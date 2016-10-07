Мироздание глазами ученого

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:00

Причина: Стилистика автора сохранена

swandance Просмотров: 159 Комментарии: 2 0 Вчера, 10:00 by

Представьте себе, что вы стали Богом и решили создать вселенную или даже много вселенных в качестве эксперимента и для полезных целей. Для этого вы используете самый древний язык, на котором вы сами начали говорить, когда появились. Слова на этом языке сразу материлизуются, и таким образом его можно использовать в качестве языка программирования как живой, так и неживой материи.Так вы создали несколько материальных вселенных с планетами для жизни и звездами для освещения и обогревания и притяжения планет. Материальные вселенные устроены таким образом, что в них есть поселения живых существ. Здания в городах этих миров — это транзисторы, резисторы, трансформаторы, конденсаторы. Улицы — луженые дорожки, а люди — электроны. Каждый человек выполняет полезные функции — служит микропроцессором для сложных вычислений, анализируя большие потоки информации. И так же одновременно служит батарейкой по выделению неограниченного количества энергии.Все люди объединены в семьи, семьи в рода, рода в национальности, национальности в расы, расы в цивилизации. Подобно электронам, которые бегают внутри конденсаторов, люди движутся внутри зданий, а когда люди умирают, из электронов в материальных вселенных они превращаются в кванты света — фотоны в потусторонней энергетической нематериальной вселенной.Частицы энергоинформационного поля (духи с душой или без души) могут эволюционировать и на завершающем этапе своих перерождений в материальных вселенных становятся приближены к вам (Богу) по уровню своего развития и характеристик.Если люди деградируют или делают зло — их энергия обедняется, и вы можете их даже уничтожить, что не всегда заслуженно, так как есть вещи, не зависящие от выбора людей. Если же люди приносят пользу — то из электронов и фотонов превращаются в подобных вам других богов. Каждое существо во вселенных выполняет какую-то функцию, и просто так ничего не создается. Дух человека — это программный код, как в матрице, а душа — особоценная часть этого кода. Каждый объект в мироздании имеет свое тело (биологическое, механическое, природное или энергетическое), которое и является объектом, на котором написан этот код.Чакры являются чем-то вроде пылесосов, которые всасывают разные энергии для разных целей. Через чакры тело человека взаимодействует с его разумом, духом, душой и программой жизни — судьбой. Все дела, которые человек делает за свои жизни, накапливаются в кармическом теле человека, как на флэшке, это является опытом, которым человек делится с вами (Богом) после того, как прожил очередную жизнь. Также частью опыта является магическая энергия на атмическом и эфирном теле человека, которой он также делится после очередной жизни.Всё мироздание с мирами, вселенными, духами, душами, людьми, цивилизациями работает как единый взаимосвязанный организм.Вселенные тоже смертны, как и боги. Вселенные живут десятки миллиардов лет, после чего распадаются на элементарные частицы.Во вселенных есть электромагнитные поля, которые взаимодействуют с полями чакр тел человека.Топология вселенных может включать в себя больше 3 измерений, а время может быть и не линейным.Так, в потусторонней вселенной могут одновременно формироваться события, которые в нашей вселенной кажутся не одновременными, а разными, и поэтому нам легче делить их на прошлое, настоящее и будущее.Можете дополнить мои размышления в комментариях.

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