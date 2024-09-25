Неумышленное убийство

Новость отредактировал Летяга - 12-07-2025, 19:27

Причина: Стилистика автора сохранена

lisa_Luisa Просмотров: 922 Комментарии: 5 +7 12-07-2025, 19:27 by

Однажды выяснилось, что я глазливая. У соседки была курица, которая выделялась среди прочих своей красотой — у нее был серо-мраморный окрас. Я сказала соседке: «Какая красивая курица!» Утром соседка сообщает: «Луиза, курица умерла». Неприятно было, надо сказать. Следующая история о том, как наш сосед, дядя Витя, ехал на велосипеде. Идем по улице с подругой, дядя Витя едет мимо на велике. Я, ради шутки, говорю: «Смотри, дядя Витя, как на ракете пролетел!». Дядя Витя тут же падает. Подруга заявляет мне: «Ты страшный человек!». Как оказалось впоследствии, она была права. Больше подобных историй не было, и я забыла об этом своём качестве. И вот недавняя история. На телеграм-канале, в группе любителей баскетбола, смотрю на фото и вижу симпатичного мужчину. Говорю, указывая на него: «Надо же, какой красавчик. Мне очень нравится. Я бы хотела с таким встречаться». Через пару дней, вечером, когда я уже лежала в постели, у меня вдруг задрожало всё тело, как будто под напряжением. Это длилось секунд тридцать. Я была в ужасе. Потом прошло. Когда я через несколько дней зашла в телеграм-канал, я увидела новость про этого мужчину: «Неожиданно и скоропостижно скончался». Какой меня охватил ужас — не передать словами.Рассказала подруге — она говорит, что, дескать, ты много на себя берешь, вопросы жизни и смерти в ведении Бога и типа того. Это меня немного успокоило. Но когда я стала читать про сглаз, выяснилось, что мусульманские духовные источники говорят о том, что сглаз идёт даже впереди Бога.Зачем я опубликовала эту историю? Чтобы понять, что мне с этим делать. Я не хотела убивать человека. Может быть, есть кто-то, кто поможет мне осознать эту проблему?

Ключевые слова: Сглаз смерть беда авторская история

Другие, подобные истории: