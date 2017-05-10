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Заброшки


Заброшки

Заброшенный полигон ударных электромагнитных воздействий

Друзья, сегодня хочу показать Вам одно интересное место в Ленинградской области – полигон ударных электромагнитных воздействий. В пешей доступности от полигона, находится вот такое здание
Полигон ударных воздействий
Здание внутри
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/05/10/6/1494404943133442220.jpg
Недалеко – то, что осталось от ещё одного сооружения
Заброшенный полигон ударных электромагнитных воздействий
Однако, цель нашей поездки была чуть дальше и, в частности, чтобы взглянуть на нее с высоты птичьего полета, мы залезли на крышу одного из зданий
http://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/05/10/6/1494405036198344521.jpg
Деревце здесь обосновалось
Заброшенный полигон ударных электромагнитных воздействий
Спустившись, мы прошли на территорию полигона
http://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/05/10/6/1494405106121293750.jpg
Вот она катушка, совсем рядом
http://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/05/10/6/1494405129194148915.jpg
Но это далеко не всё, что мы увидели. Неподалеку – такие бетонные сооружения
http://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/05/10/6/1494405189131886911.jpg
http://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/05/10/6/1494405194124423826.jpg
http://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/05/10/6/1494405200116654615.jpg
А ещё оставленные военные машины, которые стоят там уже не 1 год
http://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/05/10/6/1494405232122412051.jpg
http://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/05/10/6/149440523711688922.jpg
http://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/05/10/6/1494405243173777412.jpg
Кому интересно, о походе снимали видео



Автор: Olgaspb
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Сегодня, 07:47 by ЛетягаПросмотров: 286Комментарии: 0
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