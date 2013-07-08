Полузаброшенная стоянка авиатехники

Летяга Просмотров: 219 Комментарии: 2 +8 Сегодня, 08:34 by

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Недавно нам посчастливилось побывать и прикоснуться к настоящим вертолётам, большинство из которых, по словам охранника, прибыли в место своей последней дислокации своим ходом. Я никогда в жизни не видела столько вертолётов, один из которых действительно огромен – самый большой вертолёт в мире – МИ-26. Наш путь к ним лежал через заснеженный лес, а до того, как мы подобрались к стоянке, нам пришлось пообщаться не сказать, чтобы с очень радушно настроенными собаками…:) Это – действительно классная поездка, которую мы будем помнить еще долго! :)МИ-24А, очень редкийне менее редкий МИ-1, в очень плачевном состоянии... Жаль!МИ-4хвост МИ-4КА-26МИ-8Т, немного вышел из строяА это МИ-8Т, ещё вполне рабочийАН-2, ну, то, что от него осталось...И вот, он - красавец - МИ-26!!!