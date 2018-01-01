Бойтесь своих желаний (Главы 6 - 8)

Глава 6. «Бутерброд всегда падает маслом вниз»

Глава 7. «Маленький секретик мистера Барнса»

Глава 8. «Идеальных отелей не бывает»

Эпилог

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 20:35

Nik_dk Просмотров: 20 Комментарии: 0 +1 Вчера, 20:35 by

- Ребята, что-то случилось?Игон, этот вечный флегматик, на этот раз, казалось, был действительно ошарашен. Он переводил взгляд с одного члена команды на другого, в конце концов, остановившись на Жанин.- В чём дело? – снова спросил он.- Эммм… Игон, дорогой, как прошёл твой день? – осторожно поинтересовалась Жанин, вглядываясь в лицо учёного.- О, прекрасно, спасибо, что спросила, - мягко улыбнулся Спенглер. – Я почти весь день провёл у себя в номере, читал увлекательную книгу по квантовой физике. А потом проголодался и пришёл сюда.Охотники переглянулись.- Игон, ты ничего странного здесь не замечаешь? – продолжила Жанин. – Ты,случайно, ни о чём не мечтал сегодня?Игон уставился на секретаршу, словно видел эту женщину впервые в жизни. Мечтал? Он? Игон Спенглер?- Мечтать – не рационально, - поучительным тоном ответил учёный. – Зачастую в мечтах отсутствует какая-либо логика.- Это уж точно! – поддакнул Эдуардо. – Вообще никакой логики!- Уж кто бы говорил, - съязвила Кайли.Внезапно из фойе донёсся какой-то шум. Вся компания, кроме Игона, так и подскочила на месте.- Да в чём же дело? – требовательно спросил Спенглер. – Я что, должен угадывать?- Ну, вы же у нас самый умный, - не сдержавшись, огрызнулся Гарретт. – Вы же должны были заметить, что с отелем что-то не так.- Ох, иногда мне хочется, чтобы он не был таким уж умным, - словно задумавшись о чём-то, сказала Жанин, а затем поспешно зажала себе рот рукой. – Ой, нет, я не это хотела сказать!Спенглер как-то странно заморгал, а затем рот его растянулся в широкой улыбке.- Ребята, не парьтесь! Здесь шикарно!Охотники, открыв рты от неожиданности, уставились на Спенглера.- Игон, - осторожно начал Роланд, - назови-ка нам первый закон Ньютона?Спенглер на секунду задумался, глядя куда-то в потолок, а потом радостно выпалил:- Бутерброд всегда падает маслом вниз!- Ну всё, нам конец, - мрачно прокомментировал Эдуардо, хлопая себя ладонью по лбу.- Простите, ребята, я не хотела! – Жанин от отчаяния укусила себя за указательный палец. – Я просто переволновалась. Ох, лучше бы я думала о чём-нибудь безобидном. О большом зефирном человечке, например.- Жанин! – дружно крикнули остальные охотники, но было уже поздно.На улице раздался какой-то грохот, и через окно ребята увидели пару огромных белых ног, заслонявших собой весь вид на лужайку. Жанин схватилась за голову.- Она разнесёт весь отель до того, как мы выясним, в чём дело, – проворчал латинос, поворачиваясь к Игону. – Эй, приятель! – сказал он, тщательно выговаривая слова, словно беседовал с маленьким ребёнком. – Ты ведь хочешь поцеловать Жанин? Смотри, какая она красотка!- Почему бы и нет, - пожал плечами Игон, схватив секретаршу за руку и усаживая её к себе на колени.- Вот я сейчас вообще не понял, как нам поможет этот хитрый план, - ироничным тоном спросил Гарретт, кивая на самозабвенно целующуюся парочку.- Так она, хотя бы, не будет ни о чём думать, - ответил Эдуардо.- А по-моему… - начала было Кайли, но в фойе снова раздался этот странный шум, будто что-то падало на пол, поднималось, и снова падало.Охотники настороженно переглянулись.- Думаю, Игона и Жанин можно оставить здесь, - сказал Роланд. – Идёмте, надо выяснить, что здесь происходит.