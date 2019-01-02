Интересный опыт общения с вестником

Добрый день!Родилась у меня еще одна история по мотивам услышанного мной месяц назад.Работал я, как руководитель проекта по обновлению электрической инфраструктуры, в одном из франкоязычных кантонов Швейцарии. И был у меня... нет, даже не начальник, а представитель заказчика, курировавший меня по всем вопросам: отношения с местной властью, проверка работ — всё вроде маленькое, но от такого зачастую зависит успешная работа проекта. Он старше меня лет на 10, довольно придирчивый, щепетильный, но, как оказалось, очень душевный человек, и, как ни странно, мы с ним сдружились даже. Как-то в выходной заехал я к нему домой передать бумаги (было оговорено заранее), да и отчего-то дело закончилось хорошим красным вином. Разговорились мы с ним, да дело, как всегда у меня, на чертовщину полезло. А он мне возьми и заяви: «У меня есть для вас очень интересная история! Думаю, что она вам понравится. Можете даже где-то ее опубликовать, но без упоминания моего имени».Далее — от первого лица, то есть от моего визави.Мой отец был для меня и для всей нашей семьи самым лучшим человеком. Мы все его любили, он никогда на нас не повышал голоса, не наказывал, всегда и во всем нас защищал, и он во всем был для нас большим авторитетом, самым большим другом. Известие о том, что он смертельно болен, стало для нас всех шоком, ударом, в общем, тем, что выбило нас из привычного хода жизни. Попытки лечения успеха не принесли, врачи кололи ему обезболивающее, причем довольно мало, и отец был очень активен, работал над бумагами в больнице (он был большим боссом, связанным с финансами) и собирался уехать домой, умирать дома, в своем кабинете. Однако же в один из дней после Нового года он обзвонил всех родственников, назначив встречу в больнице в своей палате. Когда все собрались (а собралось много народу), он зачитал свое завещание и попросил всех не плакать и не бояться.А дальше началось интересное.Отец, сидя на кровати, спокойно сказал:- Мои дорогие люди. Спасибо вам, что вы со мной были всё это время, жили со мной, любили меня, понимали меня, знали меня. Я ухожу прямо сейчас. За мной уже пришли (он показал на стул, стоявший в дальнем углу палаты) и меня ждут. Я спрашивал у того, кто за мной пришел, как всё у вас будет после меня? Он помог мне в составлении бумаг, сказал, что у всех у вас всё будет хорошо, и я рад, что уйду с ним.Мы все в ужасе смотрели на этот пустой, совершенно пустой стул.Кто-то из нас спросил у отца:- Как он выглядит?Отец улыбнулся и ответил:- О, он похож на Анри М., одного из моих старших менеджеров, в таком же элегантном костюме и с шикарным кожаным портфелем.Это нас немного успокоило.А потом отец аккуратно лег на подушку, улыбнулся, сказал нам: «Прощайте» и умер.И вот тут мы все в палате внезапно осознали, что лампы на потолке вдруг стали очень тусклыми.В наступившей полутьме мы вдруг увидели четкие очертания встающего со стула человека, одетого в костюм, с портфелем. И мы увидели тень отца в больничной пижаме, медленно шедшего к нему. Встретившись, они пожали руки друг другу, и внезапно в воздухе открылась дверь, откуда шел свет. Отец повернулся к нам, помахал нам рукой и вместе со своим попутчиком ушел в дверь, которая просто растворилась в воздухе.После случившегося мы были в шоке. На семейном совете после смерти отца мы договорились не говорить об этом широко, т. к. нас могли признать недееспособными, завещание отца — недействительным (а он нас никого не обидел) и могли отобрать по суду его наследство. Но теперь прошло очень много лет, и я могу рассказывать про это.Я поблагодарил коллегу, далее мы с ним уже обсуждали другое.История мне показалась весьма занимательной, и я решил с вами ней поделиться.

