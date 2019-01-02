Истории из жизни
Истории из жизни

Интересный опыт общения с вестником

Добрый день!
Родилась у меня еще одна история по мотивам услышанного мной месяц назад.

Работал я, как руководитель проекта по обновлению электрической инфраструктуры, в одном из франкоязычных кантонов Швейцарии. И был у меня... нет, даже не начальник, а представитель заказчика, курировавший меня по всем вопросам: отношения с местной властью, проверка работ — всё вроде маленькое, но от такого зачастую зависит успешная работа проекта. Он старше меня лет на 10, довольно придирчивый, щепетильный, но, как оказалось, очень душевный человек, и, как ни странно, мы с ним сдружились даже. Как-то в выходной заехал я к нему домой передать бумаги (было оговорено заранее), да и отчего-то дело закончилось хорошим красным вином. Разговорились мы с ним, да дело, как всегда у меня, на чертовщину полезло. А он мне возьми и заяви: «У меня есть для вас очень интересная история! Думаю, что она вам понравится. Можете даже где-то ее опубликовать, но без упоминания моего имени».

Далее — от первого лица, то есть от моего визави.

Мой отец был для меня и для всей нашей семьи самым лучшим человеком. Мы все его любили, он никогда на нас не повышал голоса, не наказывал, всегда и во всем нас защищал, и он во всем был для нас большим авторитетом, самым большим другом. Известие о том, что он смертельно болен, стало для нас всех шоком, ударом, в общем, тем, что выбило нас из привычного хода жизни. Попытки лечения успеха не принесли, врачи кололи ему обезболивающее, причем довольно мало, и отец был очень активен, работал над бумагами в больнице (он был большим боссом, связанным с финансами) и собирался уехать домой, умирать дома, в своем кабинете. Однако же в один из дней после Нового года он обзвонил всех родственников, назначив встречу в больнице в своей палате. Когда все собрались (а собралось много народу), он зачитал свое завещание и попросил всех не плакать и не бояться.

А дальше началось интересное.

Отец, сидя на кровати, спокойно сказал:

- Мои дорогие люди. Спасибо вам, что вы со мной были всё это время, жили со мной, любили меня, понимали меня, знали меня. Я ухожу прямо сейчас. За мной уже пришли (он показал на стул, стоявший в дальнем углу палаты) и меня ждут. Я спрашивал у того, кто за мной пришел, как всё у вас будет после меня? Он помог мне в составлении бумаг, сказал, что у всех у вас всё будет хорошо, и я рад, что уйду с ним.

Мы все в ужасе смотрели на этот пустой, совершенно пустой стул.
Кто-то из нас спросил у отца:

- Как он выглядит?

Отец улыбнулся и ответил:

- О, он похож на Анри М., одного из моих старших менеджеров, в таком же элегантном костюме и с шикарным кожаным портфелем.

Это нас немного успокоило.
А потом отец аккуратно лег на подушку, улыбнулся, сказал нам: «Прощайте» и умер.

И вот тут мы все в палате внезапно осознали, что лампы на потолке вдруг стали очень тусклыми.
В наступившей полутьме мы вдруг увидели четкие очертания встающего со стула человека, одетого в костюм, с портфелем. И мы увидели тень отца в больничной пижаме, медленно шедшего к нему. Встретившись, они пожали руки друг другу, и внезапно в воздухе открылась дверь, откуда шел свет. Отец повернулся к нам, помахал нам рукой и вместе со своим попутчиком ушел в дверь, которая просто растворилась в воздухе.

После случившегося мы были в шоке. На семейном совете после смерти отца мы договорились не говорить об этом широко, т. к. нас могли признать недееспособными, завещание отца — недействительным (а он нас никого не обидел) и могли отобрать по суду его наследство. Но теперь прошло очень много лет, и я могу рассказывать про это.


Я поблагодарил коллегу, далее мы с ним уже обсуждали другое.
История мне показалась весьма занимательной, и я решил с вами ней поделиться.


+14

Комментарии

#1 написал: NEMO 1
3 августа 2025 13:07
+5
Группа: Посетители
Репутация: (317|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 627
Хорошая история.....и верю, что так бывает)))
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#2 написал: Eifersucht
3 августа 2025 17:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (100|-7)
Публикаций: 27
Комментариев: 2 545
Да. Хорошая история.+++
Разные люди видят по разному. И, порой, даже видение одного человека индуцируется другими людьми. Есть, конечно, сомнения, по поводу тени... , но в общем и целом, в связи с возможностью метаморфоз энергетического тела, занятно написано.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: abrashechka
3 августа 2025 20:00
+5
Группа: Посетители
Репутация: (448|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 427
Спасибо !
Пишу только правду, только то, что слышал от проверенных людей или что происходило со мной.

