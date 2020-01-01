Путь души. Отрывок

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:01

Aleksandr999 Просмотров: 49 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:01 by

Создатель является прежде всего Энергетической Субстанцией, и для своей жизнедеятельности, развития, и создания новых Миров Ему необходима энергия. Каждая душа, являясь частицей Творца, создана для развития себя и вырабатывания энергии. Чем больше энергии способен вырабатывать человек, тем больше энергии получает Творец, и тем больше возможностей открывается душе для ее дальнейшего роста.Представьте, что на Создание души и помещения ее в тело человека Творцом затрачена одна единица Энергии, и эта единица Энергии выдана ей на воплощение. Теперь Создатель ждёт от своего Творения проценты. Если в результате жизнедеятельности душа смогла выработать 2 единицы Энергии, то тем самым она усилила и взрастила себя, оправдав затраты Творца на свое воплощение, вернув Ему проценты и усилив Самого Творца. Такой душе в следующей инкарнации оказывается большее доверие и выдается больше единиц Энергии, что реализуется в этом мире как более «весомое» место в обществе (известный политик, популярный актер, легендарный полководец и пр.). Если же выданная на воплощение единица Энергии превратилась в 0,5 – это указывает на деградацию души, и в случае дальнейшего отсутствия ее роста и нежелания проходить данные жизненные уроки развития после неоднократных перевоплощений, такое Творение признается нежизнеспособным, и данная душа уничтожается (превращается в космическую пыль). Это пример; по факту души сейчас в самом лучшем случае могут выработать максимум 1,1 единицы Энергии. А в среднем современный человек выделенную ей единицу Энергии превращает в 0,7…0,9 – что, естественно, указывает на ослабление человечества.Но есть и другой Путь. Это Путь, о котором снимают фильмы, пишут книги, за которым гонятся эзотерики, о котором косвенно говорится во многих религиозных учениях. Назовем его Путь Ищущих или Путь Мага…Чтобы пояснить этот Путь, обратимся для начала к описанию мира в Арийских Ведах, Индуизме и Древней Славянской Магии. По этим философиям Человечество делится на 4 Касты (от низшей к высшей): Шудры (Рабочие), Вайшьи (Купцы), Кшатрии (Воины), Брахманы (Маги, Мудрецы). Это деление на Касты имеет много спорных моментов, но суть одна: чем выше в иерархии находится человек, тем более качественную энергию он вырабатывает для Творца. Этот Мир создан Магическим Путем, и для Творца Магическая энергия имеет наибольшую ценность, поскольку основная энергия Творения Миров Создателем - это Магическая Сила Мысли. У души, выросшей до высшей Касты Мага, открывается новый Путь. Путь Мага – это Путь «за Пределы Творения». Творец создал этот Мир не только для вырабатывания Энергии, но и для познания и развития Себя. Именно Маги являются Кастой, созданной для раскрытия Новых Реальностей Творца. Маги открывают новые грани Творения и Новые Миры, тем самым развивая Создателя. Маги становятся копиями Творца, и им открывается доступ к СИЛЕ - Источнику Энергии Творения для реализации СВОИХ Намерений. Только Магам открыта Свобода Творения, и чем большую Силу обретает Маг, тем больше Свободы ему предоставлено и тем больше Энергии из Источника ему доступно для реализации его Планов. Более того, Маг, достигший определенного уровня, сам становится Создателем. Ему открывается доступ к СИЛЕ ТВОРЦА - НЕОГРАНИЧЕННОМУ ИСТОЧНИКУ ЭНЕРГИИ для Творения СВОЕГО МИРА.Когда-то Творец нашего Мира для развития своих Магических Способностей воплощался в других Реальностях как человек и, получив Драгоценный Опыт управления СИЛОЙ, сотворил эту Магическую Реальность.Но надо понимать, что уровень Магии в Современном мире не идет ни в какое сравнение с тем уровнем, о котором говорится выше.Настоящий Маг - это не «колдун на погосте». Настоящий Маг - тот, кто взрастил свое Сознание до более высокого Божественного уровня, раскрыв Связь с Эманациями Силы Создателя. Маг живет больше в Духовном Мире, но в чём бы он не проявлял себя в Физическом плане, его жизнь всегда будет наполнена Силой. Для Мага Творчество – это одно из самых ярких проявлений Магической Силы Творца в Физическом мире. Маг по-другому «видит» музыку, по-другому «слышит» поэзию, по-другому «чувствует» художественные картины, раскрывая через творчество Новые Грани проявления Силы. Творчество Мага – это Искусство Управлять Реальностью. Маг взаимодействует с Духами, и Природа является для Него мощным источником Обучения и Вдохновения. Высшие Духовные Силы курируют Мага, защищая и помогая Ему развиваться. Маг не делит Реальности на Миры бодрствования и Миры сновидений, он осознанно живёт во всех Измерениях, и его сознание способно жить одновременно во многих Реальностях. Маг не воспринимает Мир как материю, он живёт в Мире Энергий, поэтому для него не существует преград между Измерениями, Пространством и Временем. Маг путешествует по Другим Мирам, в том числе в физическом теле, и, ведомый своим любопытством, открывает и создает Новые Реальности. Настоящим Магам не интересна «человеческая» энергия, поскольку она малопригодна для Творения. МАГИ берут Энергию из ИСТОКА… ®

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