Вооружённые всё теми же подсвечниками и столовыми приборами, ребята осторожно подошли к двери и аккуратно выглянули в фойе.- Эй, да это же мистер Барнс! – изумился Эдуардо, глядя на выхолощенного управляющего.Это и правда был он. Воровато озираясь, он пробирался через фойе, прижимая что-то к груди.- Эй, стойте! – крикнул Роланд.Мистер Барнс вздрогнул, резко обернулся в их сторону и что было сил закричал:- Я здесь ни при чём, сами виноваты!После этого толстяк развернулся и побежал к лестнице, смешно семеня ножками.- За ним, он что-то знает! – крикнул Ривера. – О, чёрт! Назад!В этот момент из-за угла показались их кошмарные желания в полном составе.- Туда! – закричал Роланд. – Там есть другая лестница!И охотники побежали в другую сторону. Гарретт, отчаянно перебирая руками, проворчал:- Вот уж точно, бутерброд всегда падает маслом вниз!- Стойте!Роланд резко затормозил перед планом эвакуации, висящем на стене. Ткнув в него пальцем, он обернулся к остальным и сказал:- Видите, на втором этаже, вот здесь, находится кабинет управляющего. Скорей всего он побежал туда.- В любом случае, нам надо куда-то бежать, - резонно заметила Кайли. – Давайте проверим там.Охотники, ускоряясь, свернули за угол. Первым катил Гарретт, за ним бежали Кайли и Роланд, Эдуардо, тяжело дыша и периодически хватаясь за левый бок, замыкал колонну. Каждый из них боялся обернуться, чтобы не потерять скорость и не встретиться лицом к лицу со своими желаниями, которые не казались уже такими привлекательными.Наконец, они остановились перед массивной дверью, обитой красным деревом, на которой висела табличка «Управляющий». Роланд, разгорячённый пробежкой, не раздумывая, толкнул её. Дверь бесшумно отворилась.- Мистер Барнс? – позвала Кайли, первой заглянув в кабинет. – Ребята, он здесь.Эдуардо, перехватив поудобнее подсвечник, шагнул следом за девушкой. Пропустив вперёд Гарретта, Роланд оглянулся по сторонам, зашёл в кабинет и запер за ними дверь.Мистер Барнс сидел тихо, практически утопая в мягком синем кресле. К груди он по-детски прижимал нечто, похожее на пульт от телевизора, но лишь с одной кнопкой. Он испугано смотрел на вошедших охотников.- Итак, мистер управляющий идеальным отелем, - саркастично начал латинос, - что здесь происходит?- Ничего особенного, просто исполняются ваши желания, - заискивающе улыбаясь, ответил Барс. – Разве вы не довольны?- Довольны? – взвыл Джексон. – Да меня чуть собственное оружие не поджарило!- А из меня чуть решето баскетбольными мячами не сделали, - возмущённо добавил Гарретт.Кайли и Эдуардо тактично промолчали о своих желаниях. Мистер Барнс вздохнул.- Ну а кто же виноват, что вы думаете о всякой ерунде и не можете нормально сформулировать своё желание?- Значит так, толстячок, - Эдуардо навис над управляющим как скала. – А ну, верни всё как было. Убери этих монстров, которые нас преследуют. Особенно маленьких игонят, - добавил он с содроганием.- Я не могу, – обескуражено ответил мистер Барнс. – Вы что, и правда решили, что это я всё сделал?- А кто же ещё? – удивился Гарретт. – Не отель же сам!- Вот именно, что сам отель, - ответил управляющий, досадливо сморщив нос. – Раз уж вы и так почти обо всём догадались, я вам покажу.Мистер Барнс покосился на свой пульт. На секунду задумавшись, он нажал единственную кнопку. Стена за его столом, увешанная репродукциями Тициана, отъехала в сторону. Изумлённые охотники увидели в стене светящуюся воронку.- Я называю её воронка желаний, - умилённо улыбаясь, пояснил Барнс и внезапно добавил, - Давайте выпьем кофе!