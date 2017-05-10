Заброшенный полигон ударных электромагнитных воздействий

Заброшенный полигон ударных электромагнитных воздействийДрузья, сегодня хочу показать Вам одно интересное место в Ленинградской области – полигон ударных электромагнитных воздействий. В пешей доступности от полигона, находится вот такое здание
Здание внутри
Недалеко – то, что осталось от ещё одного сооружения
Однако, цель нашей поездки была чуть дальше и, в частности, чтобы взглянуть на нее с высоты птичьего полета, мы залезли на крышу одного из зданий
Деревце здесь обосновалось
Спустившись, мы прошли на территорию полигона
Вот она катушка, совсем рядом
Но это далеко не всё, что мы увидели. Неподалеку – такие бетонные сооружения
А ещё оставленные военные машины, которые стоят там уже не 1 год
Кому интересно, о походе снимали видео
Автор: Olgaspb
Источник
Сегодня, 07:47 by ЛетягаПросмотров: 286Комментарии: 0