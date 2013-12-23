Мы познакомились на кладбище



Причина: Стилистика автора сохранена



Мы познакомились на кладбище.Прекрасен воздух здешних местИ антураж тут – подобающий.Хотя, совсем не Пьер-Лашез,Но тем не менее... Однако же,Цветы, как символы любви,Пробили сердце на романтику,Начав роман с новой главы.Она блуждала так задумчивоСреди ухоженных могил,Что я загадочно-замученныйЗа ней в молчании бродил.В глазах её – не искры страстные,А огоньки манили вдаль.Лицо, как будто бы под маскою,Укрыла чёрная вуаль.В руках застыли розы чётные,Что сосчитал я впопыхах,Но, словно превратились в чёрные,Увянув тут же на глазах.И вдруг открылся взору памятник.На нём портрет её точь-в-точь.И я в сомнениях, как маятник,Не знал остаться или прочьБежать сквозь эти звёзды к терниям,Туда, где муки каждый день,Туда, где жизнь земная теплится,Как беспричинная мигрень.Но вдруг моя исчезла спутница,Укрывшись маревом слегка.И стало кладбище – безлюдное,Где был покорный ваш слуга.

