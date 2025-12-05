Заперт в собственной Вселенной

Комната пуста... Лишь высокое в небе светилоЧто сияньем ее озарилоМерно шлет мне лучиДаруя радость в ночи...Безмятежность, абсолютный покой...В нем нет жизни, даже капли однойКрик агонии мне отрадней сполна!Чем звенящая эта тишина...Я с испугом вообразил грешным деломЧто остался один в мире целомЧто исчезла вся материя тленаИ я заперт в своей личной Вселенной!В ней солнце будто бы остылоТьма черным саваном ее накрылоХолодная бездна - в ней может я сгину!В углу паук плетет паутину...Сяду неспешно за столик у окнаВ кубок из черепа налью я винаА оно превратится в шипящую лаву!Кому-то в глотку залить мне бы было по нраву!От ужаса мысли умчались куда-тоУже пройдена точка невозврата...Наслаждаясь, смеюсь гомерическим смехом!Который повсюду разносится эхом!

