Лотерея из друзей

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:33

Причина: Стилистика автора сохранена

zepepe Просмотров: 20 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:33 by

Зал. Большой зал, где сидели люди, а на верхних рядах сидели трупы. Они были привязаны к стульям, а парень в худи со злобным видом резал каждому глотки. Календарь переворачивал числа: 2017 год, 2018, 2019, 2020. Только один единственный друг заставил его задуматься и не делать этого, но он сделал. Закончив игру.Весь зал опустел, кроме его 4 жертв. Он смотрел в зеркало, думая о своём. Тёмная тварь схватила его за горло, сдавив его и сделав дыхание тяжёлым. Спросила его своим томным голосом:- Последнее желание?Внезапно парень посмотрел в зеркало и увидел свои полностью чёрные глаза. Эффект связи с этим существом. Но сказал сам себе:- Не, не так всё было. Давайте отмотаем назад. - И время в его голове начало мотаться назад. Пара секунд, и он видел себя в 2017 году, идущим по улице.Сегодня был хороший день, ведь его приняли учиться в универ. Впрочем, это было одним хорошим событием из кучи несчастий, которые он нёс. Некоторые даже с самого детства. Его взяли в универ, но только после долгих пересдач, а значит, не отдохнул.Но то, что больше его парило, так это то, что сиротой был уже много лет. Своих родителей он и не помнил. Бабушка рассказывала, что они умерли в автокатастрофе, а он их и не запомнил. Не хотелось сожалений от людей, хотелось, чтоб жил как все.К тому же недавно умерла тётя. Он её, конечно, не знал толком, но было грустно, что ещё одна родственница умерла на его памяти. Только бабушка и осталась, дед умер ещё до его рождения. Ему было всегда интересно, каково это: жить с полной семьёй, с деньгами, которые больше тыщи в кармане.Ему постоянно твердили, что не стоит завидовать другим, что это ни к чему хорошему не приведёт. Он верил, искренне, но было такое чувство боли внутри, когда он видел радостную семью вместе. Будто смешок над тем, чего он никогда не будет иметь. Ни за какие деньги, ни за какие чудеса из уже существующих.Всё это крутилось у него в голове, ведь он, даже будучи 18-летним, умудрялся чувствовать себя подростком и вести так же глупо. Знал, что ничего не изменить, но надеялся, что изменится. Что однажды он проснётся мелким, увидит родителей и проживёт всё заново, но этого не происходило.Внезапно из этих размышлений его вырвал столб с объявлениями. Казалось бы, чего необычного? Но боковым зрением он увидел странные символы на этих дешёвых бумажках. Подошёл к ним и прочитал:- «Только сегодня! Вызовите *неразборчивые символы* и отомстите тем, кого ненавидите! Бесплатно!». Смеётся, но записывает номер, чисто поржать. Шарлатаны какие, картёжники или разводилы, было очевидно. Но всё же хотелось потрепать нервы таким барыгам, которые заставляют людей деньги нести. А ведь ещё дают и услуги для умерших, ублюдки.Но номер он набрал, несмотря на злобу и ненависть к таким людям. На другом конце трубки отвечают и говорят на русском, меняя потихоньку на латынь.- «Поздравляем. Вы позвонили в агентство «Лотерея». Вещание ведётся прямо из кабинета директора. Ему слово», - Витя же не понимает ничего, но слышит очень противный голос, мужской, неприятный.Он уже и пожалел, что вообще позвонил в это «агентство». Больше было похоже, что это мошенники, да и какая лотерея? К чему это вообще? Как лотерея связана с местью? Денег выиграть и злорадствовать?Внезапно директор начинает говорить: «Ну и кому ты хочешь отомстить? Витя». Это было совсем странным фактором, ведь он не говорил своего имени. Теперь было по-настоящему страшно. Кроме как магия или пробив номера, это никак не объяснить.«Не пугайся, я могу тебе помочь. За определённую плату. Мы зовёмся лотереей не просто так. Показать, почему?» Витя едва кивает головой и, спустя секунду, появляется в другом месте. Это многотысячный зал, состоящий из трупов, мертвецов или калек. Иногда там были отвратные демоны.Чувства Вити невозможно было тогда описать. Это настоящая магия. Такой фонтан из страха и удивления он не чувствовал никогда. Самое ужасное было то, что в этом зале лежали полуживые люди. Настолько ужасно это выглядело.Они начали шептаться, но он всё услышал. Это было: «Ещё один попался…» «Бедный ребёнок.» «За что нам и им такое наказание?» и тому подобные фразы. Видимо, это место не давало им умереть, ведь у некоторых выпадали кишки, у кого-то не было головы вовсе, но тело двигалось и держало, по всей видимости, свою голову.Внезапно «директор», который представлял собой существо, похожее на демона с картинок из интернета, начал говорить. Он имел рога на голове, тёмную кожу, множество волос на теле, но глаза были жёлтыми. Острые зубы, ноги с когтями, что было разрывом шаблона. Значит, не дьявол и не Сатана, ведь у того были козлиные копыта.- Нам нужны души людей. У тебя есть друзья, Витя? Мы можем дать тебе то, чего у тебя никогда не было и, может, не будет без нас. Понимаешь? Вот чего ты хотел?- Э… ну, есть. Что это за место-то, блядь? И кто ты такой? Откуда ты знаешь моё имя и всё это?.. – резонно вопросил он, ведь всё это было больше похоже на глюк. Может, бумажки помазаны какой дурью? Иначе это было никак не объяснить.- Всё невероятно просто. Это наш дом. И я твой друг. Мне нужны души, Витя, всем нам. Я могу вернуть то, чего у тебя не было. Не родителей, но силу, жизнь, деньги, власть. Это то, чем ты был обделён, так? А насчёт твоего вопроса: мы предприниматели. Я не работаю с дьяволом, как и все наши клиенты. Мы имеем наших людей, чтобы заманивать таких, как ты. – Без сглаживания углов сказал он. Заманили ли его? Да, но не местью, а только причудливым видом.- Ну, допустим… Но друзей я не стану предавать. Там ведь нормальные ребята. Я не буду убивать их. – Даже если это и глюк, он не хотел предавать их. Сейчас он мог поверить во что угодно. Он обернулся, дабы уйти из этого места. На его счастье, сзади и была дверь с надписью «Выход». Оттуда бил сильный солнечный свет, как будто из леса, через кроны деревьев. Так как тени очень уж причудливые.- А измену своей девушки ты простишь? Это нормально? Может, то, как они предавали тебя? Шутили и издевались над тем, что ты один и ничего не можешь. Ты думал, что это шутка, но разве так шутят настоящие друзья? - Он шёл к нему, на что Витя с болью обернулся. Чувствуя большую моральную дилемму внутри себя. Было неприятно, но не предавать же всех тогда, а целенаправленно бывшую и так же своего друга Макса. Да к тому же Витя не злился на него ни капли.Демон открыл порталы, в них виделись все эти события, при которых он не присутствовал. Смотря на это с болью, тот сказал ему:- Катись к чёрту, обмудок. - Он был этому удивлён, но думал уже, что это сон или ему подмешали в кофе наркоту, ведь кто бы стал на бумажку порошок класть? Никто. Да и нельзя так быстро в приход уйти, ведь он не нюхал глубоко. Оставались только долгодействующие препараты.Демон же прервал тишину, медленно выговаривая слова, видимо, сдерживаясь, чтоб не ответить на подобную дерзость.- Если захочешь, то просто скажи: «Conscientiam meam daemoni Nominato Roral dabo». До свидания, Виктор.Оставив вопросы по типу: «Что значат эти слова? Кто он такой? В смысле, до свидания? Мы ещё встретимся?» и так далее.Резко Витю выкидывает из этого пространства, и он увидел, что звонок был совершён минуту назад. Что важно, так это то, что время там шло в несколько раз медленнее, это чувствовалось. Если в обычном мире все действия были обычными, с нормальной скоростью, то в этом даже пыль падала медленнее. Разговоры и тому подобное были медленнее, не сильно, но медленнее.Только сейчас до него дошло, что он забыл, куда вообще шёл. Это напомнило одну историю с идентичным названием, там человек тоже забыл… Ай, не о том надо думать. Спустя пару секунд он вспомнил, что шёл на вечеринку.Нет, определённо, он уже был в сомнениях. В конце концов, даже в трипы попадаешь редко, а тут такое. В любом случае звонок был, то есть это ему не привиделось. Но надо было хоть попробовать развеяться после такого. Внутри его компании друзей и впрямь была бывшая, что изменила ему, но эта история уже быльём поросла. Да и всё, что хотел сказать ей, он уже сказал. Мстить не хотелось, а если и было такое желание, то только когда видел её со своим знакомым.Его звали Макс, противный тип. Не спросил ни капли, нормально ли ему, когда он будет с его бывшей. Вот ему отомстить хотелось, но ясно было, что толком ничего и не сделаешь. Это ведь всё идёт от того, чтобы вновь быть с ней вместе, но стоит давно забыть и забить.Но в любом случае друзей подводить было так себе. Наверное, всё бы сложилось иначе, если бы минут двадцать он не был в каком-то видении. Теперь у него появился выбор подкорректировать свой круг общения, хотя на данный момент он не рассматривает это всерьёз.Когда Витя пришёл на вечеринку, увидел, как уже под три десятка человек выпивают, танцуют и просто веселятся. Почему-то именно в этот раз он сразу увидел, как Макс ходит с Лизой. Собственно, его бывшей. Слова демона сразу всплыли в голове, но ещё мелким шёпотом в голове. Таким, который и не слышишь, глушишь и блокируешь всеми способами. Но однажды он вырывается, так что…- Вить, что-то случилось? – Это был его лучший друг: Олег. Они были знакомы чуть ли не с первого класса. Если всех остальных он мог назвать знакомыми или просто друзьями, то с ним они шли плечо к плечу несколько лет, только потом уже перестав так часто видеться.- Не. Всё окей. Ты сам как?- Нормально. Недавно в универ приняли, сейчас думаю на подработку пойти. Ты куда пойдёшь?- Да тоже в уник. А насчёт подработки молодец. – Витя сам подрабатывал с 16 лет, ибо не было ни мамы, ни папы, а значит и нормальным деньгам неоткуда взяться. Пенсия бабушки и пособие, конечно, давали свою копейку, но рассчитывать только на это было глупо.Не то чтобы он много накопил, да и неясно зачем копил. Этих денег бы не хватило на ВУЗ, а на бытовые расходы не хотелось тратить.- Да, да. Вообще, не очень и хочется быть тут. Мы же толком больше не увидимся. Учёба целый год не очень вяжется с нашим прошлым. - Да. Они оба много времени проводили вместе. Но по факту, так и будет. У кого-то удаётся поддерживать связи, но мало кто дружит после школы.- Ну, значит, отдыхай и радуйся. Не депресуй, ты же цел и здоров, семья есть. - Витю это всегда бесило. Как люди могут прибедняться и ныть, когда у них всё есть. Есть мама и папа, есть дед и бабка, есть нормальные деньги и есть обычная жизнь. Взгляд снова падает на ту пару, что мозолила ему глаза, на тех, кто из его знакомых, ради того, чтобы попасть в новую компанию, шутили над ним за спиной. Он привык к этому, но особо не терпел, по крайней мере сегодня.Пара шагов, и Витя уже стоял у столика, где Дима, его знакомый, сразу же смолк. Он не стал особо разбираться, протерев его лицом стол и пол, вылив на него лимонады. Все, конечно, были в шоке, но компашка замолкла и свалила, ведь банально испугалась.- Не думал, что ты такое чмо, Дима. - Он вновь вернулся к Олегу, который привык видеть подобное. Но не Макс и Лиза, что косо на него смотрят и уже не особо хотят находиться с таким психом в комнате. Конечно, можно было бы ничего делать, но шёпот бывает громче, чем ты сам.Дима же попытался встать, упав, снова упав, что-то выкрикнув Вите, про то, что он псих и придурок, но после еле ушёл. Что ещё делать человеку, который сам понимает свой косяк? После таких событий Вите, конечно, не хотелось оставаться там. День не задался ещё ведь с самого начала, с этим звонком, демонами и трупами...- Пока, Олег. Я, пожалуй, пойду. - Ему ответили вслед: «Пока». Да уж, не думал он, что всё так получится. Но в любом случае, ещё был целый день впереди, который показывал хорошую погоду. Напротив же, у него были мысли о том, что он гулял здесь с Лизой, а не один. Очень цепляющие, колючие и тернистые, как шипы розы.Попытка абстрагироваться от его более-менее счастливой жизни, которая была месяца 2 назад, не дала результатов. Он решил, что раз уж и отдыхать, то точно не так. Пойдя домой один, как обычно. Но не привык грустить по пустякам, потому, придя домой, разделся, поел и пошёл играть в компьютер. Наверное, он бы не стал так жить, если бы не привык к тому, что он почти всегда один по жизни. Любовь, которую многие люди обожествляли, обошла его стороной.Но начнёшь загоняться об этом, и всё станет ещё хуже. Потому он просто отдыхал таким образом целыми днями. Чтобы все проблемы были незначительными, он их решить не мог, ведь родителей никто не даст. Настоящих, а не чужих.Так шли дни, иногда разбавляя это одиночество подработкой. Но так же не могло продолжаться бесконечно, верно?Как и обычно, он шёл домой по дождливым улицам, которые не редкость в его городе. За примерно месяц он видел, как у его друзей появляются права на машину, девушки, их принимали по блату в хорошие ВУЗы, а он был будто за бортом всей этой веселухи. Для него в принципе жизнь была нелёгкой прогулкой с родными, что тебе помогут.Бабушке надо было покупать лекарства, делать походы к докторам при проблемах со здоровьем, всё за общий счёт. В самом начале я сказал, что у него умерла тётя. Следовательно, не такой он и одинокий?Ну, отчасти да. Но помощи от них было никогда не дождаться, а попрошайничать — это уж совсем такое себе. Пока не было критической нехватки денег, он никуда не обращался. Таким образом, когда он просил деньги, все знали, что это срочно или очень важно. По пустякам никогда не выпрашивал.А тот случай с демоном вовсе забылся и казался бредом. Звонки не беспокоили, хоть что-то радовало.С этими мыслями он пришёл домой. Вроде ничего необычного, но пришёл к бабушке, поздоровался, а она странно на него смотрит и говорит:— Привет, привет… — Как-то сдавленно говорила она. Было заметно, что её голос изменился. Но, к счастью, он это сразу заметил и спросил:— Бабуль, ты себя хорошо чувствуешь? Всё нормально?