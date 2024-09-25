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Истории из жизни

Неумышленное убийство

Однажды выяснилось, что я глазливая. У соседки была курица, которая выделялась среди прочих своей красотой — у нее был серо-мраморный окрас. Я сказала соседке: «Какая красивая курица!» Утром соседка сообщает: «Луиза, курица умерла». Неприятно было, надо сказать. Следующая история о том, как наш сосед, дядя Витя, ехал на велосипеде. Идем по улице с подругой, дядя Витя едет мимо на велике. Я, ради шутки, говорю: «Смотри, дядя Витя, как на ракете пролетел!». Дядя Витя тут же падает. Подруга заявляет мне: «Ты страшный человек!». Как оказалось впоследствии, она была права. Больше подобных историй не было, и я забыла об этом своём качестве. И вот недавняя история. На телеграм-канале, в группе любителей баскетбола, смотрю на фото и вижу симпатичного мужчину. Говорю, указывая на него: «Надо же, какой красавчик. Мне очень нравится. Я бы хотела с таким встречаться». Через пару дней, вечером, когда я уже лежала в постели, у меня вдруг задрожало всё тело, как будто под напряжением. Это длилось секунд тридцать. Я была в ужасе. Потом прошло. Когда я через несколько дней зашла в телеграм-канал, я увидела новость про этого мужчину: «Неожиданно и скоропостижно скончался». Какой меня охватил ужас — не передать словами.
Рассказала подруге — она говорит, что, дескать, ты много на себя берешь, вопросы жизни и смерти в ведении Бога и типа того. Это меня немного успокоило. Но когда я стала читать про сглаз, выяснилось, что мусульманские духовные источники говорят о том, что сглаз идёт даже впереди Бога.
Зачем я опубликовала эту историю? Чтобы понять, что мне с этим делать. Я не хотела убивать человека. Может быть, есть кто-то, кто поможет мне осознать эту проблему?


Новость отредактировал Летяга - 12-07-2025, 19:27
Причина: Стилистика автора сохранена
12-07-2025, 19:27 by lisa_LuisaПросмотров: 922Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Сглаз смерть беда авторская история

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Комментарии

#1 написал: Haneaff
13 июля 2025 20:49
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 13
Не думать так- это просто иллюзия совпадения...
Оптимизма
Зарегистрирован: 25.09.2024
#2 написал: Ель
Вчера, 16:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 220
А лучше поищите и найдите грамотного человека в этих вопросах, чтоб как минимум технику безопасности изучить... А то как говорится, незнание за кона не освобождает от ответственности...
Зарегистрирован: 19.05.2020
#3 написал: Почетный святой
Вчера, 16:42
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1758|0)
Публикаций: 29
Комментариев: 1 132
"мусульманские духовные источники говорят о том, что сглаз идёт даже впереди Бога"

Не могут мусульманские духовные источники так говорить. Это полностью противоречит мусульманской вере. Ничего не может быть "впереди Бога" ни у мусульман, ни у христиан. Похоже, эти "мусульманские источники" писали люди, которые слабо понимают религию.
Зарегистрирован: 23.04.2014
   
#4 написал: Eifersucht
Вчера, 22:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (100|-7)
Публикаций: 27
Комментариев: 2 536
Мне понравилась история.
Сейчас очень много времени крутят америкосов по телеку. Раньше такого не было. И вот очень хорошо видно, что у них из негативных эмоций превалирует лицемерие. У нас же - зависть.
И вот что выходит: капиталистическая система, а точнее политика внутри государства культивирует лицемерие. А вот социалистическая система (СССР уже нет, но люди пока ещё живы, кто помнит эту систему) культивирует зависть. Потому, негатив-то остаётся в качестве наследия у нас. Отсюда можно плясать и к маленьким коллективам... . Впрочем, речь не об этом. Просто хочется сказать, что негатив - это не от человека, а от общества.
Что касается велосипеда... . Сколько падает людей с него? Да порядочно. И винить в этом глазливого прохожего - это проблема рассудочности, а не глазливости. Даже если, допустим, предположить, что дядя Витя в юности своей служил в Афгане, то слово ракета для него не просто слово, а приказ для подсознания ещё с того времени.
Теперь о глазливости в принципе: у нас очень даже в ходу зависть, но её больше опасаются, чем испытывают, а значит первый удар, вызывающий деформацию энергополя наносит не глазливый человек, а хозяин. Курица сдохла по вине хозяйки. Если бы она в ответ на похвалу мысленно отдала курицу завидующей, ничего бы этого не было.
А вот о случае с фотографией баскетболиста уже интереснее. Именно за этот сюжет вам скромный плюсик.
Очевидно, что в нашем обществе мужчина находит себе пару из среды прекрасного пола первый, используя при этом инициативу. На самом деле всё обстоит совершенно ровным счётом наоборот. И в этом, скорее всего, имеет место быть какой-то закон на уровне энергии. Причём этот закон настолько существенен, что религии и общественное мнение ничего сделать с ним не могут. Просто при очевидности для общества и религиозных деятелей инициатива женщины сглаживается и маскируется весьма сильно.
Фотография - это астральный адрес. Женщина, скорее всего, взаимодействует с избранником на уровне энергополя. Было ли тут качество чёрной вдовы или взаимодействие на уровне энергополя - без разницы. Героиня благодаря вибрациям почувствовала на уровне энергополя смерть своего избранника. Очень похоже на чувство у потомков, когда умирают родители, особенно мама.+++
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#5 написал: Talisha
Сегодня, 07:05
+1
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Репутация: (2087|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 535
Автор очень чувствительна к связям на тонком плане. Как только мы о ком-то думаем, направляем туда внимание, создается связь. И наша энергия идет туда.
Чем больше нашей заинтересованности, тем крепче связь. И ощущения того человека в какой-то иомент могут стать нашими, особенно такие сильные, как смерть.
Надо учиться эмоционально абстрагироваться и ненужные связи обрубать, раз уж такая сила.
Есть волшебное слово "нет" для этого.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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