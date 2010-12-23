Заброшенный Луч

Летяга Просмотров: 221 Комментарии: 2 +4 Вчера, 21:09 by

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Лагерь Луч, со слов сторожа заброшен уже более 15 лет, хотя и неплохо сохранился. По территории гуляют сторожевые и не очень собаки, плюс есть пасека со сторожевыми пчелами.Сторож отнесся сначала с недоверием, но все-таки пустил. Все здания закрыты на замок, ломиться мы туда не стали.Здание столовой, с актовым залом на втором этаже:Крыльцо столовой:Распорядок дня местных пионеров:Вид с балкончика второго этажа столовой/зала:Этот зал единственное здание с одинарными стеклами в окнах, поэтому сфотографировать получилось только его.И изюминка в центре лагеря:Автор: fi.Gase