— Да, всё хорошо. — Опять этот не её голос, противный.— Ба, я сейчас вызову скорую, они тебя осмотрят, заберут, ладно? — Он не был идиотом и знал, когда так меняется голос. При инсульте. Может, не голос поменялся и это ему показалось, но он не хотел это так оставлять.— Ну хорошо. — Видимо, она сама понимала, что какая-то нездоровая хрень с ней творится. Иначе бы не согласилась так просто, она иногда таблетки не пьёт, ведь считает, что с ней всё в порядке. А тут в скорую.Спустя пару минут медики приехали и забрали бабушку, предварительный осмотр дома показал, что инсульт и правда имел место быть. Правильно, что он вызвал их, не стал дожидаться чего-то ещё. Ему сказали адрес, куда ехать, и забрали старушку.Надо было ехать. И он пошёл до остановки, ожидая 20 минут автобуса, который будет ехать в эту самую больницу. Доехал он без происшествий, демона не вспоминал, хотя на самом деле всё происходящее и не говорило, что это рук нечистого.Но в палату его не пустили. Сказали ждать у входа. Он позвонил всем своим друзьям, перезванивал чуть ли не по 5 раз, но все либо не отвечали, либо были заняты. Только Олег откликнулся на его звонки и просьбы: «Чувак, приезжай скорее!»Витя и тогда знал, что «друзья» его не очень и друзья. Но сейчас он лично в этом убедился. Просто лживые люди, которым, видимо, не очень важно, что там у него происходит. Куда важнее было… Он даже не стал думать, что было важнее. Не хотел.Олег примчался на всех парах, как только мог. Подсев к другу и спросив его:- Ну, что случилось-то?А он ему и рассказал всё, что сам видел. Сам-то он не знал, что и почему, но подозревал, что дело в возрасте. Ей перевалило за 80 лет, здоровье сильно подводило. Так они и сидели у двери. Всё это время они редко говорили, в основном думая о своём.Если Витя думал о том, что всё будет хорошо. По крайней мере, старался. То Олег и не знал, как помочь другу, как ему всё это чувствовать. Но старался верить в лучшее, вспоминал хорошие моменты с ней, как он ночевал у Вити, как они веселились в беззаботном времени детства, когда нет никаких потребностей, кроме как сходить в школу и сделать уроки.Обоих из мыслей вырвал голос мужчины-врача, который сказал, чтобы они оба уходили, ведь бабушка будет у них до следующего утра. Делать было нечего, хоть Витя и пытался остаться всеми силами, нехотя уходя домой.Они пошли пешком до его дома. Идя уже в полной тишине. Не хотелось говорить, хотелось пойти спать и молиться, чтоб она вернулась домой. Что думал Витя о «друзьях» и так было ясно. Желания общаться больше с ними не было. Тот ещё нож в спину, который переживёт не каждый.Но вскоре они дошли, попрощавшись, а Виктор смог просто зайти в квартиру, запереть её и пойти есть. Он долго ел, так долго, что еда остыла. Его мучали мысли: «Разве я этого достоин? В мире есть люди намного хуже меня, так почему не им такая участь? Я просто хочу назад…»Но «назад» не произошло. Когда он собирался в больницу, ему позвонили и сказали…- Как? – Тихим шёпотом отвечал он доктору, который, по голосу, сам был в подобном состоянии.- Мы сделали всё, что могли. – Заученной фразой ответил он.Он сбросил звонок. Потом уже сел на диван с пустым взглядом. В его душе будто пробили дыру, которую не залатать бинтами и кожей. Которая будет вечно с ним. Хотелось плакать, потом бить всё, что видел, а потом проснуться от этого сна.Разве это то, чего он заслужил? Спрашивал он себя, каждый раз не находя ответ. Сидел под холодной водой, но даже это не было столь холодно, как осознание, что он теперь вовсе без родни. На его памяти остался только дядя, которому и своей семьи хватает. Да и они не виделись уже лет 5.В какой-то момент он просто не отвечал на звонки «друзей», так как устал всё объяснять и либо рыдал, либо с пустым взглядом смотрел на еду, которую запихивал внутрь себя. Она не шла, извёртывалась, кружилась в желудке, но не хотела перевариваться, пережёвываться. В какой-то момент он достал коньяк, который был на самом дне холодильника. Он его оставил, чтобы отпраздновать новый этап жизни вместе с ней. Но теперь больше никогда этого не сделает. Не услышит её голос по телефону, не увидит записок от неё, не увидит по утрам её надписи на телефоне, которую подписал как «Бабушка».Он ничего больше не сделает. Была мысль просто убиться, но каким-то чудом его пьяный мозг вспомнил про демона. Демона, который предложил ему отдать души друзей, чтобы улучшить свою жизнь.