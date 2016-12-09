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Истории из жизни

История из жизни

Я перерождаюсь давным давно. 50 000 лет назад я совершил предательство, затем предали и меня. Я занимался разными вещами и жил в разных местах. Нигде не мог пустить корни, меня носит с места на место. Я был в политической партии, пробовал работать 9 раз и открывать бизнес, учавствовал в военно-спортивных мероприятиях, занимался компьютерными науками, основывал оккультный орден в астрале, много раз встречался с девушками разных типажей - успеха не было никогда и ни в чём. На меня насылали кладбищенские привороты, порчи на смерть, проклятия, откачивали личную силу духа под ноль, лишали друзей, денег, здоровья, удачи, даже сна, отнимали душу, травили со всех сторон. Я попадал на верховный суд какого-то мудреного божества и на этом мои злоключения не кончились. С меня уже снимали тонны заразы в 2007, 2008, 2010 годах, но стало только хуже. Я отсидел 4 срока всего 1,5 года в психушке, выходил из тела, но сделать ничего не смог. Духи сказали, что либо я на деле пойму свои ошибки, либо силой порву все барьеры. Но я знаю, что ни того ни другого не будет. Все, что предсказывали о моей жизни, не сбылось, и по каким законам она развивается - остается только гадать. Ошибки и невезение - мои вечные спутники. Мне говорили, что я могу стать святым, только это ничего не изменит. Этот форум мне ничем не поможет, за 7 лет я в этом убедился. Даже главный Бог причин моих ошибок и неудач не замечает, а сам я не настолько квалифицирован, чтобы разгрести этот ад. Теперь я хочу стать самодостаточным и ни от кого не зависеть и не перерождаться.

Меня зовут Михаил, 31 год в 2017 году, Москва, и я хотел поделиться своей историей, подробно описать ее не хватит места в теме.

Помощи не жду, ее здесь нет, просто излил дух. Если вы практикуете выходы из тела - поделитесь опытом, но вы ведь не практикуете....

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:22
Причина: Ну, раз человек просит...
Сегодня, 11:22 by swandanceПросмотров: 108Комментарии: 5
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Ключевые слова: судьба астрал жизнь

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 11:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (628|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 532
Ну излили и то хорошо)
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#2 написал: az.ecmb
Сегодня, 11:58
0
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Репутация: (1780|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 089
Опять поставлю плюс. Для почина.
...Комментировать не буду, скажу только, что от первой до последней буквы история выглядит цельной и органичной. Бо цельность и органичность существуют не только в разумном-добром-вечном
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#3 написал: Баба Клава
Сегодня, 12:02
0
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Репутация: (2256|-2)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 688
Меня зовут Михаил, 31 год в 2017 году, Москва, и я хотел поделиться своей историей, подробно описать ее не хватит места в теме.

Очень приятно, Михаил. Меня Клавдя зовут. Такие истории надо на форуме публиковать, а не в ИИЖ. Там с Вами и поговорят и советы надают. А тут не в тему, мы тут мистику обсуждаем. Извините, без оценки.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#4 написал: ebegen31
Сегодня, 12:02
0
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 118
Главное, у вас нет многолетней телепатической связи с какой-нибудь девушкой, например, ведущей Эха... Поверьте, это уже неплохо.
Зарегистрирован: 5.10.2012
#5 написал: az.ecmb
Сегодня, 12:23
0
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1780|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 089
Цитата: ebegen31
Главное, у вас нет многолетней телепатической связи с какой-нибудь девушкой, например, ведущей Эха...

Не думаю, что это главное, но тоже не плохо
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
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