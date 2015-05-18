Блудные места

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 04:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

зелёное яблочко Просмотров: 691 Комментарии: 4 +9 Вчера, 04:44 by

У нас в окрестностях сел есть блудные места, где блудило много людей. Одно из таких мест находится в лесочке между селами Пекшево и Глушицы. Многие люди идут по тропинке по лесу и вдруг замечают, что вышли к колодцу. Они опять идут в нужном, как они думают направлении, но опять выходят к колодцу. И так по несколько раз. Блудил там и мой муж. А еще блудное место есть в самом селе Карачун. Однажды зимой я пошла за молоком для маленькой дочки. Был уже довольно поздний вечер. Я взяла молоко и пошла домой. На улицах все было белое, будто небо и земля слились в одной снежной пелене, с неба медленно падали крупные хлопья. Я дошла до школы. Осталось только пересечь футбольное поле - и я дома. Я долго шла, но вместо дома я увидела перед собой церковь. Я стала мысленно ориентироваться и выбирать направление. Но пришла опять не домой, а на угол улицы, довольно далеко от дома. Я повернулась, пошла опять, как я думала домой. Но опять оказалась у церкви. Мне стало страшно, мной овладело отчаяние, я опять пошла к дому. Но пришла на угол дома, что почти рядом с моим домом. Я посчитала, что если идти и все время держаться забора, то обязательно попаду домой. Опять долго шла, но оказалась совсем на другой стороне дороги, напротив своего дома. Очень долго пришлось передвигаться по полю, прежде чем я, уставшая и обессиленная, пришла домой.Тут в рассказ вмешался муж Александры Алексеевны, Василий Андреевич, и рассказал, что и он так же «знаком» с этим футбольным полем. До работы в школе он был завклубом. Иду я как-то, начал он, с клуба домой. Было еще не так поздно - часов 11 вечера. На улице был густой туман. До дома - всего-то пересечь это футбольное поле. Пошел, а вместо дома попал к загородке коровника, совсем в другую сторону от дома. Сориентировался, где мой дом, и пошел. Но попал через дорогу от улицы с моим домом. «Я развернулся опять пошел искать дом, но снова попадал то к церкви, то к коровнику, то к одному и тому же дому на другой стороне улицы. Там за домом начинался овраг, в нем журчала вода. Я слышал ее и боялся только одного: как бы не уйти в этот овраг, ведь оттуда выбираться труднее. Так и ходил по этому полю, пока не столкнулся с моим другом. Оказывается, он тоже колесил по полю и не мог придти никак домой. Вместе-то мы разобрались, кому куда идти. Я на этот раз пришел, наконец, домой. А друг утром сказал, что он еще плутал и пришел не сразу.Записано в с. Карачун Рамонского р-на Воронежской обл. от Красняковых Александры Алексеевны, 1941 г.р. и Василия Андреевича, 1938 г.р. Запись Столяровой Т. В., 1997 г. АКТЛФДальше комментарии:1) Victor kremerУ матери в деревне за огородом так.Я уж на сколько по тайге прошёл, днями на охоте бывал, а там закрутило так, что вышел в абсолютно другую сторону от цели и , что самое важное -Я даже не понял что шёл не в ту сторону..Местные туда не ходят от слова вообще.Много историй о том месте где люди по пять - семь часов не могли выйти из этого места, хотя по прямой через сорок минут выйдешь либо на поле, либо на дорогу.Нехорошее место.2) Он жеменя три раза Леший водил по кругу и два раза это было в тех местах, где до меня также крутило многих и я уверен, что это локальное явление, это зависит от места .Вопрос в том , что в этом месте..Ещё скажу, что переодевание и выворот одежды на изнанку срабатывает, как бы ты не верил в это суеверие.Не знаю как ведут себя в таких местах компас и навигатор, и как ведут себя те у кого есть эти вещи, но знакомый шёл на солнце и, всё равно ходил кругом...3)Также такие места сто процентов не работают зимой, вернее зимой там по другому .Ни разу не слышал расказы очевидцев о таких явлениях зимой . Но Кысь зимой смотрит в затылок чаще.Так смотрит, что шею судорогой сводит, и волосы под шапкой шевелятся как черви в банке, и ничто на свете не заставит тебя оглянуться назад.Это бывает и летом, но в тех местах в которых не крутит, а наоборот охото /и так чаще всего выходит/ пробежать это место.Зимой в тех местах, где крутит просто НЕ ПОНИМАЕШЬ куда идти, и если идёшь, то выйдешь туда, куда идёшь, но ясно не видишь цели, просто идёшь, но не закрутит.И это не зависит от того что видишь свои следы и можешь ориентироваться, и выстраивать маршрут.Кысь - это скорее она.Вроде как дух лесной, вроде Лешего.Она видела многих, если не всех, кто приходит в лес, а вот того, кого провожала взглядом, сидя под разлапистой веткой ёлки, тот не забудет это никогда.Прям физически чувствуешь её тяжёлый взгляд и просто физиологически не можешь оглянуться, шея заклинивает и просто не слушает голову которая как бы тоже не очень рада развернуться.Тот кто видел Её об этом не рассказывает, да и наверное нет таких.Во всяком случае, я такие рассказы не слышал и на вопрос какая Она мне так и сказали-Тот кто её видел об этом не рассказывает.Многие рассказывают как она смотрела в затылок, это не редкость и описаний этому тыща, я испытывал это два раза.Чаще всего это в ельнике и, крайне редко в смешанных лесах.От стариков слышал что надо лечь на землю и раскинуть руки и она отступит, но не проверял.Вреда вроде как от неё нет, кроме трясущихся рук и мокрой холодным потом майки, но жутко неприятно крайне.4)Алексей ЕвгеньевичС знакомым в лесу семь раз к одному и тому же месту выходили. Идём вроде бы от него, а через 15-20 минут снова у этой ямы в лесу. Отнеслись с пониманием и кинули в яму немного мелочи монетами и , буквально через 20 минут выбрались из леса... Дедушку лесного надо было уважить.5)Александр ВершининМы с дедом как-то пошли за грибами. Дубна, лес в московском направлении. Этот лес через пару км пересекается Дмитровским шоссе, которое начинается в городе, уходит до канала им Москвы и идёт вдоль канала. То есть, пересечь Дмитровское шоссе (сейчас Новое шоссе)незаметно для себя никак нельзя. ну вот бродили мы, бродили и фигак, выходим к шоссе, но не со стороны города, а с другой. Поняли мы это, потому что вышли рядом с каналом, его было видно с левой стороны, а он должен быть с правой. офигели мы знатно, конечно. Перешли дорогу, вернулись домой.6)Анна ШпакОднажды мы ходили за грибами. Местность незнакомая, но там шоссе, и поля с небольшими берёзовыми перелесками, вроде бы и заблудиться негде. Но нет, когда мы в 3-й раз вышли на то же место, обойдя один из перелесков почему-то кругом, то остановились и задумались... я ещё училась то ли в старших классах, то ли в институте, но, начитавшись баек про леших, предложила вывернуть на себе одежду. Переодели так всего лишь кофты и куртки и, тут же вышли, куда хотели, а там рядом видно стало шоссе и наш автобус.Автор - Столярова Т.

Ключевые слова: Блудные места поле село туман вечер лес

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