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Истории из жизни

Русалка или видение

Муж мой рассказывал.

Случилось это на озере близь Белозерска (Вологодская область). Было ему тогда лет 13-14.

Он, мальчуган и дед соседский отправились на рыбалку. Озера там чудные: кругом вода, а нет- нет, да и попадается островок суши. Вот на таком островке они и решили заночевать. Снедь нехитрую на стол накидали, снасти поставили.
Пока муж мой с рыбацкими сетями разбирался, погода начала портиться. Вышли на лодке - жара, солнце, даже не похоже было на первомайские денечки, такая тишь и гладь кругом. И резко тучи, холод.
Ну дед под шумок на лодку, и за сугревом до хаты.
За мужа, как за пацана, выросшего в деревне, дед и не переживал, туда-сюда, дело не хитрое.

Только когда соседский дед переправился в сторону деревни, погода окончательно испортилась, на озере поднялась волна, так и остался парень один на островке.

Страха не было, волнения тоже. Только пес дворовый, Вулкан, все время лаял в сторону воды, жался к человеку.

Пацану-то что надо: костер разжег, собаку пытался успокоить, хлеб на углях жарил. И тут голову повернул в сторону, куда Вулкан лаял.
А там… девушка. Из воды как будто вынырнула и на лодку облокотилась. Даже испугаться не успел, видение быстро исчезало. Говорит, только жизнь вокруг на долю секунды остановилась, тишина такая, что пульсацию крови в венах слышал.

Конечно, как любой парнишка, ничему он не придал значения. Ну сидела русалка, ну видел, мало ли таких историй в деревнях.

Да вот только будучи взрослым уже мужчиной, на том озере он практически утонул насмерть, реанимировали.
Говорит: предупреждала меня русалка по молодости.
А я считаю, что понравился просто, хотела себе забрать. Нужно было гостинец бросить, или украшение.

Автор - неизвестен.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - 27-07-2025, 22:30
Причина: Стилистика автора сохранена.
27-07-2025, 22:30 by зелёное яблочкоПросмотров: 1 849Комментарии: 10
+14

Ключевые слова: Лес озеро остров мальчик собака русалка

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Комментарии

#1 написал: Почетный святой
27 июля 2025 23:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (1759|0)
Публикаций: 29
Комментариев: 1 136
Владычица Озера? Уж не рыцарь ли сей муж? Как дальше сложилась судьба у него?..
Зарегистрирован: 23.04.2014
   
#2 написал: Eifersucht
28 июля 2025 06:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (100|-7)
Публикаций: 27
Комментариев: 2 540
Несуразности в истории. К примеру, облокотилась, а тут же по тексту оказывается сидела..., дед для сугреву - это как?, обычно на сленге - это выпить, но в то время рыбаки, тем более деды всегда с собой брали для сугреву, значит просто погреться, а потом что, обратно? Туда-сюда - дело нехитрое ... Для кого нехитрое? Нет законченности в тексте, словно писал троечник, которому нравится писать. Почему не указывается в начале истории, что взяли собаку?..
Вот что можно сказать по истории: что-то произошло из ряда вон выходящее на том острове. Что-то такое, что заставило мужчину спустя время чуть не утонуть. Парень амнезировал просто этот случай, в памяти остался всего лишь призрачный образ.
Я читал порядочно информации про русалок, думаю, они существуют. И, сопоставляя факты и мифы про них, мне кажется, что помимо особого тембра голоса, развитого в силу подводного существования, они воздействуют на человека-мужчину ещё повышенной женственностью и влюбляют в себя. У мальчика в 13-14 лет с любознательностью, гормональным взрывом и впечатлительностью - встреча и шалости с русалкой должны впечататься в эмоциональный фон весьма чётко. Социальность и реальность противоречит таким контактам - включается амнезия и привет первой любви. Разве что остаётся только утонуть и воскреснуть. bye
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Eifersucht
28 июля 2025 06:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (100|-7)
Публикаций: 27
Комментариев: 2 540
Русалки - это люди, которые когда-то жили на суше. Но произошла катастрофа и какое-то количество особей вынуждено было приспособиться жить под водой. Ведь животные: киты, черепахи, дельфины - приспособились к жизни под водой. Чем хуже человек? Ведь у человека адаптация повыше будет, чем у животного. Русалки существуют - точно, они разумны. Контакт невозможен на официальном уровне, потому что люди, живущие на суше весьма агрессивны. А вот такого рода подобные кратковременные единоличные контакты возможны. Женщины и земные безбашенные, что уж говорить о подводных обитательницах.
Плюсанул. Но история литературно безграмотна.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#4 написал: ebegen31
28 июля 2025 15:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (76|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 676
Спасибо, было интересно.