В ту же секунду свечение, исходящее от воронки, усилилось, и на столе появился большой кофейник и пять чашек из мейсенского фарфора. Мистер Барнс с трудом выбрался из объятий глубокого кресла, подошёл к столу и взялся пухлой ручкой за кофейник. Осторожно разлив ароматный напиток по чашкам, он поднял одну из них и с наслаждением отхлебнул.- Ну что же вы, это самый настоящий кофе! – сказал он, выжидательно глядя на охотников.- Мистер Барнс, - снова угрожающе рыкнул на него Эдуардо, от чего руки управляющего мелко задрожали. – Я снова спрашиваю вас, что здесь происходит? И на этот раз дайте полный ответ.Мистер Барнс сглотнул вставший поперёк горла комок, глядя, как латинос складывает руки на груди.- Это воронка желаний, как я уже сказал. Она появилась здесь, когда полным ходом шло строительство отеля, - начал он. – Сначала я не понимал, что это, даже подойти боялся. О том, что эта штука исполняет желания, я узнал случайно. У меня были проблемы с архитектором. Настоящий олух попался! Совершенно меня не слушал, пытался построить уродливый небоскрёб… Тогда я просто взвыл. Да! Я воздел руки к небесам и сказал: «Как же я хочу нормального архитектора! Который бы делал то, что хочу я!»Мистер Барнс немного помолчал, а затем продолжил:- Так я и узнал, что воронка исполняет желания. И я загадал себе идеальный отель! Я загадал себе идеальных горничных, официанток, других работников…- Так что, все эти люди, что здесь работают, они не настоящие? – дрогнувшим голосом спросил Гарретт, вспоминая Лайзу. – Но ведь они выглядели такими… живыми.- Я их такими загадал, - скромно потупив глаза, ответил Барнс. – Я придумал отличный маркетинговый ход! Отель, в котором будут исполнены любые ваши желания!- Вы – сумасшедший! – накинулась на него Кайли. – Мало ли, кто у вас остановится и о чём подумает. Вы подумали о последствиях?- Последствиях? – рассеянно переспросил Барнс. – Всё было прекрасно, пока вы здесь не появились. Как же, первые почётный гости, - скривился управляющий.Эдуардо начал терять остатки терпения, представляя себе, что обречён вечно убегать от голого подобия женщины. И это не говоря уже о том, что Игон по уровню интеллекта сравнялся чуть ли не с лабораторной крысой!- Говори, как это выключить!Мистер Барнс уставился на латиноса, как на идиота.- Я же объясняю вам, что я это не контролирую. Это невозможно выключить. Просто не-воз-мож-но!Охотники переглянулись. Внезапно за дверью послышался какой-то шум, будто кто-то пытался прорваться в кабинет.- Должен быть выход! – отчаянно стукнул кулаком по столу Эдуардо. – Это надо как-то остановить. Давайте, Кайли, Роланд! Игон вышел из строя, вся надежда на вас, ребята. Придумайте что-нибудь!- Мы ведь даже не знаем, с чем имеем дело, - с сомнением сказала охотница. – Что скажешь, Роланд?Темнокожий охотник задумчиво потёр подбородок.- Есть у меня одна идея… Эх, была бы у нас ловушка. Ай! – вскрикнул он, когда что-то больно стукнуло его по ноге.Опустив голову, он увидел на полу самую настоящую ловушку.- Ну, хоть одно желание исполнилось правильно!- Не понимаю, как нам поможет ловушка? – удивился Гарретт.- Кажется, я поняла! – хлопнула себя по лбу Кайли. – Если закинуть в воронку активированную ловушку, то излучение воронки будет поглощаться…- Стой, стой! – перебил её Эдуардо. – Хочешь сказать, что воронка просто… засосётся в ловушку?- Не совсем, - нахмурилась Кайли. – Излучение воронки…- Короче, она закроется – или нет? – снова перебил латинос.