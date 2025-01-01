Рассказ о духе и душе. И предупреждение.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:40

Причина: Стилистика автора сохранена

swandance Просмотров: 100 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:40 by

Я общался с разными существами как на Земле, так и за ее пределами. Я узнал, что дух и душа человека тоже смертны.Дух — это сам человек, временно имеющий биологическое тело. Душа — это часть духа, но не сам человек. Смысл жизни человека в накоплении магической энергии разными способами, которая пригодится для питания духа как при жизни, так и после жизни (в астрале).Любой организм требует пищи. Биологическое тело — биологической, энергетическое — энергетической.ЛЮБОЙ ОРГАНИЗМ, БУДЬ ТО БОГ, ЧЕЛОВЕК ИЛИ ДУХ, СМЕРТЕН И ТРЕБУЕТ ПОДПИТКИ. Просто кто-то более живуч, кто-то менее.Чтобы не погибнуть, нужно постоянно поддерживать свой дух, душу и тело разными способами. Люди очень наивны, если считают, что будут жить вечно, и в этом частично виноваты лживые религии. Не слушайте религии — слушайте свой жизненный опыт.Часть энергии отдается Богу человеком, после того как перед жизнью Бог дает человеку энергетический «кредит».Подробнее — читайте в других моих рассказах. Да прибудет с вами СИЛА!

Ключевые слова: Дух душа смерть жизнь предупреждение астрал мир вселенная авторский текст

Другие, подобные истории: