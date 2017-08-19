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Учебник основ мистики / Философские основы мира

Гармонизм

Гармонизм

Я придумал это учение (чтобы исправить свои ошибки и выйти из круга перерождений) как простую философию жизни, а не религию, хотя из каждой религии можно почерпнуть что-то полезное. Слово "Аллах", например, в переводе с арабского языка означает Бог. Однако религии – это лишь поклонение сверхъестественному, а магия (биоэнергетика) — это управление сверхъестественным. Надеюсь, это поможет вашему духу (вам самим), и вашей душе (хранилищу достижений реинкарнаций). После ухода из земной жизни ваше тело сгниет в могиле или сгорит в крематории. Знания забудутся, а имущество в иной мир вы не захватите, поэтому всё, что у вас останется – это ваши энергетические способности и энергия от добрых и злых дел.

Чтобы достичь гармонии в себе выполняйте эти простые правила:
1) Стригитесь наголо (так как волосы накапливают плохую энергию).

2) Развивайтесь не только физически (фитнесс), социально-экономически (карьера и бизнес) и интеллектуально (образование), но и энергетически (внетелесные практики, цигун, благотворительность, сдача крови для больных, чтение текстов об ином мире).

3) Страдания и исповедь не снимают греха, вместо этого лучше займитесь полезными поступками, например, благотворительностью без посредников на ваши личные деньги.

4) Не берите и не давайте деньги в кредит под проценты.

5) Откажитесь от вредных привычек (ругательств, табака, алкоголя, наркотиков, телевидения, распутства).

6) Сведите к минимуму потребление мяса.

7) Пейте свежезаваренный зеленый чай каждый день (при возможности).

8) Поймите, что вы сами планируете свою судьбу в пределах кармы перед рождением.

9) Похороны для себя замените кремацией, это будет лучше для вас, да и земля не будет загрязняться трупами.

10) Кроме Земли существуют иные миры во вселенной, где вы тоже можете прожить жизнь в виде демона, ангела, или божества, в зависимости от того, как проживете нынешнюю жизнь. Не стремитесь к вечной жизни на Земле.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 11:03
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 11:03 by swandanceПросмотров: 31Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Дух душа жизнь жизнь после смерти философия жизни гармонизм авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 11:18
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Поставил плюс за отличную программу существования.) Некоторые правила вызвали улыбку, но в принципе всё правильно.) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#2 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 14:22
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Цитата: Сделано_в_СССР
Поставил плюс за отличную программу существования.) Некоторые правила вызвали улыбку, но в принципе всё правильно.) +





Не плюсану, даже за Новый год, в честь его минус не поставлю. К каждому предложению надо добавлять:"Лично я думаю, что существует теоретическая возможность.))"
Это не для себя, для себя люди пишут по другому.
Если люди перестанут раскаиваться, сожалеть о содеянном, испытывать муки совести, это будет мир эгоизма, раз совершил подлость, два, а потом привык.
Всё оправдано карьерным ростом, да мало ли люди придумывают оправданий.
Когда пишешь для себя, поясняешь свои выводы, приводишь примеры.
Каждый человек, это отдельная вселенная и трупы ничего не загрязняют, уже нет.
Волосы, по одной из теорий, защищают женщин, являясь неотъемлемой частью их связи с природой.
Я не могу это не подтвердить, не опровергнуть.
Никто не может.
Просто так:
"Одни поколенья уходят, другие длятся
со времён своих предков.
И вот они строили обиталища,
и даже места того больше нет.
Что же сделалось с ними?

Я слышал слова Имхотепа и Хардедефа,
реченья которых повторяют так часто люди.
Где же они теперь?

Разрушились стены,
Даже места им нет,
словно небыло никогда.

Никто не приходит оттуда,
чтобы рассказать, что там,
чтобы поведать, как там,
чтобы успокоить наши сердца,
покуда и сами мы не пойдём за ними следом.

Так празднуй и не томись!
Смотри, не дано человеку
забрать с собой достоянье,
Смотри, никто из умерших назад не может вернуться."
Харрис 500, 6:2-9
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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