Заброшенный полигон ударных электромагнитных воздействий

Летяга Просмотров: 286 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 07:47 by

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Друзья, сегодня хочу показать Вам одно интересное место в Ленинградской области – полигон ударных электромагнитных воздействий. В пешей доступности от полигона, находится вот такое зданиеЗдание внутриНедалеко – то, что осталось от ещё одного сооруженияОднако, цель нашей поездки была чуть дальше и, в частности, чтобы взглянуть на нее с высоты птичьего полета, мы залезли на крышу одного из зданийДеревце здесь обосновалосьСпустившись, мы прошли на территорию полигонаВот она катушка, совсем рядомНо это далеко не всё, что мы увидели. Неподалеку – такие бетонные сооруженияА ещё оставленные военные машины, которые стоят там уже не 1 годКому интересно, о походе снимали видеоАвтор: Olgaspb