопытство взяло вверх, и Ривера незаметно свернул в сторону, откуда доносился разговор. Голоса стали слышаться все отчётливее и отчётливее. Наконец парень мог различить слова. Он осторожно выглянул из-за колонн и увидел странную сцену.- Я начальник кадрового отдела! Вы не имеете права. Я на вас в суд подам. Что это вообще такое! – возмущался полукошка-получеловек, пытаясь вырваться из цепких лап других прислужниц. Эдуардо сразу смекнул, в чем дело. Уж очень не похож был он на всех остальных, он больше походил на него самого. И тут до Риверы стало доходить.- Так вот куда пропадали мужчины! – осенило охотника, правда, вслух.Парень резко замолчал, поняв, что оплошал. К несчастью его услышали - еще бы, полукошки отличались весьма хорошим слухом, впрочем, как и зрением. Так, его повели, как выразились жрицы: «К великой и могучей Баст». И если в архитектуре Эдуардо хоть что-то смыслил, то в мифологии он был тем еще профаном, поэтому имя Баст ему ровным счетом ничего не говорило. Потому, положившись на волю случая, парень пошел следом за слугами.***Едва охотники вышли из здания аэропорта, как их тут же придавило палящее солнце и жара.- Кажется, мы попали на Солнце, - Гарретт накинул на голову шляпу.- Температура на поверхности Солнце почти 6 тысяч градусов. Будь ты на нем, то давно бы поджарился, - заметила Гриффин, поравнявшись с парнем.- Брось, Кай, тут даже дышать нечем, - инвалид посмотрел на напарницу, которой тоже было невыносимо жарко, судя по алым щекам.- Что есть, то есть. Но думаю, вам стоит привыкать, мы еще не добрались до Бубастиса, - заметил Игон, подправив очки. Ученому явно было не до жары и палящего солнца, впрочем, как всегда.- Кстати, как мы туда попадем? - посмотрел на друзей Роланд, помахивая журналом, который читал в самолете, словно веером.- Я думаю, нам стоит посетить автобусную станцию. Бубастис должен быть местом для привлечения туристов, - Гриффин стянула с себя ненужную кофту.- Может, для начала передохнем? Весь этот перелет и … - начал Гарретт, многозначительно посмотрев на команду.- Да, Гарретт прав. Скоро вечер, навряд ли нам удастся добраться до Бубастиса засветло, а ночью в тех местах не разберешься, - Роланд был как никогда согласен с Гарреттом.- Так и поступим. Но для начала надо найти, где разместиться.Через два часа Кайли наконец рухнула на кровать одноместного номера в дешевой гостинце. Холодный душ, казалось, вернул ее к жизни. Все-таки в Нью-Йорке никогда не было так жарко, однако вскоре девушка поняла, что ужасно устала. Совершенно забыв об ужине, Гриффин свернулась калачиком и уснула с мыслями о завтрашнем дне и о том, что они обязательно найдут Эдуардо. По крайней мере, ей не хотелось думать, что с парнем случилось что-то плохое. Все-таки она хоть немного и злилась на него, но беспокойство за напарника давно победило всю обиду, и девушке хотелось побыстрей разобраться со всем и найти Риверу, где бы он ни был. В конце концов, главное, чтобы он был цел и невредим.***Просторная зала, в которой оказался Эдуардо в окружении прислужниц и того, если верить его словам, начальника кадрового отдела, поражала своим великолепием. Она была довольно большой и хорошо освещенной. Рисунки на стенах, мраморный пол, натертый до блеска, белоснежные колонны и обилие различных статуэток, ваз и прочих предметов, купленные явно не на распродаже. Это все говорило о том, что здесь живет не просто кто-то, а действительно кто-то очень значимый. Их повели по центральному проходу, и взгляд охотника устремился вперед - туда, где на троне восседала величественного вида женщина с головой кошки.- Баст?- Для тебя она Госпожа Баст, - толкнула его в бок одна из прислужниц.- Ой, простите, а кто она вообще такая?Минуту прислужница буравила его взглядом кошачьих глаз, отчего парню стало не по себе. Даже Кайли никогда на него так не смотрела, хотя может, было пару раз.- Это самая великая и могучая богиня из всех, невежда, - прислужница отвернулась, давая понять, что не собирается продолжать разговор.- Богиня? И что, она может творить чудеса?- Госпожа - великая богиня. Сила ее неподвластна описанию, – даже не взглянув на парня, добавила стражница.- Значит, это она сделала из моего тела подобие человека и кошки?Прислужница снова укоризненно посмотрела на парня.- Тебя и этого неверного богиня одарила величайшим даром. Милость ее безгранична. Ты, невежда, должен почитать ее и замаливать свои многочисленные грехи, покуда богиня не покарала тебя, - грозно проговорила прислужница.Большего Ривере узнать не удалось, так как он, наконец, оказался около самой Богини. Сказать по правде, несмотря на свое тело и кошачью голову, Ривера не мог поверить глазам. На высоком троне сидела тоже женщина с головой кошки, однако она резко отличалась от всех. Роскошное платье алого цвета с узкими рукавами, украшенное золотыми застежками, браслеты и украшения из золота и драгоценных камней. Голову украшал венец с драгоценными камнями. От богини нельзя было оторвать глаз, и Ривера невольно замер, оглядывая богиню.