Вологодская область славится мистическими местами, читал немало историй, связанных с этим краем. Моя тётя недавно ездила туда на экскурсию и прислала много интересных фото. Там сама природа таинственная...
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#5 написал: Talisha
28 июля 2025 18:47
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2088|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 541
Однажды тоже был контакт с р усалками, так что в их существовании я уверена. Только что это было для автора - не могу предположить. Больше склоняюсь к тому, что русалка глаз положила, как будто дала понять - будешь один из нас. После такого лучше в этом озере не купаться.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#6 написал: Black Bagira
29 июля 2025 07:56
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 747
Цитата: Talisha
Однажды тоже был контакт с р усалками, так что в их существовании я уверена. Только что это было для автора - не могу предположить. Больше склоняюсь к тому, что русалка глаз положила, как будто дала понять - будешь один из нас. После такого лучше в этом озере не купаться.



Напишите рассказ, пож. Или уже можно прочитать?
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#7 написал: alice_downtheriver
29 июля 2025 13:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 21
Цитата: Eifersucht
Русалки - это люди, которые когда-то жили на суше. Но произошла катастрофа и какое-то количество особей вынуждено было приспособиться жить под водой. Ведь животные: киты, черепахи, дельфины - приспособились к жизни под водой. Чем хуже человек? Ведь у человека адаптация повыше будет, чем у животного. Русалки существуют - точно, они разумны. Контакт невозможен на официальном уровне, потому что люди, живущие на суше весьма агрессивны. А вот такого рода подобные кратковременные единоличные контакты возможны. Женщины и земные безбашенные, что уж говорить о подводных обитательницах.
Плюсанул. Но история литературно безграмотна.


А они приспособились нижней половиной тела или верхней? Ноги человечачьи, а сверху рыба или может Ариэли багряноголовые плавают, рыбьими хвостиками помахивают? Питаются чем? Как Голумы, сырую рыбу на куски раздирают или так, пассивные фильтраторы? И что там у них по уровню энергии? Они тоже в семи вариациях в разных мирах наличествуют?

Цитата: Eifersucht
У мальчика в 13-14 лет с любознательностью, гормональным взрывом и впечатлительностью - встреча и шалости с русалкой должны впечататься в эмоциональный фон весьма чётко. bye

Но рассмешил и напомнил нашу первую встречу на просторах фостора именно этот пассаж. Пачиму, ну пачиму эта додумка про шалости? Где это в стори? Что за погоня за подобными смыслами?

А стори мне понравилась! Заприметила парнишку и попробовала забрать, когда улучила момент. Только я всегда думала, они старухи с крюком вместо руки.
Зарегистрирован: 26.10.2024
#8 написал: Eifersucht
29 июля 2025 21:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (100|-7)
Публикаций: 27
Комментариев: 2 540
Цитата: alice_downtheriver
И что там у них по уровню энергии? Они тоже в семи вариациях в разных мирах наличествуют?

