Мы познакомились на кладбище.

Мы познакомились на кладбищеМы познакомились на кладбище.
Прекрасен воздух здешних мест
И антураж тут – подобающий.
Хотя, совсем не Пьер-Лашез,
Но тем не менее... Однако же,
Цветы, как символы любви,
Пробили сердце на романтику,
Начав роман с новой главы.
Она блуждала так задумчиво
Среди ухоженных могил,
Что я загадочно-замученный
За ней в молчании бродил.
В глазах её – не искры страстные,
А огоньки манили вдаль.
Лицо, как будто бы под маскою,
Укрыла чёрная вуаль.
В руках застыли розы чётные,
Что сосчитал я впопыхах,
Но, словно превратились в чёрные,
Увянув тут же на глазах.
И вдруг открылся взору памятник.
На нём портрет её точь-в-точь.
И я в сомнениях, как маятник,
Не знал остаться или прочь
Бежать сквозь эти звёзды к терниям,
Туда, где муки каждый день,
Туда, где жизнь земная теплится,
Как беспричинная мигрень.
Но вдруг моя исчезла спутница,
Укрывшись маревом слегка.
И стало кладбище – безлюдное,
Где был покорный ваш слуга.
