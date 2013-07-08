Полузаброшенная стоянка авиатехники

Полузаброшенная стоянка авиатехникиНедавно нам посчастливилось побывать и прикоснуться к настоящим вертолётам, большинство из которых, по словам охранника, прибыли в место своей последней дислокации своим ходом. Я никогда в жизни не видела столько вертолётов, один из которых действительно огромен – самый большой вертолёт в мире – МИ-26. Наш путь к ним лежал через заснеженный лес, а до того, как мы подобрались к стоянке, нам пришлось пообщаться не сказать, чтобы с очень радушно настроенными собаками…:) Это – действительно классная поездка, которую мы будем помнить еще долго! :)
МИ-24А, очень редкий
не менее редкий МИ-1, в очень плачевном состоянии... Жаль!
МИ-4
хвост МИ-4
КА-26
МИ-8Т, немного вышел из строя
А это МИ-8Т, ещё вполне рабочий
АН-2, ну, то, что от него осталось...
И вот, он - красавец - МИ-26!!!
Сегодня, 08:34 by ЛетягаПросмотров: 219Комментарии: 2