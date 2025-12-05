Истории из жизни
Стихи

Заперт в собственной Вселенной

Комната пуста... Лишь высокое в небе светило
Что сияньем ее озарило
Мерно шлет мне лучи
Даруя радость в ночи...

Безмятежность, абсолютный покой...
В нем нет жизни, даже капли одной
Крик агонии мне отрадней сполна!
Чем звенящая эта тишина...

Я с испугом вообразил грешным делом
Что остался один в мире целом
Что исчезла вся материя тлена
И я заперт в своей личной Вселенной!

В ней солнце будто бы остыло
Тьма черным саваном ее накрыло
Холодная бездна - в ней может я сгину!
В углу паук плетет паутину...

Сяду неспешно за столик у окна
В кубок из черепа налью я вина
А оно превратится в шипящую лаву!
Кому-то в глотку залить мне бы было по нраву!

От ужаса мысли умчались куда-то
Уже пройдена точка невозврата...
Наслаждаясь, смеюсь гомерическим смехом!
Который повсюду разносится эхом!


Ключевые слова: Стих вселенная смех авторский стих

