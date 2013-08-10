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Учебник основ мистики / Философские основы мира

Дерево миров и смысл жизни человека

Смысл жизни человека - накопление энергии (личной силы) и информации (знаний).

В сумме это называют "жизненным опытом". После смерти физического тела, часть энергии и информации остается человеку, а часть – забирается на всеобщие мировые и божественные нужды.

Если человека похоронили - дух человека (дух человека в физическом теле и его душа - это часть духа) обитает на кладбище от 40 дней до года. Если же его кремировали - он сразу освобождается от мертвого тела и улетает в другие миры.

Во сне человек выходит из физического тела в другие миры и в таком состоянии может быть атакован злыми монстрами (сущностями), если окажется с ними в одном мире. Тогда он может либо вернуться в свое физическое тело и проснуться, либо погибнуть во сне (погибает или только тело, или и тело и дух, если энергия духа отнимается или повреждается). То есть рассказы о том, что душа и дух человека бессмертны - это враньё!

Чтобы копить энергию и знания в процессе жизни человек использует пять сфер деятельности:

1. Общение. 2. Физическое развитие - спорт, например. 3. Интеллектуальное развитие - образование. 4. Социально-экономическое развитие - карьера и благотворительность, например. 5. Магическое развитие - сон и духовные практики, например.

Вносить свой вклад в созидание миров можно по-разному. Кто-то занимается магией, кто-то наукой, кто-то правит государствами и охраняет порядок, кто-то служит в армии, кто-то строит дом, рожает детей, сажает деревья, а кто-то просто помогает бедным деньгами. Каждый человек в любом мире по-своему необходим.

Планета Земля состоит из семи разных уровней. У человека также в течение жизни нарабатывается энергия его семи тел (из которых состоит его дух). Чем больше энергии наработано - тем в более высокий мир (после смерти в физическом мире) может подняться его дух.

Энергия может уходить через дыры в биополе (черномагические воздействия). Если не получается увеличить ее приток, можно постараться уменьшить ее отток, сократив свои блага в жизни.


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 10:51
Вчера, 10:51 by swandanceПросмотров: 151Комментарии: 1
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Ключевые слова: Загробный мир дерево миров энергия информация смысл жизни дух душа авторская история

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
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Вопрос у меня к автору;"Часто ли люди умирают во сне не от старости? Если какая- нибудь статистика смертей от сонного паралича(даже не знаю, что пишут в св.о смерти в таких случаях)?
Плюс
Зарегистрирован: 10.08.2013
                
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