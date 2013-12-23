Как меня спасла сестра

Новость отредактировал Estellan - 27-07-2025, 22:23

Причина: Изменен раздел.

Житель страны тьмы Просмотров: 628 Комментарии: 1 +2 27-07-2025, 22:23 by

Моя младшая сестра всегда была странной. Она могла сказать в любой момент совершенно непредвиденную вещь, например: "Давайте сегодня заберём кота возле нашего дома себе, я чувствую, что он нам ещё поможет!". Казалось бы ничего, да, кот там был, но как он-то может помочь? Вот только всё потом сбывалось. Кота мы взяли, потому что сестра закричала и расплакалась, говоря, чтобы мы сделали так, как она сказала. И всё сбылось, с котом мы сразу поладили, ласково прозвав его огоньком из-за ярко-рыжего окраса. Он нам помогал. Любил, когда его гладили и почёсывали, пока сам сидел у колен. Но это уже совсем другая история.В общем, сестра моя провидец, я это знаю, поэтому всегда уговариваю родителей прислушаться к ней, а они же просто ссылают всё на совпадения и что-то простое, по типу обычной детской любви к животным. Однажды летом, когда родители с сестрой провожали меня до школы, откуда автобус должен был отвезти в лагерь, сестра вдруг сказала: "Нужно довезти сестрёнку до лагеря, иначе случится что-то плохое, я знаю это!". Родители попытались ей объяснить, что у них работа, и им неудобно будет меня так далеко везти, да и мне, по их словам, будет веселее ехать вместе с друзьями. Я же молчала. Мне не хотелось докучать родителям, но я понимала, что сестра как-то чувствует правду. Малышка заплакала, уверяя, что не хочет меня терять, и в итоге родители согласились довезти меня до самого лагеря.До самого вечера почти никто из нашего отряда не доехал, поэтому часов в восемь-девять родители с сестрой вернулись и забрали меня. Мама со слезами обняла меня, а папа просто грустно смотрел.- Что случилось? - спросила я у них.- Доченька, - плача, говорила мама. - Ты же видишь, что почти никто не приехал... Они... Разбились. Они упали на автобусе, пока ехали в лагерь. Водитель погиб. Поэтому никто не получил известий, дети были почти все без телефонов. Разбились не все, но... Никто не отделался. Всем что-то досталось. Особенно тем, кто сидел впереди. Кто-то умер, кто-то получил серьёзный перелом.У меня всё поплыло перед глазами. Моё место было впереди.Я до сих пор благодарна сестре за то, что она меня спасла.

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