Противореча самому же себе, он сказал лишь пару букв из того, что ему сказал демон. Но он явился и сказал:- Вижу, вы, молодой человек, перехотели. – Он написал остальные буквы на бумаге. Витя взял её и прочитал на свой лад. Не хотелось больше чувствовать этой боли, которая колола в самое сердце.- Да, пере… чё-то там. – Он не смог закончить фразу, забыв, что идёт дальше. Теперь демон был похож на молодого парня, а не старого барана.- Это хорошо. Чего вы хотите за души ваших друзей?- Жизнь… бабушку… - Он хотел, чтобы она просто вернулась к жизни.- Это сделать невозможно. Она умерла раз и навсегда. Но вы можете получить деньги, власть, силу, жену, магию и тому подобное, за каждого вашего друга или подругу. Не имеет значения, как вы их убьёте, главное, чтобы вызвали меня.- А?... Ну хорошо… Я хочу… - Он тщательно обдумал этот вопрос. Думал долго, около пяти минут, и понял, что только деньги ему сейчас помогут. - Денег. Всё остальное… не столь важно сейчас.- Вы сможете выбирать, после каждой души, что конкретно вы хотите. Кого выберете первым для нашей лотереи? – С ехидной ухмылкой спросил демон. Держа контракт, на котором Виктор расписался его же пером.- Ну… не знаю… может… А, точно. Макса. – Ему стало легче. С души как-то сбросилась тяжесть совести перед друзьями, но была боль от потерь близких.- Отличный выбор. Вы будете должны нам его душу завтра вечером. Если вы не принесёте её, тогда мы заберём вашу. – Он щёлкнул пальцами и ушёл. А Витя упал на пол. Казалось, что во сне он видел эту лотерею. Как в неё играли взрослые люди, проигрывали и отправлялись на костёр. И так раз за разом. Все были обречены проиграть, но он заметил, что демон постоянно держится за грудь. Наверное, это были манеры. Но он решил это запомнить, мало ли…Макса было отыскать не сложно. Он, как обычно, тусовался дома. Играл в игры, сегодня без Лизы, что странно. Видимо, поссорились. Макс не извинился перед Витей, что не ответил. Даже не стал спрашивать, что там такое. Просто сделал ему чай, мол: «Выпей и проваливай». Но такого отношения он и хотел. Чтобы убедиться в том, кто на самом деле самый гнилой из его друзей. Пока Макс играл, было легко ударить ножом того в шею, после заставив замолчать, проткнув сердце. Он делал это без сожалений. Если Макс решил, что отомстил ему тем, что встречался с бывшей, то теперь он отомстил за это.- 1:1. – Парень вызвал демона. А он и впрямь забрал его душу, а тело магическим образом исчезло, превратившись в пыль. Пыль, что будет развеяна одним лёгким дуновением ветра, которое будет совершенно обычным для всех, но только для него это будет стиранием его тела и доказательства, что он жил.Внезапно парень вновь оказался в зале, в котором уже был. Он до сих пор не мог поверить в то, что такое существует. Телепорты, магия… Слишком тяжело для его обывательского ума. Но сейчас посредине всей сцены сидел уродливый труп, который косвенно был похож на Макса. Теперь это был человек, у которого отсутствовала одна рука, а лицо было раздвоено, будто его порубили топором. Он был привязан к стулу, на его руке был номер 432.- Я так и не спросил. - Прервал тишину Виктор. - А что за лотерея-то? Это метафора? Или...?- Нет. Это игра. Сейчас вам данные знания ни к чему.- Зачем ты тогда меня сюда притащил? - Он не желал видеть эти развалины и предателя. Который тогда наплевал на чувства Вити, на что он ответил тем же.- Чтобы вы получили свой приз и вознаграждение. - Он протянул ему сумку с баблом. Говорят, одну такую дали одному человеку, который прошёл квест. Но это не столь важно. Парень взял её, после оказавшись у себя дома.Сколько денег в ней было, он даже не стал считать. Было видно, что невероятно много. Столько, сколько он не видел ни разу в своей жизни. Надо ли говорить, что он сделал первым делом? Пошёл в магазин и купил самую дорогую выпивку. Вышло в 6 кусков, но они его не волновали.С этим он быстро пошёл в банк и перевёл на свою карту около сотни тысяч. Люди теперь с интересом смотрели на него. Обычный парень в дешёвом шмотье снял такую сумму. Так назло им не пошёл тратить на всяческие развлечения. А наоборот, перечислил в фонд благотворительности.Знал, что не вернёт жизнь своим родным, но поможет тем, кто нуждается в этом не меньше его. Теперь, за пару секунд, он оказался на другой стороне бытия. Там, где есть деньги, где ложь и блеф, но это не заставило его стать таким же, как они. Взяв одну стопку из пятитысячных купюр, он добродушно отдал их бомжам на улице.После же спросил самого себя: «А когда отдавать душу ещё одного?». На это ему сразу прилетел ответ от демона, что общался с ним по мерам телепатии.- Через год. Сейчас можешь наслаждаться призом. – Странно, но Вите не было ни капли стыдно. Он нашёл этому оправдание того, что они сами придурки, раз решали так поступать. Такой итог был неизбежен и тому подобное.Виктор пришёл домой, заперев дверь. Теперь, с такой сумкой денег, он мог сделать что угодно. Но не вернуть то, что на самом деле важно: родителей. Какой смысл от таких денег, если ты не можешь осчастливить себя, ведь они тебе не нужны. Он бы отдал все эти грязные бумажки, что и яйца выеденного не стоят, по сравнению с чем-то настоящим, вечным и любящим.Но нужно было двигаться вперёд. Теперь такая возможность есть. Но нужна ли она? Хороший вопрос. На который он не стал отвечать…Пролистнем сотни дней в этой книге жизни. Лучше рассказать вкратце, чем он занимался и как всё изменилось.А заниматься он решил творчеством. Квартиру бабки кое-как переписали на него. Но это было не самое важное, ведь теперь это не имело смысла. Он мог купить себе хоть 20 таких квартир. Но пошёл в старую, что была далеко от универа, но это его не парило.Во время учёбы он познакомился с кучей людей, которые и правда были умны, добры к нему. Но, как он и предполагал, не смог больше толком увидеться с Олегом. Пошли по разным дорогам, так бывает…Из его друзей остались 4 человека: Лиза, Олег, Дима, Петя. Он не хотел убивать Олега, не хотел. Но знал, что даже если он его оставит на потом, то ему останется 3 лишних года. 3 года для человека, которого он толком не увидит.Он с самого начала решил, кого вальнёт в этом году. Лизу, ту, кто решила изменить ему. Может, надо было сначала её, а потом Макса, но это уже не имело значения. Ему было радостно думать, что он отправит её в этот «астрал» своего рода, такой, какая она есть. Уродливой и безобразной.Он начал читать о том, как создать свой бизнес или же проект. Он уже знал, что сделает. То, в чём люди нуждаются каждый день, но сейчас не об этом. Вот таким образом он и жил, просто хорошо учась, не парясь теперь ни о чём, ведь был полностью одинок. Но только так он мог понять, что он хочет хорошего принести с теми дарами, что дал ему демон. Может, он отправится в ад, но постарается создать хорошую жизнь для других. Ему она была не особо нужна.Он даже не задерживался на дорогих вечеринках. Видел, что эти люди такие же гнилые, как и он. Просто убивают не буквально, а косвенно. Заставляют думать о том, кто достоин их бумажек, а кто нет. Вокруг этого строится их жизнь. Радуются, что имеют крупицу власти над другими, только потому что могут дать больше денег, чем все остальные.Он посылал подобных людей подальше. Они не были чисты духом, так же как и он. Убийство — грех, как ни крути. Оставалось только…Лиза сидела на диване и слушала музыку. Со стороны не казалось, что внутри она уродливая и противная тварь. Которой он сейчас её и видел, она сама толком не поняла, зачем он пришёл. Сказал, что нужно повидаться, но зачем, не объяснил.- Так что надо? – Не вытерпела девушка и спросила первая. От его ответа у неё аж волосы встали дыбом.- Мне интересно, как тебе так легко базарить об этом, если ты сама гнильё? Сколько ты там плакала, когда мы расстались? Может, день? Согласен, невероятно большой срок. – Он спросил теперь уже без скрываемой злости. – Нравится быть шлюхой?- Чего? Мы же закрыли эту тему. – Она, видимо, не хотела смотреть на себя, считала, что: «Было и было». Но вот у него было другое мнение.- Нет. Ты просто забилась в угол, как трусиха, и боишься признаться, что просто изменила. Что потом была с Максом, не чувствовала никаких угрызений совести. Так почему мне должно быть совестно?- Тебе и не должно, ты просто… - Она оборвалась, только сейчас поняв, что в его кармане нож.- Ну, говори. – Он подошёл к ней и, выхватив нож, приставил к горлу девушки. – Будешь извиняться, тварь? Будешь?Она только рыдала и была в истерике, но через слёзы и всхлипы сказала:- П-прости… Я просто… прости! – Но он не прощал. Ударив её кулаком в дышло.- Совестно, тупая сука? – Ему было несложно выровнять её вновь, бья в её гадкое лицо кулаками, сокрушая ею пол, на что она пыталась кричать. Пыталась, но не покричишь толком, когда тебе снова бьют в лёгкие.- Д-да… правда, хватит… - Сдавленно говорила она. Но он так не думал. Сказав ей напоследок:- Надеюсь, для тебя в аду будет отдельный котёл, мразь. – Резкие удары ножом в её тело полетели незамедлительно. В руки, ноги, сердце, голову, грудь… Вскоре демон прибыл и сказал:- Более чем достаточно. Хватит. – Его рука щёлкнула пальцами, уничтожив тело. Теперь в зале сидели Макс и Лиза. Точнее, то, что от них осталось. Лиза теперь представляла собой кучу конечностей, над которыми возвышалась голова и очень сильно изуродованное туловище.