Мой визави - очень серьезный человек, дурить бы не стал.
Рассказывал он все очень сухо и спокойно, но при упоминании отца - у него выступали слезы.
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
#4 написал: Мария Сайгина
3 августа 2025 22:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (175|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 950
Интересная история. Но как то по киношному уход человека получился.
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#5 написал: abrashechka
3 августа 2025 22:35
+3
Группа: Посетители
Репутация: (448|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 427
Цитата: Eifersucht
Да. Хорошая история.+++
Разные люди видят по разному. И, порой, даже видение одного человека индуцируется другими людьми. Есть, конечно, сомнения, по поводу тени... , но в общем и целом, в связи с возможностью метаморфоз энергетического тела, занятно написано.


Я говорю так, как мне описал человек. Он описал , что "тень отца в халате пошла к этому невидимому мужчине в костюме" - дословная фраза. Я не видел и не знаю как все там было. Так что извините.
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
#6 написал: Talisha
3 августа 2025 22:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2089|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 543
Да, один из вариантов ухода innocent
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#7 написал: Valentain
3 августа 2025 23:26
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 23
К деловому человеку пришел не менее деловой жнец и сам уход отца Вашего коллеги получился официальный.
Интересная история +
Зарегистрирован: 14.07.2024
#8 написал: daytaler
4 августа 2025 00:11
+6
Группа: Посетители
Репутация: (112|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 408
Эта история напомнила мне фильм «Защищая твою жизнь» 1991 года. Рекомендую посмотреть, там работники Небесной канцелярии тоже были одеты в деловые костюмы.
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#9 написал: abrashechka
4 августа 2025 19:30
+2
Группа: Посетители
Репутация: (448|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 427
Цитата: daytaler
Эта история напомнила мне фильм «Защищая твою жизнь» 1991 года. Рекомендую посмотреть, там работники Небесной канцелярии тоже были одеты в деловые костюмы.

Не видел такого. Гляну по свободе, спасибо.

Цитата: Мария Сайгина
Интересная история. Но как то по киношному уход человека получился.

Рассказал почти так же, как мне рассказали.
Придумывать не умею, стар.
И мой собеседник точно так же.

Цитата: Valentain
К деловому человеку пришел не менее деловой жнец и сам уход отца Вашего коллеги получился официальный.
Интересная история +

Спасибо.
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
#10 написал: Мария Сайгина
4 августа 2025 21:30
+3
Группа: Посетители
Репутация: (175|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 950
Цитата: abrashechka
Рассказал почти так же, как мне рассказали.
Придумывать не умею, стар.
И мой собеседник точно так же.

Я в вас не сомневаюсь blush
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#11 написал: ebegen31
4 августа 2025 23:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (78|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 680
Здесь возможны приукрашивание или самовнушение, но одна бабушка в доме престарелых, где я работал, умирая, настойчиво просила убрать с потолка и стен лица. Она не страдала старческим слабоумием и в целом была адекватным человеком. От её слов стало страшно, больше из-за того, что она сама боялась того, что видела. Вообще, много слышал о том, что лежащие на смертном одре наблюдают, например, своих ранее ушедших родственников или светящихся людей в белых одеждах (ангелов?). И даже роботов (!). Вот так и не знаешь, кто за тобой придёт, когда настанет твой час. И где ты окажешься. А может быть, просто уснешь навечно. Наверное, это лучше, чем попасть в какой-нибудь тёмный недобрый мир наподобие дурного сна.

Если хорошо подумать, начинаешь сомневаться в возможности жизни после смерти. Слишком уж человек материальное существо, и мир, в котором он живёт, слишком уж материален, чтобы можно было представить себе какую бы то ни было жизнь вне этой материальности. И потом, кто что рассказывает. И что тот свет так же материален, как и этот. Или о том, что некоторые души не могут покинуть этот мир и бродят среди живых, страдая от того, что их никто не замечает. Или - та самая версия с конвейером бесконечных перерождений. Вот уж где наказание не лучше ада - каждый раз после смерти вновь воплощаться на этой Земле...

