Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Заброшки

Заброшенный Луч

Лагерь Луч, со слов сторожа заброшен уже более 15 лет, хотя и неплохо сохранился. По территории гуляют сторожевые и не очень собаки, плюс есть пасека со сторожевыми пчелами.
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/05/01/10/1493659736167996464.jpg
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/05/01/10/1493659743173256998.jpg
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2017/05/01/10/1493659758177255639.jpg
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2017/05/01/10/1493661022197636763.jpg
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2017/05/01/10/1493659792190337609.jpg
Сторож отнесся сначала с недоверием, но все-таки пустил. Все здания закрыты на замок, ломиться мы туда не стали.
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/05/01/10/149365978515132723.jpg
Здание столовой, с актовым залом на втором этаже:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2017/05/01/10/149365977015727557.jpg
Крыльцо столовой:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/05/01/10/149365980517678236.jpg
Распорядок дня местных пионеров:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/05/01/10/149365982216546362.jpg
Вид с балкончика второго этажа столовой/зала:
http://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/05/01/10/149365991113336661.jpg
Этот зал единственное здание с одинарными стеклами в окнах, поэтому сфотографировать получилось только его.
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/05/01/10/1493659814116983983.jpg
http://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/05/01/10/1493659836128484839.jpg
И изюминка в центре лагеря:
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/05/01/10/1493659839155083074.jpg
http://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2017/05/01/10/149366100915684491.jpg
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/05/01/10/1493661011166753968.jpg


Автор: fi.Gase
Источник
Вчера, 21:09 by ЛетягаПросмотров: 221Комментарии: 2
+4

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Вчера, 22:00
0
Группа: Авторы
Репутация: (1907|-2)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 340
А я вот в таком месте не смогла бы строжем работать... Жуууутко.... +++
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#2 написал: Почетный святой
Сегодня, 00:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (587|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 887
Прекрасное место. Жаль, что забросили.
Зарегистрирован: 23.04.2014
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.