- Эдуардо! – взвыла Кайли, яростно сжимая кулаки. – Если ты перебьёшь меня ещё раз…- Что будет? – насмешливо спросил Ривера. – Пожалуешься на меня Игону?- Да когда я такое вообще делала? – возмутилась девушка. – Думаешь, я без посторонней помощи не смогу поставить тебя на место?Страсти накалялись, причём не только в кабинете. Снаружи раздавался страшный скрежет, будто кто-то пытался процарапать толстую дверь. Гарретт покосился на ругающуюся парочку, а затем обернулся к Роланду.- Приятель, делай уже, что задумал, - сказал он, с грустью вспоминая свою прекрасную азиатку, которую мог больше никогда не увидеть.Роланд сосредоточенно кивнул, открыл ловушку, держа её на вытянутых руках, и подошел к воронке. Но, прежде чем ловушка исчезла в светящемся вихре, его сияние на мгновение усилилось.- Да знаешь что! – крикнул Эдуардо и осёкся.В эту секунду парень ощутил в себе невероятное, непреодолимое, одурманивающее желание поцеловать Кайли. Он почувствовал, как горячая волна поднимается от самых ступней все выше, накрывая его с головой. И если он сейчас не сделает то, чего так сильно желает, то просто взорвётся. Он поднял взгляд на девушку и внезапно понял, что она чувствует то же самое. Её глаза лихорадочно блестели, рот был слегка приоткрыт. Эдуардо сделал шаг вперёд, и Кайли в отчаянном порыве бросилась ему на шею, запуская тонкие пальчики в его волосы. Он прижался к её губам и забыл обо всём.Воронка затянулась буквально за считанные секунды. Ловушка закрылась и с грохотом упала на бетонный пол – паркет исчез вместе с пушистым ковром, массивным письменным столом, портьерами ручной работы, репродукциями Тициана и вообще всей обстановкой кабинета. Впрочем, не только кабинета.Роланд смотрел на пустые стены без единого намёка на отделочные работы. Окна глядели на улицу пустыми глазницами – стёкла здесь так и не вставили.- О, мой отель, мой прекрасный, идеальный отель! – всхлипнул мистер Барнс, медленно опускаясь на колени.Наклонившись, он прижался щекой к бетонному полу и затих. Гарретт сочувственно смотрел на управляющего. Он и сам бы сейчас повыл на луну, как говорится. Нет идеального отеля. Нет идеального персонала. Нет идеальной Лайзы Чонг. Охотник покосился на ловушку, от которой в воздух поднимался лёгкий дымок… «Нет, это безумная мысль!» - осадил он сам себя.Кайли и Эдуардо, наконец, тяжело дыша, оторвались друг от друга. Секунду оба приходили в себя после этой внезапной вспышки, а затем…- Эдуардо! Что это ещё за фокусы!- Хочу спросить у тебя то же самое!- Что? Хочешь сказать, это было моё последнее желание?- Ну уж точно не моё!- Да успокойтесь вы оба, - сказал Гарретт, подъезжая к разъярённой парочке. – Это я загадал.Что?! – одновременно вскрикнули Кайли и Эдуардо, ошеломлённо глядя на напарника.- Ну а что здесь такого? – искренне удивился тот. – Вы так ужасно ссорились, что я подумал, было бы лучше, если бы вы поцеловались. Да, и не стоит меня благодарить, - хихикнул он, разворачиваясь к двери.Внезапно в пустом коридоре раздались гулкие шаги.- Похоже, Жанин идёт сюда. Интересно, они там… - начал было Гарретт и замер на полуслове.В дверях стояла Лайза Чонг. Свою шофёрскую форму она сменила на коктейльное платье отчаянно-красного цвета. Она обвела взглядом всю компанию и остановилась на распростёртом на полу управляющем.- Что здесь происходит? – неожиданно охрипшим голосом спросила девушка, угрожающе складывая руки на груди. – Мистер Барнс, где, чёрт возьми, мой отель?!У Гарретта отвисла челюсть, он не мог произнести ни слова, глядя на свою прекрасную азиатку и не веря своим глазам.