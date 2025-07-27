Осознанные сны

Новость отредактировал Estellan - 27-07-2025, 22:11

Причина: Изменен раздел.

Спараксис Просмотров: 427 Комментарии: 0 +1 27-07-2025, 22:11 by

Доброго времени суток всем читателям этого сайта.Я не мастер историй, поэтому не судите строго, это даже не столько история, сколько просьба о совете, может, здесь есть кто-нибудь, с кем случается подобное.С детства мне периодически снятся странные сны, они не частые, но периодичностью - раз в год. К примеру, снится кладбище и могила у дороги, вся заросшая, на надгробии черно-белое фото взрослой женщины с короткими волосами. И я слышу в голове голос этой женщины "Вот, Лена совсем меня забыла, не приходит, передай ей, чтобы пришла убраться" (Лена коллега с прошлой работы). Во сне я как-будто понимаю про какую именно Лену мне говорят и так же мысленно отвечаю этой женщине.На следующей день, когда пришла на работу, мне было неловко рассказывать ей этот сон, так как мы не были близки, но всё-таки рассказала, так как это был не первый сон подобного плана.Помню этот момент, говорю ей: "Слушай, не пойми как-то неправильно, но мне сон сегодня приснился, давай расскажу", и начинаю описывать могилу, оградку, памятник и фото на нём, а она стоит, смотрит на меня, и слёзы начинают накатываться на глаза. Говорит: "Это мама моя, как ты всё точно описала, я же из другого города, и к ней много лет на могилу не езжу". Я в шоке стою, она плачет.Дальше начались осознанные сновидения, которых я сначала побаивалась, так как в них часто были пугающие сущности. Я осознавала что нахожусь во сне, но там так же ясно мыслила. У меня появилась стратегия: нападать на сущностей самой, что самое интересное, они, видимо, не ожидают такого поведения и убегают, исчезают, растворяются в воздухе.Но в этих снах мне очень некомфортно, хоть уже и нет такого сильного страха, но очень тревожно, поскольку сначала я подолгу не могла проснуться (время там словно стоит на месте, ну или мне так кажется). Когда, порой, я выхожу из этого сна, со мной случается сонный паралич (но это не точно), я будто возвращаюсь в тело, но я где-то внутри него, в темноте, не могу шевелиться, слышу как работает телевизор, но я вроде как сплю, а вроде бы и нет. В такие моменты охватывает паника. Долго не могла понять как выбраться из этого состояния, но потом во сне начинала читать молитву, когда-то просыпалась после первого прочтения, когда-то после третьего. Никакой другой способ не помогает проснуться и, порой, мне кажется, что я и останусь там.Сегодня тоже был осознанный сон, с непонятным существом похожим на Голума, только седые длинные волосы были маленькими клоками на его голове, а оно пряталось от меня, потом, вроде бы, попыталось напугать, но резко свернулось в клубок и скулило. Мне стало от него не по себе, и я снова начала читать молитву, проснулась после первого прочтения. Открываю глаза с трудом, и время 00.58Просыпаюсь после этих снов обычно с 01.00 до 03.00 часов ночи и, когда возвращаюсь в тело, то ощущаю какое оно тяжёлое (вес не большой), как-будто на меня мешками сверху придавило.Подскажите пожалуйста, с кем-то случается подобное? С психикой всё в порядке, я не шизик)

Ключевые слова: Сны сущности совпадения осознанные сны

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