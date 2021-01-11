МАГИЧЕСКИЕ ЭНЕРГИИ. ПУТЬ К ИСЦЕЛЕНИЮ

Aleksandr999 Просмотров: 95 Комментарии: 1 -2 Сегодня, 15:56 by

На сегодняшний день в своих "взаимоотношениях" с коронавирусом люди разделились на два лагеря – так называемые «прививочники» и «антипрививочники». Этот выбор "из двух зол" и далеко не понятно, что нанесёт организму больший урон - сам вирус или прививка от него. Но есть ли безопасный способ для человека обезвредить вирус? Конечно. Этот антидот – МАГИЧЕСКИЕ ЭНЕРГИИ, и эти энергии способны уничтожить этот вирус в организме. По сути, Магическая Энергия - это иммунитет от всех вирусов и заболеваний.В телах людей свободно проживают сущности, энергетические паразиты и вирусы. По сути, все люди в той или иной степени "одержимы" сущностями, поэтому человек по большей части живёт не своей жизнью и воспринимает этот мир через восприятие мира его сущностей.Самое главное, что отличает Мага от человека – это его Энергия. Энергия Мага ядовита для всех сущностей, энергетических паразитов и вирусов, - они погибают, попав в поле его Энергии, поэтому для Мага абсолютно безвреден тот самый коронавирус. Более того, поскольку сущности и вирусы не могут жить в теле Мага, поэтому его сознание полностью очищено от их влияния и он воспринимает этот мир в "истинном свете".По большому счету, энергия Мага ядовита и для человека, поскольку при взаимодействии с Магом у человека начинается достаточно болезненная чистка: вирусы и сущности начинают гибнуть в его организме. Но в небольших количествах Энергии Мага являются сильным противовирусным средством для человека, поэтому своими энергиями Маг способен дать ему иммунитет от "короны". Более того, МАГИЧЕСКИЕ ЭНЕРГИИ являются по своей сути ЭЛЕКСИРОМ БЕССМЕРТИЯ…

Ключевые слова: Вирус антитела энергия папразиты авторская история

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