- Вы сказали, ваш отель? – переспросил Роланд. – Мы думали, что вы…- Водитель? – закончила за него Лайза, голос её уже пришёл в норму. – Я просто хотела первой вас увидеть. В конце концов, это ведь я вас сюда пригласила.- Вы? А мы думали, что мистер Барнс, - удивился Эдуардо.Лайза устало вздохнула и провела рукой по лбу, откидывая волосы с лица.- Кажется, я должна вам всё объяснить, - сказала она, опираясь на дверной косяк. – Меня не было в стране два года. За строительством отеля присматривал мистер Барнс. Он был компаньоном моего отца, и у меня не было причин не доверять ему. Кажется, я ошиблась, - нервно усмехнулась девушка, глядя на всё еще причитающего толстяка. – Строительство затягивалось, возникли какие-то проблемы с архитектором. А потом внезапно я получила письмо от Барнса, в котором говорилось, что отель полностью готов к открытию. Я не поверила своим глазам, когда увидела здание. Оно было… идеальное. Всё в нём было идеально.- И вас это насторожило? – предположила Кайли.- Идеальных отелей не бывает, что бы там ни писали в рекламных буклетах, - покачала головой Лайза. – В моей семье всегда верили, что в каждом здании – жилом и нежилом – обитают духи. Иногда это добрые духи, иногда – не очень. И когда я впервые вошла в отель, у меня возникло странное чувство… В общем, я намекнула Барнсу, что было бы неплохо пригласить в качестве первых гостей каких-нибудь знаменитостей. Например, вас. Он с радостью ухватился за эту идею. Ещё бы! – усмехнулась азиатка. – Теперь ваша очередь объяснять, что здесь произошло.Роланд рассказал девушке о воронке, исполняющей желания. Лайза молчала, остальные тоже не знали, что сказать. Тишину нарушил управляющий.- О, мой идеальный отель, - снова запричитал он, поднимаясь с пола.На его щеке остался белёсый след, костюм также пострадал от строительной пыли. Он жалобно смотрел на Лайзу. Глубокие скорбные складки пролегли от носа до плотно сжатых губ девушки.- Мистер Барнс, вы уволены, - наконец сказала Лайза. – Идёмте, - кивнула она охотникам.***- Смотрите, а первый этаж почти закончен, - утешительным тоном сказал Гарретт, когда они вышли из лифта. – Даже двери есть. Кое-где.- Да здесь отделочных работ месяца на три, - возразила Лайза, глядя в пустые оконные проёмы.В отель заглядывали звезды и почти полная луна. Охотники шли по коридору, и шаги их эхом отражались от стен.- Надо забрать Игона и Жанин, - сказал Роланд, направляясь в кафе.Толкнув дверь, он понял, что что-то мешает открыть её полностью, под ней что-то застряло. Наклонившись и приглядевшись, он неожиданно понял, что это брюки Игона. Чуть дальше валялось платье Жанин. Подняв взгляд, охотник увидел и саму парочку. Резко подскочив, он захлопнул дверь и прижался к ней спиной. Глядя на остальных, он, запинаясь, сказал:- Думаю… эээ их можно пока… оставить здесь.Гарретт понимающе хихикнул. Эдуардо попытался изобразить сальную улыбочку, за что получил локтем в бок от Кайли.- У меня неподалёку есть ещё одна гостиница, - сказала Лайза. – Не такая шикарная. Честно говоря, это просто маленькая семейная гостиница. Но она, по крайней мере, настоящая. Надо вызвать такси.- А как же лимузин? – разочарованно спросил Гарретт, памятуя о мягких сиденьях и минибаре.- Лимузина тоже больше нет, - дрогнувшим голосом ответила азиатка. – Это была слишком идеальная машина. Я на ней даже в пробку ни разу не попала.***- И всё-таки, выходные удались, - томным голосом сказала Жанин, прижимаясь к плечу Игона.Секретарша, несмотря на почти бессонную ночь, выглядела превосходно и была похожа на кошку, которой удалось слопать целую банку сметаны, а вину свалить на запертого в клетке хомяка. К Игону вернулась его обычная флегматичность. Вот только из расстегнутого ворота рубашки красноречиво выглядывали лёгкие царапины.