Заперт в собственной Вселенной

Заперт в собственной ВселеннойКомната пуста... Лишь высокое в небе светило
Что сияньем ее озарило
Мерно шлет мне лучи
Даруя радость в ночи...
Безмятежность, абсолютный покой...
В нем нет жизни, даже капли одной
Крик агонии мне отрадней сполна!
Чем звенящая эта тишина...
Я с испугом вообразил грешным делом
Что остался один в мире целом
Что исчезла вся материя тлена
И я заперт в своей личной Вселенной!
В ней солнце будто бы остыло
Тьма черным саваном ее накрыло
Холодная бездна - в ней может я сгину!
В углу паук плетет паутину...
Сяду неспешно за столик у окна
В кубок из черепа налью я вина
А оно превратится в шипящую лаву!
Кому-то в глотку залить мне бы было по нраву!
От ужаса мысли умчались куда-то
Уже пройдена точка невозврата...
Наслаждаясь, смеюсь гомерическим смехом!
Который повсюду разносится эхом!
