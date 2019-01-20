Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшилки

Вопрос с зеркалом

В детстве к нам домой завезли шифоньер. Ничем таким он не выделялся, но на нём было вмонтировано зеркало. Малым, я подбегал к нему и смотрел на себя - комната отзеркаливалась, всё стояло не на своём месте, один я вглядывался в своё отражение. Я всегда пугался, думая, что то, что находится по ту сторону зеркала, - не я вовсе, что это всё ненастоящее.

Я повзрослел, а шифоньер остался. Эти глюки пропали: всё стоит на своём месте, и я понимаю, что я - это я. Но сегодня всё опять вернулось. Кровать стояла слева, а стул, который стоял посередине комнаты, - встал к стене. Опять это чувство, что эта тварь, которая прикидывается мной, выпрыгнет на меня. Может, я что-то не понимаю, и это всё нормально, и вы мне объясните.

Сейчас я печатаю это, а по левую сторону от меня находится это зеркало, вешалка для вещей отражается неправильно. Мне очень страшно.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:39
Вчера, 17:39 by sevizorПросмотров: 66Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Зеркало отражение в зеркале потусторонний мир авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Sniff
Вчера, 17:57
+1
Группа: Авторы
Репутация: (98|0)
Публикаций: 64
Комментариев: 1 053
Автор, и мне страшно, что делать, как жить ваще?!))
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#2 написал: sevizor
Вчера, 18:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 11
Цитата: Sniff
Автор, и мне страшно, что делать, как жить ваще?!))

спать бежать,мне по ночам вообще стрёмно жить,а у меня как на зло экзамены.я до сих пор с ночником сплю,в свои-то бородатые года...
Зарегистрирован: 16.12.2017
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 18:52
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2756|-1)
Публикаций: 1 615
Комментариев: 10 510
Зеркало есть символ вечности, поскольку в нём есть всё, что минуло, что есть сейчас, всё, что грядёт.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.