Охотники стояли в фойе маленькой семейной гостинцы. Вещи были упакованы, впереди маячила новая рабочая (возможно) неделя. Пора было возвращаться в Нью-Йорк.- Я вызвала вам такси, - Лайза появилась из комнаты управляющего. – Вы уверены, что вам пора возвращаться? Вы ведь так и не посмотрели Торонто. Наш город стоит того, чтобы задержаться, - добавила она, призывно глядя на Гарретта.- Простите, но нам правда пора, - ответил Игон. – У нас там дома… кое-кто на хозяйстве остался.- Ну что ж, - вздохнула азиатка. – Пойду, посмотрю, не приехала ли ваша машина.Она ещё раз взглянула на Гарретта и вышла на улицу.- Приятель, ты чего? – с недоумением уставился на напарника Эдуардо. – Она же тебе намекает остаться.- Понимаете, - замялся Миллер, смущённо глядя в пол. – Она… она до сих пор кажется мне прекрасной и идеальной. Но я уже ни в чём не уверен. А вдруг это всё из-за этой воронки? Вдруг она на меня ещё как-то действует? Может быть, я вижу Лайзу в искаженном свете?- Да расслабься ты, - отмахнулся латинос. – Не такая уж она и прекрасная. Косит немного и прикус неправильный.- А ещё прихрамывает слегка на левую ногу. Но это почти не заметно, - добавила Кайли.- Да, и ещё этот горб, - вставил Роланд, скептически покачивая головой.- Что?! – вскричал Гарретт, ошарашено глядя на друзей. – Горб? Косоглазие?Первым не выдержал Джексон и прыснул в кулак. Кайли слегка улыбнулась, а Эдуардо и вовсе зашёлся в приступе смеха.- Ребята пошутили, - успокоила Миллера Жанин. – Лайза именно такая, какой ты её видишь. Она прекрасна, и она выбрала тебя.… В самолёт охотники садились без Миллера.***Эдуардо закинул сумку наверх и собрался уже занять своё место, когда услышал за спиной легкое покашливание.- Ты не пустишь меня к окну?Глядя в пол, так, чтобы Кайли не заметила, он улыбнулся. А затем, придав своему голосу максимальную беспечность, латинос ответил:- Да, конечно.Лизун крутанул колёсико громкости на стереосистеме и облетел комнату по кругу. Затем ещё раз. Потом взмыл под потолок и спикировал на диван. Закинув в рот горсть попкорна, призрак потянулся за солнцезащитными очками Роланда. За прошедшие сутки он успел уронить их раз десять, в результате чего одно стёклышко треснуло и выпало.Подлетев к зеркалу, Лизун нацепил очки на нос, сдвинув их на самый кончик. Закинув одну руку за голову, вторую он вытянул вперёд и, оттопырив указательный палец, обвёл ею невидимую аудиторию. Затем, закинув и вторую руку за голову, он принялся интенсивно крутить нижней частью тела, разбрызгивая вязкую зелёную слизь по всей гостиной – по разбросанным книгам, перевёрнутому и накрытому пледом столу, упаковкам от чипсов, вещам охотников…Лизун, согнув руки в локтях, размахивал ими, словно бежал куда-то, стараясь попадать в такт басам, рвущимся из колонок. Обведя в очередной раз взглядом комнату, он внезапно замер. В дверях стояла Жанин, угрожающе сложив руки на груди. Из-за её спины выглядывали остальные охотники.- Лизун! Что здесь происходит?- Это что, мои реактивы?- Что с моими очками?- Ах ты, слизь летающая!- Ребята, не заводитесь, ему просто было одиноко!Бросив сломанные очки на пол, Лизун взвился под потолок, уворачиваясь от летящих в него предметов, и, отчаянно вереща, пролетел сквозь него. Выходные закончились.Конец.Автор: Февраль-Достать-Чернил.

Ключевые слова: Охотники за привидениями странность отель желания

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