Уровень достаточен для жизни, как и у любого животного. Вариации для параллельных миров не подходят.
Цитата: alice_downtheriver
А они приспособились нижней половиной тела или верхней? Ноги человечачьи, а сверху рыба или может Ариэли багряноголовые плавают, рыбьими хвостиками помахивают? Питаются чем? Как Голумы, сырую рыбу на куски раздирают или так, пассивные фильтраторы? И что там у них по уровню энергии? Они тоже в семи вариациях в разных мирах наличествуют?

Вы показываете такими рассуждениями свой негатив.
Цитата: alice_downtheriver
Но рассмешил и напомнил нашу первую встречу на просторах фостора именно этот пассаж.

Мы с вами не встречались пока нигде. Ну, разве что если вы мне напишите в личные сообщения чего-нибудь, чтобы я ответил. А обсуждать при читателях, ваши фантазии, чтобы нас с вами забанили - не вижу смысла. Так что вам более не отвечу здесь. Пишите, обсудим ваши пассажи и не только.
Цитата: alice_downtheriver
Что за погоня за подобными смыслами?

Думайте, пожалуйста, и мысли со смыслами придут к вам.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#9 написал: alice_downtheriver
30 июля 2025 10:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 21
Цитата: Eifersucht
Цитата: alice_downtheriver
И что там у них по уровню энергии? Они тоже в семи вариациях в разных мирах наличествуют?

Уровень достаточен для жизни, как и у любого животного. Вариации для параллельных миров не подходят.
Цитата: alice_downtheriver
А они приспособились нижней половиной тела или верхней? Ноги человечачьи, а сверху рыба или может Ариэли багряноголовые плавают, рыбьими хвостиками помахивают? Питаются чем? Как Голумы, сырую рыбу на куски раздирают или так, пассивные фильтраторы? И что там у них по уровню энергии? Они тоже в семи вариациях в разных мирах наличествуют?

Вы показываете такими рассуждениями свой негатив.
Цитата: alice_downtheriver
Но рассмешил и напомнил нашу первую встречу на просторах фостора именно этот пассаж.

Мы с вами не встречались пока нигде. Ну, разве что если вы мне напишите в личные сообщения чего-нибудь, чтобы я ответил. А обсуждать при читателях, ваши фантазии, чтобы нас с вами забанили - не вижу смысла. Так что вам более не отвечу здесь. Пишите, обсудим ваши пассажи и не только.
Цитата: alice_downtheriver
Что за погоня за подобными смыслами?

Думайте, пожалуйста, и мысли со смыслами придут к вам.


На просьбы общения в личке снова отвечу: фу, не буду. Спорю с вами в открытую в комментариях, потому что нахожу ваши мыслеизвержения местами просто глупенькими, но с заявкой на немыслимую глубину, местами глупооскорбительными (про безбашенных женщин, например), а потому аки валькирия лечу в комменты устраивать прилюдное ай-яй-яй вам. Понимаю прекрасно, что не перевоспитать, но придюдно выразить фу желаю.

Вопросы про русалок задала исключительно потому, что вы сообщили, что читали много информации. Никакого негатива, сплошной пазитифф)

Перекувырнули мои слова вы прилежно, но вот беда: вам оказалось тяжело качественно с этим справиться. То ли энергии не хватило, то ли мыслей со смыслами) додумали опять вы, а я вас за эту додумывалку поймала и в лоб спросила.
Зарегистрирован: 26.10.2024
#10 написал: lukery
31 июля 2025 16:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 108
Цитата: Eifersucht
У мальчика в 13-14 лет с любознательностью, гормональным взрывом и впечатлительностью - встреча и шалости с русалкой должны впечататься в эмоциональный фон весьма чётко. Социальность и реальность противоречит таким контактам - включается амнезия и привет первой любви.


Я думала в этом же ключе, когда читала.

Меня только всегда смущают описания русалок. Такие красавицы-девицы. Хотя если логично пораскинуть. Это будут скорее всего человекоподобные существа.

Хорошая история. Плюсую.
Зарегистрирован: 2.11.2017
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