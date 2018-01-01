Надежда, что умирает последней (Глава 9)

Глава 9. Тем временем в Нью-Йорке, или Живой дом.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:46

Nik_dk Просмотров: 11 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:45 by

Игон Спенглер уехал в неизвестном направлении почти сразу после того, как охотники ступили на трап самолета. Он долго размышлял насчет меток команды, такого он ни в теории, ни на практике не встречал. Спенглер потерял сон и аппетит, профессор не вылезал из лаборатории, тщетно пытаясь найти зацепки. В конце концов, он попрощался с Жанин и Лизуном и вышел с чемоданом в руках из Пожарной башни.Мелнитц гадала, почему ее обожаемый мужчина не сообщил, куда держит путь и не взял с собой. Время будто остановилось в депо, женщина отчаянно пыталась убить время: сделала генеральную уборку, приготовила партию печенья, тут же поглощенную одним маленьким зеленым призраком; разложила пасьянс, разобрала по цветам скрепки, но ничего не могло скрасить ожидания.Ни Игон, ни ребята не давали о себе знать, терпение Жанин лопнуло, как воздушный шарик, и она собралась позвонить Спенглеру, вытребовать у него адрес и, словно жена декабриста, присоединиться к любимому.Секретарша уже направилась к телефону, как вдруг двери захлопнулись, окна закрылись жалюзи, телефонный аппарат вышел из строя. На кухне послышалось урчание, и неведомая сила подхватила и понесла туда Лизуна. Призрак заверещал, Мелнитц бросилась вдогонку, но догнать не успела, ибо домашнего призрака засосало в раковину. Жанин уставилась туда, где только что был Лизун, секретарша наклонилась к началу трубы и ласково позвала призрака.Тут открылся кран, и горячая вода ошпарила руки женщины, та отшатнулась, ее кожа, куда попал кипяток, раскраснелась, появились пузыри. От боли Мелнитц закусила губу, на столе стояла бутылка с холодной водой, которую Жанин незамедлительно вылила на руки и перевязала ожоги бинтами, благо лицо секретарши чудом не пострадало. Мелнитц, вспоминая лекции и рассказы Игона Спенглера, догадалась, что она в ловушке полтергейста.- Что я тебе сделала? Отпусти меня! – взывала Жанин Мелнитц к духу, полтергейст не заставил себя ждать, с грохотом упал книжный шкаф в гостиной.Женщина, еле передвигая ноги, проковыляла к источнику шума и в бессилии рухнула рядом, отрезанная от мира, ей хотелось заскулить, подобно бездомному щенку, над которым только что поиздевались мальчишки.- Не смей! Слышишь?! Только попробуй! – закричала секретарша, заметив, что полтергейст трясет перед ее носом групповым фото молодых охотников: Кайли, Роланда, Гарретта и Эдуардо.На лице последнего дух черным маркером поставил жирный крест и поджег всю фотографию.К счастью, Спенглер еще давным-давно поставил на хранилище защиту от его открытия любыми призраками, но Жанин от проделок полтергейста ничто не могло спасти. Внезапная мысль заставила Мелнитц подняться, она решила прошмыгнуть на кухню за топором в надежде прорубить жалюзи и разбить окно, чтобы выбраться на свободу. Дух, словно догадавшись о ее намерениях, этим топором пригвоздил женщину за рукав пиджака к стене.- Спасибо, что не убил, - дерзко отчеканила секретарша.Напротив нее стояло большое зеркало в простой деревянной раме, стекло запотело, и на нем проявились буквы, сложившиеся во фразу: «Спасения нет».- Верни хотя бы Лизуна, он ни в чем не виноват! – жалобно попросила Мелнитц, отказом послужил парящий в воздухе стул, который ударился об стену рядом с Жанин и развалился на части – женщина вздрогнула и сжалась в комок, ее била мелкая дрожь.- Может, ты меня и изведешь, но до ребят ты не сможешь добраться, они все равно почуют неладное, и тебе не поздоровится, - секретарша не понимала, зачем она кричит, ведь полтергейст слышит малейшее шуршание, если не мысли.Дух, словно издеваясь, поднял телефонную трубку, включилась запись автоответчика, которую Игон записал накануне отъезда:- Вы позвонили Охотникам за привидениями. К сожалению, команда отправлена на задание и еще не вернулась, но вы можете позвонить мне, Игону Спенглеру, по телефону 555-612, - продекламировал механический голос.Полтергейст нажал кнопку изменения записи, послышалось подвывание, стук, щелчки, шорох; дух, посчитавший это достаточным, оставил телефон в покое.У Мелнитц пересохло в горле, ей казалось, что там образовалась новая пустыня Гоби, а дух, прочитавший ее мысли, в этой его способности не было уже сомнений, освободил пришпиленную к стене Жанин, на зеркале появилась новая надпись: «Только без фокусов, куколка».Женщина пулей помчалась утолять жажду, ошпаренные руки напоминали ей о силе полтергейста над Пожарным депо. Мелнитц осознала, если не злить духа, то, возможно, она выживет. Остаться в живых – теперь ее долг перед возлюбленным и ее «детьми», только эта мысль не дает Жанин окончательно расклеиться.Секретарша устало забралась на диван, подобрав под себя ноги; мебель, посуда, одежда на время перестала левитировать, ломаться, самовозгораться. Дрема призрачной вуалью окутала Мелнитц, та заклевала носом и погрузилась в мир сновидений. Противный шорох включившегося телевизора вынудил Жанин проснуться, уже знакомый топор своим лезвием прикрепил подол юбки женщины к дивану, а на том же зеркале появилось следующее послание: «Поиграем?».На экране поплыли вступительные титры:«Фильм Уэса Крейвена. Кошмар на улице Вязов».- Нет, только не это, - забилась в истерике секретарша, фильмы про Рубаку из Спрингвуда вводили ее в безотчетную панику.«Сладких снов» - продолжал издеваться полтергейст.

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