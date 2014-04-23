Русалка или видение

Новость отредактировал Estellan - 27-07-2025, 22:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

зелёное яблочко Просмотров: 1 849 Комментарии: 10 +14 27-07-2025, 22:30 by

Муж мой рассказывал.Случилось это на озере близь Белозерска (Вологодская область). Было ему тогда лет 13-14.Он, мальчуган и дед соседский отправились на рыбалку. Озера там чудные: кругом вода, а нет- нет, да и попадается островок суши. Вот на таком островке они и решили заночевать. Снедь нехитрую на стол накидали, снасти поставили.Пока муж мой с рыбацкими сетями разбирался, погода начала портиться. Вышли на лодке - жара, солнце, даже не похоже было на первомайские денечки, такая тишь и гладь кругом. И резко тучи, холод.Ну дед под шумок на лодку, и за сугревом до хаты.За мужа, как за пацана, выросшего в деревне, дед и не переживал, туда-сюда, дело не хитрое.Только когда соседский дед переправился в сторону деревни, погода окончательно испортилась, на озере поднялась волна, так и остался парень один на островке.Страха не было, волнения тоже. Только пес дворовый, Вулкан, все время лаял в сторону воды, жался к человеку.Пацану-то что надо: костер разжег, собаку пытался успокоить, хлеб на углях жарил. И тут голову повернул в сторону, куда Вулкан лаял.А там… девушка. Из воды как будто вынырнула и на лодку облокотилась. Даже испугаться не успел, видение быстро исчезало. Говорит, только жизнь вокруг на долю секунды остановилась, тишина такая, что пульсацию крови в венах слышал.Конечно, как любой парнишка, ничему он не придал значения. Ну сидела русалка, ну видел, мало ли таких историй в деревнях.Да вот только будучи взрослым уже мужчиной, на том озере он практически утонул насмерть, реанимировали.Говорит: предупреждала меня русалка по молодости.А я считаю, что понравился просто, хотела себе забрать. Нужно было гостинец бросить, или украшение.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Лес озеро остров мальчик собака русалка

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