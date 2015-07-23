Магия минимализма

Я редко пишу в интернет свои рассказы на тему эзотерики и философии, но главное качество, а не количество.Самое ценное, что есть у человека – это магическая энергия, но она уходит на то, что мы имеем. Поэтому в моей жизни царит минимализм.Человек приходит на Землю без барахла и уходит без барахла. С человеком находится только магическая сила, если у вас ее не отняли, и именно она помогает вам жить, быть счастливыми и подпитывать вашу удачу, здоровье и успех.Минимализм бывает четырех видов.Я слил пол-литра своей крови на станции переливания, и это обновило организм.Я выкинул из квартиры кучу одежды, обуви, книг, мебели и прочего бытового хлама,после чего обстановка стала значительно приятнее и комфортнее.Я ушел с тяжелой низкооплачиваемой работы, прервал дружбу с некоторыми людьми.Я ушел из политической партии, перестал искать девушку, занимался спортом, занялся самообразованием и саморазвитием, раздал большую часть имущества на благотворительность, если не выкинул. Я не пью, не курю, не колюсь, у меня нет телевизора, пирсинга, татуировок, и ко мне домой почти никто не приходит, кроме самых близких.Я стер все лишние файлы на компьютере и телефоне.Были сняты тонны магической заразы с духа( или можете назвать это "душой");Да, это звучит бредово, но когда вы на своем опыте ощутите пользу отсутствия лишних вещей и обстоятельств в вашей жизни - вы обретете не только силу(а сила - это главное), но и счастье, и покой.

