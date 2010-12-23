А где ноги то?Данную фотографию я увидел у одной своей знакомой в 2005 году. Фотография сделана на "мыльницу". Моя знакомая, которая так же присутствует на фото среди учеников, относилась к этой фотографии с юмором. Показывая мне её, задала риторический вопрос: -"А где ноги-то?" А ведь действительно, где?
Я отнёсся к этой фотографии серьёзно, так как первый раз увидел такое. Попросил эту фотографию себе, чтобы отсканировать, оригинал потом ей вернул обратно.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:12
Сегодня, 15:12 by СтигандрПросмотров: 73Комментарии: 7
Ключевые слова: Фотография аномалия отсутствие частей тела