Если говорить о себе, то я скорее представляю смерть как быструю или постепенную потерю сознания (в зависимости от обстоятельств смерти) без возможности впоследствии очнуться, то есть это просто - впасть в небытие, уснуть и не проснуться. Немало людей, переживших клиническую смерть или побывавших в коме, свидетельствовало: они не видели н и ч е г о, во всяком случае, ничего не помнят (по-моему, я даже лично от кого-то это слышал). Но в глубине души всё-таки надеешься... Хотя, если там действительно ничего нет, то, когда мы умрём, переживать по этому поводу нам не придётся - ведь нас просто не будет.


abrashechka, а вы верите всему, что рассказал ваш знакомый или в чём-то сомневаетесь? Может быть, по-настоящему не верите, а из симпатии к человеку убеждаете себя в том, что всё было именно так, как он говорит?
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#12 написал: abrashechka
5 августа 2025 14:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (448|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 427
Цитата: ebegen31
Здесь возможны приукрашивание или самовнушение, но одна бабушка в доме престарелых, где я работал, умирая, настойчиво просила убрать с потолка и стен лица. Она не страдала старческим слабоумием и в целом была адекватным человеком. От её слов стало страшно, больше из-за того, что она сама боялась того, что видела. Вообще, много слышал о том, что лежащие на смертном одре наблюдают, например, своих ранее ушедших родственников или светящихся людей в белых одеждах (ангелов?). И даже роботов (!). Вот так и не знаешь, кто за тобой придёт, когда настанет твой час. И где ты окажешься. А может быть, просто уснешь навечно. Наверное, это лучше, чем попасть в какой-нибудь тёмный недобрый мир наподобие дурного сна.

Если хорошо подумать, начинаешь сомневаться в возможности жизни после смерти. Слишком уж человек материальное существо, и мир, в котором он живёт, слишком уж материален, чтобы можно было представить себе какую бы то ни было жизнь вне этой материальности. И потом, кто что рассказывает. И что тот свет так же материален, как и этот. Или о том, что некоторые души не могут покинуть этот мир и бродят среди живых, страдая от того, что их никто не замечает. Или - та самая версия с конвейером бесконечных перерождений. Вот уж где наказание не лучше ада - каждый раз после смерти вновь воплощаться на этой Земле...

Если говорить о себе, то я скорее представляю смерть как быструю или постепенную потерю сознания (в зависимости от обстоятельств смерти) без возможности впоследствии очнуться, то есть это просто - впасть в небытие, уснуть и не проснуться. Немало людей, переживших клиническую смерть или побывавших в коме, свидетельствовало: они не видели н и ч е г о, во всяком случае, ничего не помнят (по-моему, я даже лично от кого-то это слышал). Но в глубине души всё-таки надеешься... Хотя, если там действительно ничего нет, то, когда мы умрём, переживать по этому поводу нам не придётся - ведь нас просто не будет.


abrashechka, а вы верите всему, что рассказал ваш знакомый или в чём-то сомневаетесь? Может быть, по-настоящему не верите, а из симпатии к человеку убеждаете себя в том, что всё было именно так, как он говорит?


Спасибо за отзыв. Попробую вам обьяснить.
Я верю, поскольку и сам был свидетелем необьяснимого и мои родственники с подобным встречались, поэтому я скажу так, что я не знаю, что есть смерть , но знаю , что существование наше идет не только в одном нашем мире и со смертью не оканчивается.
Посмотрите мои истории . Их немного,и это все правда. Как бы она странно не звучала. Я не творческий человек, я инженер-энергетик , очень хороший , по отзывам коллег , уже в большом возрасте и выдумывать я не умею (по работе, впрочем - придумываю решения), но хорошо умею описывать . Навык для работы - видите, пригодился и здесь. Я очень l'homme mat?riel знаете ли ).
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
#13 написал: ebegen31
5 августа 2025 15:27
+2
Группа: Посетители
Репутация: (78|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 680
Цитата: abrashechka
Спасибо за отзыв.


Вам спасибо.

Цитата: abrashechka
существование наше идет не только в одном нашем мире и со смертью не оканчивается.


Так, конечно, было бы интереснее. Хочется верить, что жизнь там будет лучше и справедливей. Что хорошим людям воздастся за их доброту, а плохие поймут, что творили зло, и исправятся.

Ваши истории я обязательно прочту.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#14 написал: Black Bagira
Вчера, 15:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 749
abrashechka,нравятся ваши истории. Пишите больше. Спасибо.
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#15 написал: abrashechka
Вчера, 17:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (448|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 427
Цитата: Black Bagira
abrashechka,нравятся ваши истории. Пишите больше. Спасибо.


Багира, большое вам спасибо !
Я не могу больше писать , просто потому что у меня нет материала.
Придумывать не умел и не умею.
Вот появилась история - я и написал.

Цитата: ebegen31
Цитата: abrashechka
Спасибо за отзыв.


Вам спасибо.

Цитата: abrashechka
существование наше идет не только в одном нашем мире и со смертью не оканчивается.


Так, конечно, было бы интереснее. Хочется верить, что жизнь там будет лучше и справедливей. Что хорошим людям воздастся за их доброту, а плохие поймут, что творили зло, и исправятся.

Ваши истории я обязательно прочту.


Я вообще не знаю, что там и работает ли там наша логика.
Хорошего всегда хочется и расстраиваешься, если что-то плохое случается.
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.