- Что выбираешь в этом году? – Спросил его нечистый, которого он привык видеть.- Силу. – Без особых колебаний сказал он, смотря в эти бездонные глаза твари. Он ему что-то напоминал. Например, масс-медиа, где демонов изображали подобным образом. Вот только этот демон был реален. И совсем не был привлекателен ни в каком плане, страшно даже было подумать, как тогда выглядит сам Сатана, если одно из его созданий выглядело как оживший уголь.Он не ответил ему. Просто щёлкнул пальцами, дав тому сил. Это происходило не резко, а постепенно. Сначала раз в 2 часа тот чувствовал прилив сил, который давал ему ощущение, что весь мир для него пыль.Но с каждым разом такой прилив был чаще и чаще. Но с этим же такой прилив стал ощущаться обыденностью. Для него чувство, что он может отжаться под сотню раз, стало нормой. Причём вообще в любом месте и времени. Но силу он выбрал не для этого, а для того, чтобы иметь возможность противостоять этой твари.Было ощущение, что он его предаст, но он пока не знал, как именно.Вновь прошёл год. Теперь изменений было больше, намного больше. Учился он уже не так прилежно, но какая разница? Денег было столько, что хватило бы ему на всю жизнь. Так что он решил поступить правильно.Он не особо хотел оставаться в таком мире, но был интерес узнать, как выглядит эта «лотерея». Так что решил своим злом создать добро. Не по-библейски, но все не без греха.И он решил открыть своё дело, где платил нуждающимся людям. Платил всем лично, без работников, так как не доверял людям. Он знает по своему примеру, что люди любят быть ублюдками за выгоду.Давал тесты людям и тому подобное, но при этом даровал всем шанс измениться. Не все слушали, не все вкладывали куда надо, но были и те, кто безмерно его благодарил. А он не был рад этому. Совесть его не ела, даже смерти родных, как травма, была заглушена. Он знал, что это дело рук демона, но поделать ничего не мог.Его нутро не могло резко закричать, что всё это неправильно, и убить себя, дабы не губить друзей. Внутри него были обиды, которые были умножены многократно, дабы верить, что убийство — праведное деяние, по отношению к его оставшимся двум друзьям.К слову о них, Дима — обычный шакал, который плёлся только с теми, кто принимали его гнилую натуру. Сам он был жалким человеком, который мог попросить денег и не отдать, говорить о людях за спиной, предавать и позволять себе тому подобные противные поступки.Витя сам хотел с ним поквитаться, ведь после того случая, 2 года назад, он увидел настоящее лицо своего «друга». С которым толком и не общался, но за подобное хотел вырвать сердце ещё в первый день этого года. Но нельзя было, ведь есть «правила», чёрт их за ногу.Но в этот раз ему пришлось потрудиться, чтоб найти этого гада. Звонить, спрашивать, где он, ехать за город, дабы встретиться, так к тому же прикидываться, мол: «Я тогда вспылил». Якобы извиниться. Но это было смешно, он даже не верил, что Дима поверил в его россказни.В любом случае, он его встретил, и по плану они должны были пойти к нему домой, однако он будто специально не шёл домой. Сначала в магазин, потом в кинотеатр, после ещё в фастфуд, но когда они зашли в трущобы, Витя пробил тому голову ножом с яростью.Он уже устал прикидываться добрым и легко добил его. Не хотелось даже с ним говорить перед смертью, это сделал демон.- Отлично. – Сказал демон, забрав тело и в четвёртый раз перенеся его сюда. Теперь зал уже был на 75% полон. Видимо, они собирались для большой игры, которая вскоре намечалась. Казалось, завтра опять ждать нового года, но в этот раз демон изменил правила игры. – Виктор, мы изменили наш план. У вас есть выбор: убить Олега самостоятельно, либо дать нам эту возможность прямо сейчас.Тут он как-то выпал. Поразмыслив с минуту, он сказал:- Я сам. – Сказал он с комом в горле. Он оттягивал этот момент до последнего.- Как скажете. Завтра вы должны нам его душу. – Сказал он, а внутри Вити созревал новый план. Он глянул на тот выход, который светил, будто божественным светом. Но план надо было ещё воспроизвести в жизнь.Впрочем, это было не очень сложно. Пришлось вновь звать человека погулять, но в этот раз он наконец-то решил поговорить с ним. Они ведь не виделись бог знает сколько.- Здаров, Олег. – Протянул руку Витя ему, на что Олег пожал её и задал встречный вопрос.- А ты не знаешь, куда подевались все наши друзья? Ну, типа: Макс, Лиза, Дима…- Да без понятия. У их семей не спрашивал? – А ведь и правда. За всё это время семьи не звонили ему, даже полиция не приходила к нему, как к подозреваемому. Видимо, демон стирал все воспоминания родителям тех, кого он убил. Это объяснило бы всё это и отсутствие должного наказания за его поступки.