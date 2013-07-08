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Заброшки


Заброшки

Полузаброшенная стоянка авиатехники

Недавно нам посчастливилось побывать и прикоснуться к настоящим вертолётам, большинство из которых, по словам охранника, прибыли в место своей последней дислокации своим ходом. Я никогда в жизни не видела столько вертолётов, один из которых действительно огромен – самый большой вертолёт в мире – МИ-26. Наш путь к ним лежал через заснеженный лес, а до того, как мы подобрались к стоянке, нам пришлось пообщаться не сказать, чтобы с очень радушно настроенными собаками…:) Это – действительно классная поездка, которую мы будем помнить еще долго! :)

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МИ-24А, очень редкий

Полузаброшенная стоянка авиатехники
не менее редкий МИ-1, в очень плачевном состоянии... Жаль!

http://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/03/18/11/148986104418556628.jpg
МИ-4

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хвост МИ-4

http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/18/11/1489861120146589451.jpg
КА-26

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МИ-8Т, немного вышел из строя

http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/18/11/1489861237194238417.jpg
А это МИ-8Т, ещё вполне рабочий

http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/18/11/1489861357190869559.jpg
АН-2, ну, то, что от него осталось...

http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/03/18/11/1489861640140716184.jpg
И вот, он - красавец - МИ-26!!!
Сегодня, 08:34 by ЛетягаПросмотров: 219Комментарии: 2
+8

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Комментарии

#1 написал: PUFIK
Сегодня, 12:09
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1222|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 1 761
Вау, просто ошеломительно. И как жаль, что такая красота пропадает. С удовольствием бы поглядела)) Плюс.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#2 написал: Япона Мать
Сегодня, 12:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 63
Красотища!
Зарегистрирован: 24.07.2016
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