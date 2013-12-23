Озеро Искандеркуль

Новость отредактировал Estellan - 27-07-2025, 22:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

Pennywise Просмотров: 496 Комментарии: 1 +3 27-07-2025, 22:14 by

Всплеск. Не звук падения тела в воду, нет. Это был звук лопнувшего терпения, звук окончательного разрыва между надеждой и реальностью. Фаррух стоял на краю обрыва, глядя на мутную гладь Искандеркуля. Горы нависали над ним, как молчаливые свидетели его агонии. Три дня. Три дня он искал своего брата, Алишера. Три дня прочесывал окрестности этого проклятого озера, словно пытаясь вытряхнуть правду из камней и кустов. Правда же, как всегда, пряталась на самом виду, насмехаясь над его усилиями.Алишер исчез во время их ежегодной, ставшей уже ритуальной, поездки на Искандеркуль. Каждый год, в конце лета, они выбирались сюда, подальше от душной пыли Душанбе, от вечной суеты и лжи, чтобы побыть наедине с собой и друг с другом. Алишер, вечный философ и искатель истины, обожал это место. Он говорил, что в тишине гор и шепоте воды можно услышать голос самой вселенной. Фаррух, прагматичный врач, относился к этим речам со скепсисом, но молчаливо соглашался с тем, что здесь действительно легче дышать. В этом году, однако, тишина оказалась обманчивой, а голос вселенной – зловещим шепотом.В первый день все было как обычно: долгая дорога на машине, забитой палатками, спальниками и провизией, прибытие на берег, установка лагеря. Вечером – костер, чай, разговоры ни о чем и обо всем сразу. Алишер, как всегда, рассказывал о своих новых теориях, о связи между квантовой физикой и суфизмом, о том, что реальность – это лишь проекция нашего сознания. Фаррух слушал вполуха, кивая и подбрасывая хворост в огонь. Ему всегда казалось, что брат витает в облаках, но он любил его таким, каким он был.На следующее утро Алишер ушел купаться. Сказал, что хочет почувствовать единение с природой, очиститься от скверны городской жизни. Фаррух остался в лагере, разбирая вещи и готовя завтрак. Прошло несколько часов, а Алишер не возвращался. Сначала Фаррух не придал этому значения – брат часто увлекался, мог часами бродить по берегу, размышляя о вечном. Но когда солнце стало клониться к закату, а Алишера все еще не было, Фаррух начал беспокоиться.Он обошел весь берег, кричал его имя, заглядывал в каждый куст. Ничего. Только эхо, возвращающее его собственный голос, и холодный ветер, пронизывающий до костей. К вечеру к нему присоединились местные жители, знавшие их семью. Вместе они прочесали окрестности, но поиски не принесли результатов. Алишер словно растворился в воздухе.На третий день надежда начала таять. Вечером Фаррух сидел у костра, глядя на языки пламени, пожирающие сухие ветки. Он пытался найти логическое объяснение произошедшему. Несчастный случай? Вполне возможно. Алишер был рассеянным, мог поскользнуться на камнях и упасть в воду. Но почему тогда не нашли тело? Хищники? В этих горах водятся волки и медведи, но они редко нападают на людей. Похищение? Бред. Кому нужен философствующий неудачник, кроме его брата?Спустя некоторое время его осенило. Легенды. Местные жители часто рассказывали о странных вещах, происходящих на Искандеркуле. О духах, живущих в озере и проклятых местах, куда нельзя заходить. Фаррух всегда относился к этим рассказам как к суевериям, но сейчас, в отчаянии, он был готов поверить во что угодно. Может быть, Алишер случайно забрел в такое место, разгневал духов и они забрали его?Фаррух встал и подошел к краю обрыва. Он смотрел на озеро, пытаясь разглядеть в мутной воде хоть что-то. Ничего. Только отражение гор и серых облаков. Он чувствовал, как в нем нарастает отчаяние, которое он, врач, привыкший бороться за жизнь каждого пациента, никогда раньше не испытывал.