- Да тут такое дело, говорят, что даже нас не знают. Сучий остров… - Олег очень любил это ругательство. Как знал Витя, он придумал его сам.- Бред какой-то.- Во-во… Та же реакция. Но ты сам как?- Да так, потихоньку. Живу себе, выживаю, все дела.- Это хорошо… И я тоже. Учусь, думаю, что делать дальше по жизни. Остался ведь годик до взрослой жизни.- Да, а потом исполнишь детскую мечту, да?- Да, да.Так они и разговаривали до самого вечера, гуляя по городу, как в последний раз. В каком-то смысле так и было. Просто для обоих по-разному. Для Олега: завтра будет опять обычный день, где не увидит толком своего лучшего друга. А для Вити: сегодня он потеряет лучшего друга, раз и навсегда, за что себя ненавидел.Но выбора не было, даже если бы он самовыпилился, то демон забрал бы и Олега вместе, они могут это сделать крайне легко. Просто, видимо, им нравится глядеть на человеческие страдания. В чём, кстати, он убедился ещё не раз.Снова убийство, снова нож, снова в сердце, но теперь из его глаз лились слёзы. Ему было очень совестно, напоследок ему он сказал:- Прости…Демон подоспел сразу же. Переместив Витю в этот зал. Теперь вся картина собралась в цельный пазл. Ранее он не обращал толком внимания на трупы, но на каждом были номера. Все они в сумме собирали номер: 235, 325, 432, 567.Правила сразу стали ясны. Перед ним стоял игровой автомат, где он должен был выбить хотя бы один из этих номеров, дабы получить выигрыш. Он сам не знал, какую именно награду он получит за это всё.- И это вся игра? Просто выиграть в автомате?- Да. Ничего такого. Но если не выбьешь — умрёшь. И твои друзья, получается, умерли просто так. Так что надейся на удачу.Он понадеялся. Первая же раскрутка была неудачной, что не говорило ничего хорошего. Вот только вместо «ничего такого» он оказался в каком-то бесконечном коридоре, где вдалеке к нему шёл изуродованный Макс.Правда, в этот раз у него были гигантские руки и чёрные глаза, а волосы выпадали на ходу. Было очевидным решением: бежать. Что он и сделал, уходя вглубь бесконечного коридора, который вскоре превращался в спиралевидную платформу, летающую по пустому пространству, а внизу на них смотрели те самые люди, которых он видел с самого первого раза попадания сюда.Правда, чего он не ожидал, так это того, что лицо демона окажется перед его телом. Увеличенное в сотню раз, злое, неприятное. А за ним бежал Макс, который орал как полоумный, размахивая гигантскими коловидными руками. На всё это у него банально закружилась голова, и он не придумал ничего лучше, как спрыгнуть с этой платформы в самый низ.Он не знал, сколько он так летел. Возможно, вечность. Он передумал все мысли, что были в его голове. Каждую, которая могла прийти в голову, не по одному разу… Но в какой-то момент он вернулся в этот зал. Теперь тут лежал труп монстра Макса и очень похожих друзей.Каждый из них был как куклой, которую растоптали и разорвали примерно раз 5. Весь зал был полон горами трупов, уже бывших живых мертвецов. Демон стоял посередине этого всего, потрёпанный, исхудалый, будто мёртвый.- Ну что, понравилась игра? – спросил его Витя, сжимая кулак. - В этом и был план? Просто убить меня?- Нет. Всё пошло не по плану. Ты должен был сразиться с ними, но они… они перебили всех моих зрителей и разрушили всю игру… А ты… - Из последних сил демон показал, как они тут всех рвал и как он сам сражался с ними.Теперь, делая видение, где Витя убивал друзей, сидевших на стульях. Календарь перелистывался, а зал был пуст, кроме его 4-х жертв. Демон схватил его за горло в реальности и спросил:- Последнее желание?Да, вот так всё было. Но на ускоренный формат не жалуйтесь, сами понимаете, тяжело было рассказывать, когда у твоего горла когтистая рука.- Да… есть одно. – Резкий удар в грудь демона, и тот отпустил его. Он начал задыхаться, кашлять. Это было то самое место, где он всегда держал руку. Слабое место, которым я воспользовался. Теперь весь этот зал и вовсе исчез, кроме двери с надписью: «Выход». – Сдохни.- Что… НЕТ! ТЫ НЕ МОЖЕШЬ! МЫ ЖЕ БЫ-. – Резкий удар кулака в его грудину, и демон раз и навсегда потух. Его глаза больше не светились, ничто из этого больше не существовало. Я с лёгкостью дошёл до выхода и, толкнув дверь, растворился в белом свете…«Только сегодня! Вызовите *неразборчивые символы* и отомстите тем, кого ненавидите! Бесплатно!» — Объявления полетели в урну, стоявшую рядом.— Ну и муть. Как людям не стыдно такое продавать? — Я ушёл, только потом получив порцию дежавю… И последней моей мыслью было: «Не в этот раз».

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