- Госпожа, мы привели нарушителей покоя, - поклонились все жрицы.Глаза Баст оглядели каждого поочередно.- Что прикажете делать? Закрыть их в темницах?От предложения прислужниц Эдуардо понял, что дело тухло.- Эй, то есть госпожа Баст. Не надо нас в темницу, - Ривера сделал шаг вперед. Терять было уже нечего.- Что? Как ты смеешь обращаться к богине, не позволившей тебе говорить.Но Баст лишь лукаво улыбнулась и опустила ладонь.- Пусть продолжает, мне интересно послушать.- Понимаете, видимо произошла какая-то ошибка. Я обычный человек, жил в Нью-Йорке, да что там, толку от меня никакого. Я ведь даже готовить не умею, могу разогреть пиццу, сделать сэндвич. Но на большее я не способен, - иногда слова Кайли были очень даже к месту, Ривера усмехнулся, вспоминая что там говорила девушка во время их перепалок. - Зачем я вам здесь?- Ты говоришь, что ничего не умеешь, а между тем языком владеешь ты уместно. Не это ли твой талант?Ривера замялся. Кажется, никто его так просто не отправит домой, хотя он и не думал, что его план сработает. Однако он все же сработал, правда, совсем неожиданным для охотника образом.***- Отлично, автобуса нам не видать, - Гарретт выехал вперед и поправил шляпу, спасающую рыжеволосую голову от солнечного удара. – Может, выйдем на дорогу? Глядишь, кому-нибудь тоже понадобиться в этот Бубастис.- Попутку мы навряд ли словим. Тебе же ясно сказали, что городок закрыт для туристов, - посмотрел на напарника Роланд. – Пока там продолжаются раскопки, транспорт до него мы вряд ли найдем.- Может, снова устроим фокус с переодеванием и примкнем к археологам?- Хорошая мысль, но, боюсь, и здесь ничего не получится. Я разговаривал с одним человеком из команды археологов, он сказал, что раскопки тоже временно приостановлены.- Он рассказал, что одной из групп удалось найти что-то очень ценное и необычное.- Ну это ведь хорошо, они должны были с тройной силой приниматься за работу.- Да, но когда доставали этот сосуд, то несколько рабочих пострадали, так как разрушилась одна из площадок. В результате часть раскопа превратилась в руины, и было решено на время прекратить работу, чтобы выяснить, что послужило причиной.- А что если это все Баст? – спросила молчавшая все это время Гриффин, присевшая на одну из пыльных ступенек автобусной станции.- Я более чем уверен, что все это неслучайно и взаимосвязано. Скорее всего, археологи откопали какой-то артефакт, который пробудил богиню, и теперь она что-то задумала.- Да, но зачем ей мужчины? Тем более такие неотесанные, как наш старина Эдди?- Это нам и предстоит выяснить, - заключил Игон, поправив привычным движением свои очки.- Но сначала следует придумать, как добраться туда, - подвел итог Роланд.- Эй, вам нужно куда-то доехать? – окликнул охотников высокий мужчина с сигаретой в руках, стоявший около небольшого миниавтобуса бежевого цвета. – Могу подвезти, о цене договоримся, - мужчина затянулся и посмотрел на ребят.***Эдуардо осмотрел комнату, в которую его привели. Это, конечно, было в разы лучше того помещения, где его держали раньше, и уж тем более лучше, чем темницы. Наконец-то ему начало везти. Кто бы мог подумать, что вместо того, чтобы наказать охотника, богиня сделает его одним из приближенных. И теперь Ривера носил гордое звание личного советника богини. Парень и сам не понял, как так вышло. Просто богине понравилось, как он говорит, и ей был нужен человек, который поведает ей о новом мире, который так переменился с тех пор, как она последний раз была в нем. Это Эдуардо мог выполнить без проблем. Рассказать, что такое телевизор или машины, было не так сложно. Если, конечно, не вдаваться в детали, а этого от него не требовали.С новой должностью возросли не только его привилегии, но и доступ к закрытым залам, библиотеке, где можно было найти что-то стоящее. Что тут скрывать, что Кайли не раз таскала охотника в хранилище книг, дабы разыскать важную информацию про очередного монстра. И теперь там могло оказаться и какое-нибудь лекарство от кошачьей головы и этого тела. И к тому же, теперь он мог узнать, что задумала сама богиня. Ведь неспроста же ей столько слуг. Латинос сомневался, что после его исчезновения мужчины перестали пропадать. И теперь у него был шанс во всем разобраться. Парень улыбнулся мысли, представив, как сам со всем разберется, и вернется в Нью-Йорк героем. Кажется, жизнь снова налаживается.Автор - Natica.

Ключевые слова: Египет охотники за привидениями приключения богиня кошки статуэтка

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