Внезапно он заметил, как на поверхности воды, метрах в двадцати от берега, появилось что-то странное. Сначала он подумал, что это бревно, но потом разглядел очертания человека. Силуэт медленно поднимался из воды, словно его что-то тянуло вверх. Фаррух замер, не в силах отвести взгляд. Он знал, что это не может быть правдой, что его глаза обманывают его, но он не мог оторваться от этого зрелища.Человек поднялся из воды почти полностью. Он стоял вертикально в озере, словно опирающийся на невидимую опору. У него были длинные мокрые волосы, закрывающие лицо, и тело, покрытое грязью и водорослями. Фаррух не мог разглядеть его лица, но он знал, что это Алишер.– Алишер? – прошептал он, сам не веря в то, что говорит.Человек не ответил. Он просто стоял в воде, неподвижно, как статуя. Фаррух сделал шаг вперед.– Алишер, это ты? Что с тобой случилось?Человек медленно поднял голову. Волосы откинулись назад, открывая лицо, которое Фаррух никогда не забудет. Глаза были пустые, безжизненные. Рот был приоткрыт в странной, неестественной улыбке. На лице не было ни капли эмоций, только пустота.– Алишер? – снова прошептал Фаррух. – Что с тобой?Алишер медленно поднял руку и указал на Фарруха. Палец был покрыт грязью и водорослями.– Присоединяйся, – прозвучал голос Алишера, искаженный, хриплый, словно идущий из глубин земли. – Здесь хорошо. Здесь спокойно.Фаррух отшатнулся назад. Он понимал, что это не Алишер. Это что-то другое, ужасное, которое завладело его братом и теперь пытается завладеть им.– Нет, – сказал Фаррух. – Я не хочу.– Ты не понимаешь, – сказал он голосом Алишера. – Здесь нет боли. Нет страха. Только покой. Ты устал от жизни, Фаррух. Ты устал от работы, от проблем, от лжи. Здесь ты можешь забыть обо всем. Просто присоединяйся.Фаррух покачал головой.– Нет, – повторил он. – Я не хочу.Алишер сделал шаг вперед. Вода вокруг него забурлила.– Ты не можешь отказаться, – сказала он. – Ты уже здесь. Ты уже часть этого.Фаррух почувствовал, как его ноги словно приросли к земле. Он не мог двигаться. Он смотрел на Алишера, на лицо своего брата, искаженное ужасом и пустотой. Он понимал, что проиграл.Алишер протянул к нему руку.Всплеск.«Все мы, в конечном счете, лишь блуждающие души, пытающиеся удержаться за ускользающее мгновение. А жизнь? Жизнь – это театр абсурда, где каждый играет свою роль, не зная ни сценария, ни режиссера.» – так любил говорить Алишер, попивая зеленый чай на веранде их дома в Душанбе. Фаррух тогда отмахивался, считая это за очередной философский бред. Сейчас, стоя по колено в ледяной воде Искандеркуля, он понимал, что брат, возможно, был прав. Только театр этот оказался не просто абсурдным, а еще и чертовски жутким.Вода обжигала кожу, сковывая движения. Фаррух попытался вырваться, но ноги, словно в тисках, завязли в иле. Перед ним, в полумраке надвигающейся ночи, стоял Алишер. Глаза – пустые колодцы, отражающие лишь мертвенный свет луны. Улыбка – застывшая гримаса, лишенная всякой человечности.– Зачем? – спросил Фаррух, чувствуя, как страх парализует его. – Зачем ты это делаешь?Искаженный голос Алишера ответил:– Здесь нет «зачем». Здесь есть только «есть».Фаррух вспомнил слова брата о квантовой физике и суфизме, о реальности как проекции сознания. Может быть, Алишер зашел слишком далеко в своих поисках истины? Может быть, он открыл дверь в мир, который не предназначен для человеческого разума?– Ты был прав, – произнес Фаррух, глядя в пустые глаза брата. – Жизнь – это театр абсурда. Но я не хочу играть в твою пьесу.