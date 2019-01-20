Вопрос с зеркалом

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:39

sevizor Просмотров: 66 Комментарии: 3 +2 Вчера, 17:39 by

В детстве к нам домой завезли шифоньер. Ничем таким он не выделялся, но на нём было вмонтировано зеркало. Малым, я подбегал к нему и смотрел на себя - комната отзеркаливалась, всё стояло не на своём месте, один я вглядывался в своё отражение. Я всегда пугался, думая, что то, что находится по ту сторону зеркала, - не я вовсе, что это всё ненастоящее.Я повзрослел, а шифоньер остался. Эти глюки пропали: всё стоит на своём месте, и я понимаю, что я - это я. Но сегодня всё опять вернулось. Кровать стояла слева, а стул, который стоял посередине комнаты, - встал к стене. Опять это чувство, что эта тварь, которая прикидывается мной, выпрыгнет на меня. Может, я что-то не понимаю, и это всё нормально, и вы мне объясните.Сейчас я печатаю это, а по левую сторону от меня находится это зеркало, вешалка для вещей отражается неправильно. Мне очень страшно.

Ключевые слова: Зеркало отражение в зеркале потусторонний мир авторская история

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