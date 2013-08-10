Дерево миров и смысл жизни человека

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 10:51

swandance Просмотров: 151 Комментарии: 1 +1 Вчера, 10:51 by

Смысл жизни человека - накопление энергии (личной силы) и информации (знаний).В сумме это называют "жизненным опытом". После смерти физического тела, часть энергии и информации остается человеку, а часть – забирается на всеобщие мировые и божественные нужды.Если человека похоронили - дух человека (дух человека в физическом теле и его душа - это часть духа) обитает на кладбище от 40 дней до года. Если же его кремировали - он сразу освобождается от мертвого тела и улетает в другие миры.Во сне человек выходит из физического тела в другие миры и в таком состоянии может быть атакован злыми монстрами (сущностями), если окажется с ними в одном мире. Тогда он может либо вернуться в свое физическое тело и проснуться, либо погибнуть во сне (погибает или только тело, или и тело и дух, если энергия духа отнимается или повреждается). То есть рассказы о том, что душа и дух человека бессмертны - это враньё!Чтобы копить энергию и знания в процессе жизни человек использует пять сфер деятельности:1. Общение. 2. Физическое развитие - спорт, например. 3. Интеллектуальное развитие - образование. 4. Социально-экономическое развитие - карьера и благотворительность, например. 5. Магическое развитие - сон и духовные практики, например.Вносить свой вклад в созидание миров можно по-разному. Кто-то занимается магией, кто-то наукой, кто-то правит государствами и охраняет порядок, кто-то служит в армии, кто-то строит дом, рожает детей, сажает деревья, а кто-то просто помогает бедным деньгами. Каждый человек в любом мире по-своему необходим.Планета Земля состоит из семи разных уровней. У человека также в течение жизни нарабатывается энергия его семи тел (из которых состоит его дух). Чем больше энергии наработано - тем в более высокий мир (после смерти в физическом мире) может подняться его дух.Энергия может уходить через дыры в биополе (черномагические воздействия). Если не получается увеличить ее приток, можно постараться уменьшить ее отток, сократив свои блага в жизни.

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