Гармонизм

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 11:03

Причина: Авторская стилистика сохранена

swandance Просмотров: 31 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 11:03 by

ГармонизмЯ придумал это учение (чтобы исправить свои ошибки и выйти из круга перерождений) как простую философию жизни, а не религию, хотя из каждой религии можно почерпнуть что-то полезное. Слово "Аллах", например, в переводе с арабского языка означает Бог. Однако религии – это лишь поклонение сверхъестественному, а магия (биоэнергетика) — это управление сверхъестественным. Надеюсь, это поможет вашему духу (вам самим), и вашей душе (хранилищу достижений реинкарнаций). После ухода из земной жизни ваше тело сгниет в могиле или сгорит в крематории. Знания забудутся, а имущество в иной мир вы не захватите, поэтому всё, что у вас останется – это ваши энергетические способности и энергия от добрых и злых дел.Чтобы достичь гармонии в себе выполняйте эти простые правила:1) Стригитесь наголо (так как волосы накапливают плохую энергию).2) Развивайтесь не только физически (фитнесс), социально-экономически (карьера и бизнес) и интеллектуально (образование), но и энергетически (внетелесные практики, цигун, благотворительность, сдача крови для больных, чтение текстов об ином мире).3) Страдания и исповедь не снимают греха, вместо этого лучше займитесь полезными поступками, например, благотворительностью без посредников на ваши личные деньги.4) Не берите и не давайте деньги в кредит под проценты.5) Откажитесь от вредных привычек (ругательств, табака, алкоголя, наркотиков, телевидения, распутства).6) Сведите к минимуму потребление мяса.7) Пейте свежезаваренный зеленый чай каждый день (при возможности).8) Поймите, что вы сами планируете свою судьбу в пределах кармы перед рождением.9) Похороны для себя замените кремацией, это будет лучше для вас, да и земля не будет загрязняться трупами.10) Кроме Земли существуют иные миры во вселенной, где вы тоже можете прожить жизнь в виде демона, ангела, или божества, в зависимости от того, как проживете нынешнюю жизнь. Не стремитесь к вечной жизни на Земле.

Ключевые слова: Дух душа жизнь жизнь после смерти философия жизни гармонизм авторская история

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