Магия минимализма

Магия минимализмаЯ редко пишу в интернет свои рассказы на тему эзотерики и философии, но главное качество, а не количество.
Самое ценное, что есть у человека – это магическая энергия, но она уходит на то, что мы имеем. Поэтому в моей жизни царит минимализм.
Человек приходит на Землю без барахла и уходит без барахла. С человеком находится только магическая сила, если у вас ее не отняли, и именно она помогает вам жить, быть счастливыми и подпитывать вашу удачу, здоровье и успех.
Минимализм бывает четырех видов.
Физически.
Я слил пол-литра своей крови на станции переливания, и это обновило организм.
Социально-экономически.
Я выкинул из квартиры кучу одежды, обуви, книг, мебели и прочего бытового хлама,
после чего обстановка стала значительно приятнее и комфортнее.
Я ушел с тяжелой низкооплачиваемой работы, прервал дружбу с некоторыми людьми.
Я ушел из политической партии, перестал искать девушку, занимался спортом, занялся самообразованием и саморазвитием, раздал большую часть имущества на благотворительность, если не выкинул. Я не пью, не курю, не колюсь, у меня нет телевизора, пирсинга, татуировок, и ко мне домой почти никто не приходит, кроме самых близких.
Интеллектуально.
Я стер все лишние файлы на компьютере и телефоне.
Магически.
Были сняты тонны магической заразы с духа( или можете назвать это "душой");
Да, это звучит бредово, но когда вы на своем опыте ощутите пользу отсутствия лишних вещей и обстоятельств в вашей жизни - вы обретете не только силу(а сила - это главное), но и счастье, и покой.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:24
Причина: Стилистика автора сохранена.
Ключевые слова: Минимализм энергия дух душа ненужное освобождение магия жизнь авторская история