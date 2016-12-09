История из жизни

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:22

Причина: Ну, раз человек просит...

swandance Просмотров: 108 Комментарии: 5 0 Сегодня, 11:22 by

Я перерождаюсь давным давно. 50 000 лет назад я совершил предательство, затем предали и меня. Я занимался разными вещами и жил в разных местах. Нигде не мог пустить корни, меня носит с места на место. Я был в политической партии, пробовал работать 9 раз и открывать бизнес, учавствовал в военно-спортивных мероприятиях, занимался компьютерными науками, основывал оккультный орден в астрале, много раз встречался с девушками разных типажей - успеха не было никогда и ни в чём. На меня насылали кладбищенские привороты, порчи на смерть, проклятия, откачивали личную силу духа под ноль, лишали друзей, денег, здоровья, удачи, даже сна, отнимали душу, травили со всех сторон. Я попадал на верховный суд какого-то мудреного божества и на этом мои злоключения не кончились. С меня уже снимали тонны заразы в 2007, 2008, 2010 годах, но стало только хуже. Я отсидел 4 срока всего 1,5 года в психушке, выходил из тела, но сделать ничего не смог. Духи сказали, что либо я на деле пойму свои ошибки, либо силой порву все барьеры. Но я знаю, что ни того ни другого не будет. Все, что предсказывали о моей жизни, не сбылось, и по каким законам она развивается - остается только гадать. Ошибки и невезение - мои вечные спутники. Мне говорили, что я могу стать святым, только это ничего не изменит. Этот форум мне ничем не поможет, за 7 лет я в этом убедился. Даже главный Бог причин моих ошибок и неудач не замечает, а сам я не настолько квалифицирован, чтобы разгрести этот ад. Теперь я хочу стать самодостаточным и ни от кого не зависеть и не перерождаться.Меня зовут Михаил, 31 год в 2017 году, Москва, и я хотел поделиться своей историей, подробно описать ее не хватит места в теме.Помощи не жду, ее здесь нет, просто излил дух. Если вы практикуете выходы из тела - поделитесь опытом, но вы ведь не практикуете....

Ключевые слова: судьба астрал жизнь

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