Он попытался сделать шаг назад, но ноги не двигались. Вода продолжала обжигать, проникая в каждую клетку тела. Холод, казалось, высасывал из него жизненную энергию.– Сопротивление бессмысленно, – прозвучал голос Алишера. – Просто прими это. Отпусти.Фаррух закрыл глаза. Перед ним пронеслись обрывки воспоминаний: детство, проведенное вместе с Алишером, их первая поездка в горы, учеба в медицинском институте, смерть родителей… Все это казалось таким далеким, таким неважным сейчас.Он вспомнил слова отца: «Будь сильным, Фаррух. Никогда не сдавайся.» Но что делать, когда враг не имеет лица, когда враг – это твой собственный брат?Фаррух открыл глаза. Взгляд его был твердым, решительным.– Нет, – сказал он. – Я не сдамся.Он собрал все свои силы и попытался вырваться из тисков ила. Боль пронзила его тело, но он не сдавался. В тот миг произошло нечто странное. Алишер вздрогнул. На его лице, сквозь маску пустоты, промелькнула тень чего-то похожего на боль.– Уходи, – прошептал Алишер. – Уходи, пока не поздно.Фаррух не поверил своим ушам. Неужели в этом чудовище еще осталась хоть капля человечности?– Я не уйду без тебя, – ответил Фаррух.– Слишком поздно, – прозвучал голос Алишера. – Меня уже нет. Уходи!Алишер отступил назад, словно пытаясь освободиться от чего-то невидимого. Вода вокруг него забурлила сильнее.– Спасай себя, – прокричал Алишер. – Спасай…В тот момент что-то схватило Алишера и потащило под воду. Фаррух видел, как его брат исчезает в мутной глубине, как вода смыкается над ним, поглощая его навсегда. Фаррух стоял в воде, не в силах пошевелиться. Он чувствовал, как холод пронизывает его до костей, как отчаяние сдавливает его сердце. Он потерял брата, потерял часть себя.Собрав последние силы, Фаррух вырвался из тисков ила и побрел к берегу. Он шел пока не добрался до твердой земли, и тогда упал на колени, не в силах подняться. Он лежал на земле, дрожа от холода и пережитого ужаса. Он смотрел на озеро, на темную гладь воды, скрывающую в себе тайну гибели его брата. Фаррух понимал, что никогда не сможет забыть эту ночь. Искандеркуль забрал у него часть его души.Утро встретило его тусклым светом и ноющей болью во всем теле. Он лежал на берегу, закутанный в старое одеяло, которое ему дали местные жители. Они нашли его в полубессознательном состоянии, дрожащего от холода и страха. Он рассказал им о том, что произошло, но они лишь молча кивали, глядя на него с сочувствием и пониманием. Они знали об Искандеркуле больше, чем он мог себе представить.Фаррух сидел у костра, попивая горячий чай, и смотрел на озеро. Вода была спокойной и безмятежной, словно ничего не произошло. Он пытался понять, что же случилось на самом деле. Было ли это реальностью или лишь кошмаром, порожденным его собственным разумом? Он понимал, что никогда не получит ответа. Он встал и подошел к краю обрыва. Фаррух смотрел на озеро, прощаясь с Алишером. Он знал, что больше никогда не увидит его.– Прощай, брат, – прошептал он. – Я никогда тебя не забуду.Он повернулся и пошел прочь от Искандеркуля. Он шел, не оглядываясь, зная, что должен оставить это место навсегда.Он шел в Душанбе, к своей прежней жизни, но он знал, что уже никогда не будет прежним. Искандеркуль оставил на нем свой след, печать ужаса и отчаяния.P.S. Вернувшись в город, Фаррух обнаружил в вещах Алишера старую тетрадь. В ней брат рассуждал о границах реальности, о возможности существования иных миров, о связи между сознанием и материей. На одной из последних страниц Фаррух нашел странную запись: «Искандеркуль – это не просто озеро. Это портал. Дверь в бездну.» Фаррух закрыл тетрадь и отложил ее в сторону. Он решил, что никогда больше не будет читать эти записи. Некоторые тайны лучше оставить неразгаданными.

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