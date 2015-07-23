Истории из жизни
Учебник основ мистики

Магия минимализма

Я редко пишу в интернет свои рассказы на тему эзотерики и философии, но главное качество, а не количество.

Самое ценное, что есть у человека – это магическая энергия, но она уходит на то, что мы имеем. Поэтому в моей жизни царит минимализм.
Человек приходит на Землю без барахла и уходит без барахла. С человеком находится только магическая сила, если у вас ее не отняли, и именно она помогает вам жить, быть счастливыми и подпитывать вашу удачу, здоровье и успех.

Минимализм бывает четырех видов.

Физически.

Я слил пол-литра своей крови на станции переливания, и это обновило организм.

Социально-экономически.

Я выкинул из квартиры кучу одежды, обуви, книг, мебели и прочего бытового хлама,
после чего обстановка стала значительно приятнее и комфортнее.

Я ушел с тяжелой низкооплачиваемой работы, прервал дружбу с некоторыми людьми.
Я ушел из политической партии, перестал искать девушку, занимался спортом, занялся самообразованием и саморазвитием, раздал большую часть имущества на благотворительность, если не выкинул. Я не пью, не курю, не колюсь, у меня нет телевизора, пирсинга, татуировок, и ко мне домой почти никто не приходит, кроме самых близких.

Интеллектуально.

Я стер все лишние файлы на компьютере и телефоне.

Магически.

Были сняты тонны магической заразы с духа( или можете назвать это "душой");

Да, это звучит бредово, но когда вы на своем опыте ощутите пользу отсутствия лишних вещей и обстоятельств в вашей жизни - вы обретете не только силу(а сила - это главное), но и счастье, и покой.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:24
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:24
0

Ключевые слова: Минимализм энергия дух душа ненужное освобождение магия жизнь авторская история

Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 17:27
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (2202|0)
Публикаций: 277
Комментариев: 2 976
Стесняюсь спросить, что именно способны развить подобные "костыли"?
Зарегистрирован: 23.07.2015
                
#2 написал: swandance
Сегодня, 16:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 122
Жизнь - это не ждать, пока закончится дождь. Жизнь - это научиться танцевать под дождем.
Зарегистрирован: 28.10.2012
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.