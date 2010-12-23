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Страшные фото

А где ноги то?

Данную фотографию я увидел у одной своей знакомой в 2005 году. Фотография сделана на "мыльницу". Моя знакомая, которая так же присутствует на фото среди учеников, относилась к этой фотографии с юмором. Показывая мне её, задала риторический вопрос: -"А где ноги-то?" А ведь действительно, где? А где ноги то?
А где ноги то?
Я отнёсся к этой фотографии серьёзно, так как первый раз увидел такое. Попросил эту фотографию себе, чтобы отсканировать, оригинал потом ей вернул обратно.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:12
Сегодня, 15:12 by СтигандрПросмотров: 73Комментарии: 7
+4

Ключевые слова: Фотография аномалия отсутствие частей тела

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 15:37
+1
Группа: Авторы
Репутация: (2231|-2)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 644
Так баба в шляпе енти ноги и загородила. У меня кстати такой же сарафан был когда- то. Здорово сидят однако туристы. Детей отделили смотрю, а мужик с бабками себе свой стол спроворил, пивко вон у них, да и водовка скорей всего тоже где-то замаскирована. Раз огурцы-помидоры в банках есть значит и она тоже где-то имеет место быть.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#2 написал: Стигандр
Сегодня, 15:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 7
Цитата: Баба Клава
Так баба в шляпе енти ноги и загородила.


Спасибо за комментарий Баба Клава! Но, обратите внимание, внутренняя часть кроссовок видна. Именно та часть, которая не должна быть видна, если бы в них - в кроссовках были ноги.
Зарегистрирован: 31.10.2017
#3 написал: Баба Клава
Сегодня, 15:47
+1
Группа: Авторы
Репутация: (2231|-2)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 644
Цитата: Стигандр
Но, обратите внимание, внутренняя часть кроссовок видна. Именно та часть, которая не должна быть видна, если бы в них - в кроссовках были ноги.

Где написано что это его кроссовки? Там таких тапок по всей поляне без счёту разбросано. По нижней фотке видать это хорошо.

Не, ну я прусь с таких педагогов. В поход они деток повели...
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#4 написал: conjure one
Сегодня, 15:53
+2
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3211|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 508
Скорее всего, все не сидели бы так спокойно за импровизированным столом, если бы в момент съёмки парень парил в воздухе без ног. Вероятно, что он просто очень худой, и его ног не видно за дамой в шляпе. Ну а пустые кроссовки - значит разулся) Это что касается логических рассуждений. А вообще всё смотрится очень необычно, ведь всё-таки чтобы ног не было видно с этого ракурса, нужно суметь так встать. Или парень наполовину привидение) От меня плюс за публикацию)
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#5 написал: ана аю
Сегодня, 16:18
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1012|0)
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Комментариев: 1 079
Ну парень и ловкий! Так ноги поджать!+
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
#6 написал: Летяга
Сегодня, 16:23
0
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Репутация: (7999|-3)
Публикаций: 222
Комментариев: 5 995
А по мне фотожаба это. Или другой какой графический редактор. Парень освещен совсем по другому, не как все остальные на этом снимке. Буду считать, что над Автором прикололись. А иначе придется считать, что он нас хочет надуть))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#7 написал: Qusto
Сегодня, 16:26
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (356|0)
Публикаций: 232
Комментариев: 1 974
Тело не пропорционально... Такое ощущение, что он сидит на корточках, обтянув колени футболкой, но почему он парит тогда? Может, это вообще фотошоп, ладно ноги, вы обратите внимание на его тело, слишком уж оно большое... Без оценки.
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
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