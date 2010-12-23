Заброшенный Луч

Заброшенный ЛучЛагерь Луч, со слов сторожа заброшен уже более 15 лет, хотя и неплохо сохранился. По территории гуляют сторожевые и не очень собаки, плюс есть пасека со сторожевыми пчелами.
Сторож отнесся сначала с недоверием, но все-таки пустил. Все здания закрыты на замок, ломиться мы туда не стали.
Здание столовой, с актовым залом на втором этаже:
Крыльцо столовой:
Распорядок дня местных пионеров:
Вид с балкончика второго этажа столовой/зала:
Этот зал единственное здание с одинарными стеклами в окнах, поэтому сфотографировать получилось только его.
И изюминка в центре лагеря:
Автор: fi.Gase
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Вчера, 21:09 by ЛетягаПросмотров: 221Комментарии: 2