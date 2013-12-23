Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Мы познакомились на кладбище

Мы познакомились на кладбище.
Прекрасен воздух здешних мест
И антураж тут – подобающий.
Хотя, совсем не Пьер-Лашез,
Но тем не менее... Однако же,
Цветы, как символы любви,
Пробили сердце на романтику,
Начав роман с новой главы.
Она блуждала так задумчиво
Среди ухоженных могил,
Что я загадочно-замученный
За ней в молчании бродил.
В глазах её – не искры страстные,
А огоньки манили вдаль.
Лицо, как будто бы под маскою,
Укрыла чёрная вуаль.
В руках застыли розы чётные,
Что сосчитал я впопыхах,
Но, словно превратились в чёрные,
Увянув тут же на глазах.
И вдруг открылся взору памятник.
На нём портрет её точь-в-точь.
И я в сомнениях, как маятник,
Не знал остаться или прочь
Бежать сквозь эти звёзды к терниям,
Туда, где муки каждый день,
Туда, где жизнь земная теплится,
Как беспричинная мигрень.
Но вдруг моя исчезла спутница,
Укрывшись маревом слегка.
И стало кладбище – безлюдное,
Где был покорный ваш слуга.


Новость отредактировал Летяга - 5-08-2025, 09:34
Причина: Стилистика автора сохранена
5-08-2025, 09:34 by johnny-max-cageПросмотров: 290Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Кладбище романтика мистика авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
5 августа 2025 10:20
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 148
Комментариев: 7 025
Вот чуется же подвох...
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 17:05
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2902|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 030
Как же познакомились, когда не познакомились? И зачем молодому человеку по кладбищу бродить средь бела дня? Что за меланхолия средь лета напала? А прелестница чего не упокоится никак, бродит с цветими, туда-сюда? В общем у меня сегодня очень много вопросов, но конечно же плюс))
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.